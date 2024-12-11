你吃過彰化的肉圓，但有沒有嚐過南投埔里的「阿菊肉圓」？這可是當地遠近馳名的小吃，特別是那白泡泡、Q彈滑順的口感，讓人一吃就念念不忘！

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菊肉圓 資訊

地址：南投縣埔里鎮西安路一段33號

營業時間：11:30–17:00

公休日：星期二

電話： 04 9299 2111

菊肉圓 交通停車

阿菊肉圓位於埔里鎮西安路一段，對面就是埔里農會，店內經常高朋滿座，用餐時間還要排隊等位，這樣的人氣早就成了店家的最好口碑！





阿菊肉圓以油泡方式製作，但完全不油膩，皮是用在來米加上番薯粉拌成，Q彈軟滑，每一口都吃得到細緻的口感。

( 2024年11月價格)

而肉圓的醬汁更是這裡的招牌，呈現白色，帶著濃濃的蒜香，搭配肉圓絕對是絕配！喜歡吃辣的朋友，店家還提供獨門辣醬，辣中帶香，讓味蕾直接大爆發！



























































肉圓好不好吃，內餡是關鍵！阿菊肉圓選用新鮮筍丁與肉塊，完全不是一般絞肉可以相比的口感。

每一口都能咬到肉塊的紮實和筍丁的爽脆，風味層次非常豐富！最有趣的是，店家用剪刀剪開肉圓後，外型還有點像菊花，超有特色。



吃完肉圓，碗底的醬料和餡料別浪費！店家提供一壺古典的「茶壺」裝著高湯

將湯倒進碗裡拌一拌，立刻變成一碗鮮美湯品。湯頭香濃稍鹹，但和醬料混合後風味剛剛好，讓人忍不住多喝幾口！





除了肉圓，店內還提供羹湯、羹麵和羹飯，簡單的菜單卻樣樣有水準。尤其羹湯只要35元，肉圓、羹麵和羹飯每碗也才45元，價格親民，口味又令人滿意。羹湯裡的旗魚漿肉塊有著濃濃海味，口感滑嫩，超適合想嘗試不同滋味的朋友！

吃完肉圓後，別忘了附近還有一家超人氣的「炎術果汁」，順道來一杯新鮮果汁，為這頓美食畫下完美句點！

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