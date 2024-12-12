想在台北的西門町品嚐到正宗的重慶麻辣鍋，還能一次喝遍全球精釀啤酒嗎？「ABV Bar & Kitchen 串串啤酒館」（西門店）絕對是你的最佳選擇！這裡將地道的串串火鍋文化與多達300款來自世界各地的精釀啤酒結合，讓每一位饕客都能在香麻滋味與啤酒香氣中找到屬於自己的味蕾天堂！

【ABV Bar & Kitchen 串串啤酒館】(西門店)

餐廳位於熱鬧的西門町商圈，緊鄰捷運西門站，交通相當便利。店內設計靈感來自重慶街頭，復古燈籠、鮮明標語與現代化的座位區域完美結合，營造出濃厚的異國風情。

牆上的打卡標語讓人忍不住拍照分享！餐廳營業時間至凌晨三點，是宵夜族和晚餐聚會的絕佳選擇。

「ABV 串串啤酒館」最大的特色就是將重慶串串火鍋文化與精釀啤酒文化融合，帶來截然不同的用餐體驗。來自比利時、德國、美國、亞洲等地的精釀啤酒在這裡一應俱全，無論是經典的IPA還是獨特的水果風味啤酒，每週更有新酒款推出。餐廳還有專業的啤酒師現場推薦，依據你的口味與當天選擇的菜品，搭配最適合的啤酒，讓你一次感受雙重美味！

串串的品項多達48種，包括牛筋、牛肚、香菇、金針菇、基圍蝦、鴨血等，最低只要15元起就能品嚐！每種串串都能搭配多款特製鍋底，從麻辣到清淡的選擇任君挑選，滿足不同口味需求。

▶️(ABV串串啤酒館 菜單)

醃漬泡菜 (招待)

剛坐下，店家就送上「醃漬泡菜」作為開胃小菜。酸甜的滋味搭配清脆口感，一入口立刻刷新味蕾，為接下來的美食之旅暖場。

川味泡鳳爪 (招待)

另一份貼心招待是「川味泡鳳爪」，酸香微辣的調味深入骨髓，口感皮嫩肉滑，輕咬之間骨肉分離！

經典賓士鍋 — 六種鍋底自由搭配

經典賓士鍋提供六種鍋底可選，每人只需＄180(兩人起鍋)。這次我們選了三款鍋底，滿足不同的口味偏好：

牛油麻辣鍋

傳承重慶麻辣火鍋精髓，獨家秘製牛油底料融合多種辛香料，手工慢火炒製，讓湯底呈現麻而不燥、辣而不嗆的層次感。辣度還分成六個等級，無論微辣還是重慶辣，都能滿足愛辣族！

酸辣金湯鍋

黃燈籠辣椒熬製出金黃湯底，酸中帶辣的滋味溫和不嗆，涮海鮮、肉片特別提味，讓每一口都回味無窮。

七彩菌菇養生鍋 (全素)

七種不同菌菇搭配中藥材熬煮，湯頭鮮香回甘，最適合涮蔬菜，健康養生又解辣，簡直是火鍋的溫柔一角。

拿起串串準備開鍋吧！牛筋、牛肚和豬肉條是店內人氣首選，涮麻辣鍋吸足湯汁後，香辣濃郁的衝擊感直擊味蕾，一串接一串停不下來！而蔬菜類搭配菌菇鍋，清甜的口感恰好緩解辣鍋的刺激，味道均衡又豐富。

除了串串，店內的大份量肉盤也不可錯過

無骨牛小排油花分布均勻，涮牛油麻辣鍋至五分熟，軟嫩多汁又帶著微辣，讓人瞬間戀上這種滿足感。

松阪豬肉片涮金湯鍋，酸香辣的湯汁融入肉片，軟中帶脆，不用任何醬料就足夠美味！

如果你喜歡啤酒搭配餐點的那種感覺，這兩款一定要試試看！

首先是「比利時派對先生白啤酒」，這款啤酒真的超清爽順口，喝下去後帶有一點淡淡的草本香氣，為火鍋增添一絲清涼感，幫你解辣又提味，簡直是火鍋的好搭檔！ 再來是「迷情海岸-香草拿鐵巧克力牛奶司陶特」，這款啤酒口感就完全不同了，喝起來有濃厚的麥芽香氣，還帶點濃縮咖啡、太妃糖和巧克力的風味，整體口感滑順又深厚。無論是搭配餐點還是甜點，都是超級合適的選擇，保證讓你每一口都回味無窮！ ▼店內提供的重慶特色料理， 超地道，一定要點來品嚐！

川渝口水雞嫩滑的雞肉淋上火紅醬汁，香麻入味但不嗆喉，讓人忍不住一口接一口。

外酥內嫩的小酥肉，不論單吃還是涮火鍋都很出彩，吸收湯汁後多了層濃郁風味。

壁山來鳳魚這道重慶招牌以麻辣濃郁的湯汁鎖住魚肉的鮮嫩，嗜辣者絕對愛不釋口。

鍋巴肉片糖醋風味的滑嫩肉片搭配酥脆鍋巴，酸甜不辣，單吃或配飯都很適合。

干鍋臘味土豆，切片的馬鈴薯，吃起來脆口，還帶有些許的麻辣的風味

重慶豌雜小麵

滿滿豌豆與炸醬鋪面，辣度可選。麵條Q彈入味，香辣層次豐富，是嗜辣愛麵者的心頭好。

啤酒雪花冰，現場製作成雪花冰，特別推薦「比利時水蜜桃白啤酒」，香甜冰涼中帶著啤酒的微醺氣息。

糖油果子，外酥內糯的傳統川渝甜點，香甜的滋味在舌尖停留，讓人感受到濃濃的地方風情。

紅糖冰粉，冰涼爽滑的冰粉，配上剉冰和紅糖漿，瞬間帶走口腔的麻辣感，是完美的收尾選擇！

店內還提供各式啤酒杯、開瓶器等周邊商品，讓人吃飽喝足後也能帶些伴手禮回家，紀念這場舌尖的盛宴！

《蛋寶543》

位於台北西門町商圈、捷運西門站附近的

【ABV Bar & Kitchen 串串啤酒館】(西門店)

整體的用餐感覺很不錯呢！

完整復刻重慶的串串文化，

還有當地的特色小食、精釀啤酒可搭配餐點，

加上愉悅舒適的環境氛圍，大家都吃的很開心呢！

來這裡約會、聚餐、小酌…等都合適，

營業到凌晨3點，更是宵夜的好去處~

快來「ABV串串啤酒館」，

體驗重慶街頭的美食魅力吧！

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