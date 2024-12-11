想找一個適合全家大小同樂的室內景點嗎？位於宜蘭蘇澳的「安永心食館」就是你的最佳選擇！這座以海洋為主題的觀光工廠，擁有各種有趣的互動設施、精彩的DIY活動以及豐富的餐飲選擇。從AR互動遊戲、釣魚挑戰到食品生產見學，這裡真的應有盡有！而且門票平價，3歲以下兒童免費，還有專為宜蘭縣民設計的平日優惠。來趟蘇澳一日遊，保證你和家人都玩得盡興又充實！

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安永心食館 資訊

地址：270宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段415號

電話：080 053 3699

營業時間：09:00–17:00

公休日：每週四休館

安永心食館 交通停車

安永心食館 門票優惠

種類 售價 (單位: 台幣) 適用對象 一般門票 200元 3歲(含)以上至70歲以下一般民眾 優待門票 180元 宜蘭縣民例假日(憑身分證) 免費 (不含活動體驗) 1. 未滿3歲以下兒童(憑健保卡) 2. 70足歲 (含)以上長者(憑法定證件) 3. 身心障礙人士及其陪同者一人(憑本人身心障礙手冊) 4. 宜蘭縣民平日免費入館(憑身分證)

一進安永心食館，首先吸引目光的是一樓的「海洋藝術牆」。以龜山島海域為背景，結合水彩畫技法，完美呈現宜蘭沿海的魚種與珊瑚景象，就像走進夢幻的龍宮世界！

這裡還特別展示「烏龜怪方蟹」，一種產自龜山島的特別螃蟹，不管煮熟與否都保持紅色，絕對讓人印象深刻。

不只內容有趣，建築本身也很值得一看！安永心食館榮獲鑽石級綠建築殊榮，外觀以魚鱗造型設計，館內配置太陽能發電系統與雨水回收裝置，充分展現永續精神。

館內共分為3層樓，為全台首座結合「食品安全」與「環保節能」的觀光工廠，也是唯一整合高科技、多角化與國際化的鑽石級綠建築。

1F 禮品販賣部，這裏販賣多項自家工廠的優質水產品



安永心食館的特色之一，就是其來自自家工廠的「鱸魚精」，提供原味與和風口味兩種選擇。這款鱸魚精採用了高科技的CAS冷凍技術，保持鮮度與風味，並透過高壓萃取，能夠長時間保存營養成分，是許多媽媽們的健康首選。而且，鱸魚精與膠原蛋白果凍都獲得了金獎肯定，保證品質一流！

除了美味的健康產品外，安永心食館還展示了「魚天使翅膀」，這可不是一般的天使翅膀，而是由魚群組成的翅膀，造型非常獨特，讓人印象深刻。

這裏也展出一台，世界三大名琴之一的C.Bechstein鋼琴，古董名琴加上現在高科技，變成自動演奏鋼琴了

此外，館內還設有產線見學區，展示高科技的食品生產流程，讓參觀者了解每一項產品的製作過程。這裡的「產銷一條龍」產品安全體系，更是採用了先進的日本CAS冷凍技術，確保食材的營養價值與風味長時間維持原貌。

如果你喜歡拍照，絕對不能錯過手扶梯下方的「彼得潘小飛俠穿越時空」區域，這是與吉祥物小安、小永一起展開的海洋探索之旅，是一個超級適合拍照打卡的地方。

二樓則是安永心食館最好玩的地方——海洋漁樂館與微型工廠！這裡擁有各式各樣的互動設施，從學習漁獲知識到參與DIY活動，絕對能讓你和家人度過一個充滿驚奇與歡笑的時光！

海洋瓶DIY

在DIY教室裡，孩子們能夠親手製作專屬的「藍色海洋夢」瓶子，將海洋的美麗瞬間收藏起來。只要依照簡單步驟放入材料，就能完成這份充滿成就感的小作品。

這個DIY 基本上也不難，只要按照步驟，一一將材料放入即可











Pizza DIY

披薩控一定不能錯過！從製作麵皮到選擇配料，整個過程完全由自己掌控。

選擇喜歡的蔬菜、乳酪等配料，最後交由專業人員送進烤箱，現烤披薩香氣撲鼻，超級滿足！

拍照打卡送小貼紙

海洋漁樂館

這層樓簡直是小朋友的天堂！從釣魚挑戰到漁產對對碰，讓孩子們透過遊戲認識海洋生態和營養知識。

漁產知識對對碰，將小魚放進對應形狀位置，不同種類漁獲加成的美味及營養。

還有分隊捕魚比賽的「海洋尋奇夢境劇場」，熱血又好玩，玩到捨不得離開！

CAS保鮮實驗室

伸出雙手揮動，體驗最新的冷凍技術如何保存漁產鮮度。透過互動遊戲，深入了解這些高科技如何讓解凍後的食材依然保持新鮮口感。

海洋漁樂館「幻遊迷蹤」這裏的魚群會在身邊圍繞哦，非常有趣

這一區也很棒!! 拍完大頭照上傳，就可以化身魚兒水中遊了

走累了可以到三樓探索廚房享用自助餐，所有漁貨都來自館內自家出產，保證新鮮又健康。

最新菜單點這裡

安永心食館 餐廳菜單價位

這裡的膠原蛋白冰淇淋與芒果冰淇淋鬆餅更是人氣商品，冰淇淋結合宜蘭特產金棗，鬆餅則選用青芒果，帶點酸甜滋味，超級適合夏天！

除了冰品，這裡還提供自製蛋糕和冬山素馨紅茶，冷泡茶口感甘甜清爽，是解暑的好選擇。

溫熱的杭菊茶

夏日限定的芒果冰淇淋鬆餅

無論是欣賞藝術牆、玩互動設施、品嘗美食或參與DIY活動，安永心食館絕對能讓你一整天都充滿樂趣。趕快安排下一次宜蘭之旅，把這個親子室內景點列入行程吧！

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