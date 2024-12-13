想找隱藏版巷弄美食嗎？一定要來試試 七面鳥拉麵！這家主打 麻辣雞白湯 和 八片叉燒醬油濃湯 的拉麵店，可是許多饕客心中的必訪名單。我某次在網上尋找好吃的拉麵，有人推薦了這家位於巷弄內的虎匠系列拉麵，果然沒讓我失望！

七面鳥拉麵的位置稍微隱密，建議大家騎車過來會比較方便，開車的話要多注意周邊停車位。

店門口設有點餐機，用餐高峰時記得排隊取號碼牌，先拿位再點餐。

店內空間不算大，最多可容納約14人，座位分為靠牆的吧檯區與兩張桌椅區。

透過透明廚房窗戶，還能看到師傅專心製作拉麵的景象，光是環境就充滿濃濃日式氛圍！

七面鳥的拉麵選項超多，從招牌雞白湯到鴨肉、牡蠣、蝦蟹甚至安康魚湯頭都有！價格介於280到390元之間，選擇多元滿足各種口味需求。



。這次我們點了兩碗人氣拉麵：「麻辣雞白湯」和「八片叉燒醬油濃湯拉麵」，還試了小菜「炸牡蠣」，簡直是大滿足！

炸牡蠣（100元）

炸得金黃酥脆的牡蠣，一份有兩顆，剛好可以與朋友分著吃。外層酥脆、內裡鮮嫩，搭配一旁的美乃滋，簡單卻令人難忘！

八片叉燒醬油濃湯拉麵（350元）

這碗拉麵一上桌就讓人驚呼！八大片燒肉如扇子般鋪滿碗面，畫面超吸睛。

麵條選了細麵，口感彈牙，湯頭濃郁卻不死鹹，喝完都不覺得口乾。裡面的溏心蛋給足一整顆，蛋黃濃稠香濃，吃起來真的超療癒。

燒肉的部分厚薄適中，口感柔嫩，雖然好吃，但我個人下次應該不會再挑八片版了，真的太飽了啊！

麻辣雞白湯（280元）

這碗拉麵最大的特色就是濃郁的雞白湯底，辣味恰到好處，後勁十足！裡面還加入了炸物，讓整碗湯頭更具層次感。

意外的是，老公不小心多點了一顆溏心蛋，結果這碗裡面變成雙倍幸福！雞肉與燒肉的搭配也讓這碗拉麵更顯豐盛，麵條吸滿湯汁，吃完真的意猶未盡。

七面鳥拉麵果然名不虛傳！湯頭濃郁、麵條Q彈，再加上豐富的配料，真的是拉麵控的最愛。

如果你和我一樣熱愛拉麵，又想試試特色湯頭，這家一定要列入你的清單。只是下次，我可能會忍住不再挑超澎湃的八片叉燒版本了，真的太撐啦！

店名：七面鳥

地址：台中市西區中美街331巷15號

電話：04-23017480

營業時間：11:30-14:30、17:30-20:30

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