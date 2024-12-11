想找一個適合全家大小同樂的室內景點嗎？位於宜蘭蘇澳的「安永心食館」就是你的最佳選擇！這座以海洋為主題的觀光工廠，擁有各種有趣的互動設施、精彩的DIY活動以及豐富的餐飲選擇。從AR互動遊戲、釣魚挑戰到食品生產見學，這裡真的應有盡有！而且門票平價，3歲以下兒童免費，還有專為宜蘭縣民設計的平日優惠。來趟蘇澳一日遊，保證你和家人都玩得盡興又充實！
安永心食館 資訊
-
地址：270宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段415號
-
電話：080 053 3699
-
營業時間：09:00–17:00
-
公休日：每週四休館
安永心食館 交通停車
-
自行開車：Google導航輸入「安永心食館」即可到達
-
停車場：有小型免費停車場，開車來很方便
安永心食館 門票優惠
-
安永心食館優惠門票搶先買： ｜
|
種類
|
售價 (單位: 台幣)
|
適用對象
|
一般門票
|
200元
|
3歲(含)以上至70歲以下一般民眾
|
優待門票
|
180元
|
宜蘭縣民例假日(憑身分證)
|
免費
|
(不含活動體驗)
|
1. 未滿3歲以下兒童(憑健保卡)
2. 70足歲 (含)以上長者(憑法定證件)
3. 身心障礙人士及其陪同者一人(憑本人身心障礙手冊)
4. 宜蘭縣民平日免費入館(憑身分證)
一進安永心食館，首先吸引目光的是一樓的「海洋藝術牆」。以龜山島海域為背景，結合水彩畫技法，完美呈現宜蘭沿海的魚種與珊瑚景象，就像走進夢幻的龍宮世界！
這裡還特別展示「烏龜怪方蟹」，一種產自龜山島的特別螃蟹，不管煮熟與否都保持紅色，絕對讓人印象深刻。
不只內容有趣，建築本身也很值得一看！安永心食館榮獲鑽石級綠建築殊榮，外觀以魚鱗造型設計，館內配置太陽能發電系統與雨水回收裝置，充分展現永續精神。
館內共分為3層樓，為全台首座結合「食品安全」與「環保節能」的觀光工廠，也是唯一整合高科技、多角化與國際化的鑽石級綠建築。
安永心食館的特色之一，就是其來自自家工廠的「鱸魚精」，提供原味與和風口味兩種選擇。這款鱸魚精採用了高科技的CAS冷凍技術，保持鮮度與風味，並透過高壓萃取，能夠長時間保存營養成分，是許多媽媽們的健康首選。而且，鱸魚精與膠原蛋白果凍都獲得了金獎肯定，保證品質一流！
除了美味的健康產品外，安永心食館還展示了「魚天使翅膀」，這可不是一般的天使翅膀，而是由魚群組成的翅膀，造型非常獨特，讓人印象深刻。
這裏也展出一台，世界三大名琴之一的C.Bechstein鋼琴，古董名琴加上現在高科技，變成自動演奏鋼琴了
此外，館內還設有產線見學區，展示高科技的食品生產流程，讓參觀者了解每一項產品的製作過程。這裡的「產銷一條龍」產品安全體系，更是採用了先進的日本CAS冷凍技術，確保食材的營養價值與風味長時間維持原貌。
如果你喜歡拍照，絕對不能錯過手扶梯下方的「彼得潘小飛俠穿越時空」區域，這是與吉祥物小安、小永一起展開的海洋探索之旅，是一個超級適合拍照打卡的地方。
二樓則是安永心食館最好玩的地方——海洋漁樂館與微型工廠！這裡擁有各式各樣的互動設施，從學習漁獲知識到參與DIY活動，絕對能讓你和家人度過一個充滿驚奇與歡笑的時光！
海洋瓶DIY
在DIY教室裡，孩子們能夠親手製作專屬的「藍色海洋夢」瓶子，將海洋的美麗瞬間收藏起來。只要依照簡單步驟放入材料，就能完成這份充滿成就感的小作品。
這個DIY 基本上也不難，只要按照步驟，一一將材料放入即可
Pizza DIY
披薩控一定不能錯過！從製作麵皮到選擇配料，整個過程完全由自己掌控。
選擇喜歡的蔬菜、乳酪等配料，最後交由專業人員送進烤箱，現烤披薩香氣撲鼻，超級滿足！
拍照打卡送小貼紙
海洋漁樂館
這層樓簡直是小朋友的天堂！從釣魚挑戰到漁產對對碰，讓孩子們透過遊戲認識海洋生態和營養知識。
漁產知識對對碰，將小魚放進對應形狀位置，不同種類漁獲加成的美味及營養。
還有分隊捕魚比賽的「海洋尋奇夢境劇場」，熱血又好玩，玩到捨不得離開！
CAS保鮮實驗室
伸出雙手揮動，體驗最新的冷凍技術如何保存漁產鮮度。透過互動遊戲，深入了解這些高科技如何讓解凍後的食材依然保持新鮮口感。
海洋漁樂館「幻遊迷蹤」這裏的魚群會在身邊圍繞哦，非常有趣
這一區也很棒!! 拍完大頭照上傳，就可以化身魚兒水中遊了
走累了可以到三樓探索廚房享用自助餐，所有漁貨都來自館內自家出產，保證新鮮又健康。
最新菜單點這裡
安永心食館 餐廳菜單價位
這裡的膠原蛋白冰淇淋與芒果冰淇淋鬆餅更是人氣商品，冰淇淋結合宜蘭特產金棗，鬆餅則選用青芒果，帶點酸甜滋味，超級適合夏天！
除了冰品，這裡還提供自製蛋糕和冬山素馨紅茶，冷泡茶口感甘甜清爽，是解暑的好選擇。
溫熱的杭菊茶
夏日限定的芒果冰淇淋鬆餅
無論是欣賞藝術牆、玩互動設施、品嘗美食或參與DIY活動，安永心食館絕對能讓你一整天都充滿樂趣。趕快安排下一次宜蘭之旅，把這個親子室內景點列入行程吧！
安永心食館 附近景點美食
-
-
附近美食：廟口廖榮川米糕、南方澳無名蝦餅、美津早餐店、 水都活海鮮、義珍香、飛虎魚丸、蘇澳服務區、天然手作冰、阿芬鮮魚湯
-
蘇澳住宿推薦：瓏山林冷熱泉度假飯店
宜蘭海鮮餐廳推薦
宜蘭必吃美食推薦
延伸閱讀
-
-
礁溪寒沐酒店》房內大浴池和Switch，戶外溫泉SPA游泳池、兒童電動車、PS4競速賽車及任天堂Switch任意暢玩， MU TABLE自助餐廳
-
-
-
劉山東牛肉麵》米其林必比登台北車站美食，台北國際牛肉麵節必吃名店，飄香70餘年的牛肉麵店，吃牛肉麵配蒜頭，店家特製的豆豉 !
-
宜蘭景點 花蓮景點 台東景點 台北景點
基隆景點 桃園景點 新竹景點 苗栗景點
台中景點 彰化景點 南投景點 雲林景點
嘉義景點 台南景點 高雄景點 屏東景點
澎湖景點 金門景點 馬祖景點