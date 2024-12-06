南台灣𩵚魠魚羹擁有多家分店，而龍泉店的特色就是提供免費的小吃，讓你花小錢就能吃飽，絕對沒有問題！這家店還有不一樣的點法和多樣的選擇，帶給你全新的美食體驗。

南台灣𩵚魠魚羹龍泉店位於桃園醫院旁，周邊有多處收費停車場，停車非常方便。即使是開車前來，也不用擔心找不到停車位的問題。

店外就能看到菜單，上面除了有招牌的𩵚魠魚羹，還有炸豬排等其他小菜。點小菜只要滿一百元，店家還會送上一碗白飯，旁邊還有碳酸飲料機，讓人感覺到物超所值。

店內環境十分簡單，我們在中午非用餐時段的十一點多到達，但期間仍然陸陸續續有顧客進出，看來生意相當不錯。

店內還備有許多調味品，最讓人開心的是，有免費的滷雞爪可以拿來享用（之後去還有看到滷豆干），難怪有顧客會拿四五個雞爪啃得相當滿足。

菜單包含飯、麵等主食，還有多樣的小菜。

只要點小菜超過一百元，就會送上一碗白飯。

另外也有外帶便當的選擇，適合不方便內用的顧客。

我們點的𩵚魠魚羹在等候約十分鐘後上桌，整碗羹湯中有四塊炸魚塊，湯的份量算是足夠，但魚塊稍嫌少了一些。湯內還加有蒜泥，如果喜歡多一些酸味，可以到調味台拿烏醋自行調整。

至於𩵚魠魚羹的味道比較普通，感覺羹湯的甜味有些突兀，稍微有點空虛的感覺。不過反倒是魚鬆肉燥飯讓人印象深刻，肉燥油亮香氣十足，再搭配魚鬆，味道層次豐富。如果想增加飽足感，免費的滷雞爪更是加分選擇。

南台灣𩵚魠魚羹的羹湯表現一般，不過魚鬆肉燥飯非常推薦。店內小菜選擇多樣，像是炸豬排等，還有免費的雞爪可以享用，整體來說，是一個吃粗飽又能賺到小確幸的地方。

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