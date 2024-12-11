為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 南投埔里阿菊肉圓！肉圓二吃圓配獨門辣醬，筍丁內餡超滿足。

南投埔里阿菊肉圓！肉圓二吃圓配獨門辣醬，筍丁內餡超滿足。

2024-12-11 16:55:00 文字：紫色微笑
share
紫色微笑

紫色微笑

你吃過彰化的肉圓，但有沒有嚐過南投埔里的「阿菊肉圓」？這可是當地遠近馳名的小吃，特別是那白泡泡、Q彈滑順的口感，讓人一吃就念念不忘！南投埔里阿菊肉圓！肉圓二吃圓配獨門辣醬，筍丁內餡超滿足。

延伸閱讀

▼南投這樣玩－懶人包

  ▼南投優惠門票套票券▼

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

菊肉圓 資訊

  • 地址：南投縣埔里鎮西安路一段33號

  • 營業時間：11:30–17:00

  • 公休日：星期二

  • 電話： 04 9299 2111

菊肉圓 交通停車

  • 自行開車：Google地圖輸入「菊肉圓」即可到達

  • 停車場：無附停車場，路邊白線內停車上可，開車來很方便

南投埔里阿菊肉圓！肉圓二吃圓配獨門辣醬，筍丁內餡超滿足。

阿菊肉圓位於埔里鎮西安路一段，對面就是埔里農會，店內經常高朋滿座，用餐時間還要排隊等位，這樣的人氣早就成了店家的最好口碑！

南投埔里阿菊肉圓！肉圓二吃圓配獨門辣醬，筍丁內餡超滿足。

南投埔里阿菊肉圓！肉圓二吃圓配獨門辣醬，筍丁內餡超滿足。

阿菊肉圓以油泡方式製作，但完全不油膩，皮是用在來米加上番薯粉拌成，Q彈軟滑，每一口都吃得到細緻的口感。

南投埔里阿菊肉圓！肉圓二吃圓配獨門辣醬，筍丁內餡超滿足。

( 2024年11月價格)

南投埔里阿菊肉圓！肉圓二吃圓配獨門辣醬，筍丁內餡超滿足。

而肉圓的醬汁更是這裡的招牌，呈現白色，帶著濃濃的蒜香，搭配肉圓絕對是絕配！喜歡吃辣的朋友，店家還提供獨門辣醬，辣中帶香，讓味蕾直接大爆發！

南投埔里阿菊肉圓！肉圓二吃圓配獨門辣醬，筍丁內餡超滿足。






























肉圓好不好吃，內餡是關鍵！阿菊肉圓選用新鮮筍丁與肉塊，完全不是一般絞肉可以相比的口感。

南投埔里阿菊肉圓！肉圓二吃圓配獨門辣醬，筍丁內餡超滿足。

每一口都能咬到肉塊的紮實和筍丁的爽脆，風味層次非常豐富！最有趣的是，店家用剪刀剪開肉圓後，外型還有點像菊花，超有特色。

南投埔里阿菊肉圓！肉圓二吃圓配獨門辣醬，筍丁內餡超滿足。

南投埔里阿菊肉圓！肉圓二吃圓配獨門辣醬，筍丁內餡超滿足。
吃完肉圓，碗底的醬料和餡料別浪費！店家提供一壺古典的「茶壺」裝著高湯

南投埔里阿菊肉圓！肉圓二吃圓配獨門辣醬，筍丁內餡超滿足。

南投埔里阿菊肉圓！肉圓二吃圓配獨門辣醬，筍丁內餡超滿足。

將湯倒進碗裡拌一拌，立刻變成一碗鮮美湯品。湯頭香濃稍鹹，但和醬料混合後風味剛剛好，讓人忍不住多喝幾口！

南投埔里阿菊肉圓！肉圓二吃圓配獨門辣醬，筍丁內餡超滿足。

除了肉圓，店內還提供羹湯、羹麵和羹飯，簡單的菜單卻樣樣有水準。尤其羹湯只要35元，肉圓、羹麵和羹飯每碗也才45元，價格親民，口味又令人滿意。羹湯裡的旗魚漿肉塊有著濃濃海味，口感滑嫩，超適合想嘗試不同滋味的朋友！

南投埔里阿菊肉圓！肉圓二吃圓配獨門辣醬，筍丁內餡超滿足。

吃完肉圓後，別忘了附近還有一家超人氣的「炎術果汁」，順道來一杯新鮮果汁，為這頓美食畫下完美句點！

菊肉圓 附近景點美食

南投景點二日遊

南投埔里阿菊肉圓！肉圓二吃圓配獨門辣醬，筍丁內餡超滿足。

 

 

 

 

延伸閱讀

宜蘭景點  花蓮景點  台東景點  台北景點
基隆景點  桃園景點  新竹景點  苗栗景點 
台中景點  彰化景點  南投景點   雲林景點
嘉義景點  台南景點  高雄景點  屏東景點
澎湖景點  金門景點  馬祖景點 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

菊肉圓

phone
place南投縣埔里鎮清新里西安路一段三十三號
4.20 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.30
服務品質
4.10
裝潢氣氛
3.40
CP值
4.35
share place
推薦商品
keyboard_arrow_up