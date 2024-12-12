台北火鍋控注意！隱身於大安路巷弄內的【しゃぶ信玄】，離捷運忠孝復興站只要步行7分鐘，這家日式個人火鍋店讓你可以平價享用高品質的壽喜燒與火鍋。最低只要190元起，不僅有肉品、海鮮可以任選，還附贈小菜無限取用，價格親民又超滿足！不管是一個人獨享還是與好友聚餐，這裡都非常適合，一次滿足你的鍋物魂。

【しゃぶ信玄】

走進店內就能感受到溫暖的燈光與簡約現代的設計，氣氛輕鬆舒適。店內提供吧台座位，專為一人鍋客人設計，讓你在繁忙的上班日也能有獨處的放鬆時光。同時，也有四人座的聚會空間，適合朋友或家人一起用餐，設計超貼心！

餐桌旁設置了自助吧台，辣椒、蔥花和多款特色小菜隨你搭配。像是菇類漬物、醃漬蘿蔔、糖漬檸檬片和胡麻秋葵，每一款都清新又開胃，無論是搭配鍋物還是單吃都超合適，喜歡就多拿一點吧！

這裡提供多款鍋物與湯底選擇，基本鍋物從190元起跳，如果想一次品嚐多種肉品，還能選擇任選二種370元或三種550元的組合套餐，價格實在又超值！另外還有副食、甜點與酒水可以單點。

✔️低消為一份鍋物，用餐時間90分鐘

✔️餐點酌收10％服務費

▶️ (しゃぶ信玄 菜單)

▼桌邊放置三種醬料「椪酢、松露醬油、胡麻」可自由搭配。

來到桌上就先送上一道馬鈴薯沙拉，這款小菜吃起來綿密滑順，完全沒有粗糙感，濃濃的馬鈴薯香味很迷人！淋上微酸又帶甜的特製醬汁，口感清爽，酸甜滋味在嘴裡化開，非常開胃，讓人忍不住一口接一口。

蟹肉豆腐 $75這道前菜絕對是必點！涼拌豆腐細緻嫩滑，上面鋪滿了鮮甜的蟹肉，再搭配店家獨家調製的醬料，入口是滿滿的海味和鮮香，味道清新又不膩口。這樣的搭配非常適合當火鍋前的開胃菜，吃起來既爽口又滿足，人氣果然不是吹的！

壽喜燒湯底（90元）：鹹香濃郁的壽喜燒醬汁搭配生食級雞蛋，涮煮肉片時更滑嫩有層次，煮蔬菜則是鮮甜中帶濃郁香氣。想更有層次感的話，可以加40元升級成泡泡醬汁，質地輕盈細膩，口感滿分！

成吉思汗湯底（90元）：以牛骨與蔬菜慢熬，湯頭鮮香卻不過鹹，能完美襯托食材原味，適合不喜歡太重口味的朋友！

和牛紐約客（460元）：油花細緻的和牛大肉片，涮煮至3到5分熟後口感最佳，搭配泡泡醬汁入口即化，濃郁油脂香氣讓人難忘！

美國牛小排（380元）：厚切牛小排涮煮後帶有豐潤油香，嫩中帶彈，肉質甜美又細膩，適合愛吃牛肉的你！

旨香豬五花（190元）：肥瘦相間的豬五花肉質Q彈鮮嫩，完全不油膩，搭配蔬菜煮來吃清爽又滿足！

冰鮮干貝 $190

這款冰鮮干貝一涮入鍋，立刻鎖住鮮甜滋味，吃起來肉質緊實又水潤，帶有一股迷人的海洋氣息。每一口都充滿大海的清爽鮮美，讓人越吃越回味！

季節蔬菜盤 $150

想要吃得健康又豐富，這道季節蔬菜盤絕對不能錯過！內含白菜、燒豆腐、金針菇等多款新鮮蔬菜，丟進鍋裡一起煮，湯底的香氣和蔬菜的鮮甜互相融合，層次感十足，讓整鍋更添風味。

山藥泥飯 $60

這碗山藥泥飯超級有魅力！生山藥泥就像白雲一樣鋪在熱騰騰的米飯上，淋上一勺鮮甜高湯後，濃郁的山藥清香與湯汁的鮮美完美結合。搭配壽喜燒的肉片，簡直是神級搭配，每一口都幸福感爆棚，吃完還想再來一碗！

茶碗蒸 $60

滑嫩到不行的茶碗蒸，輕輕挖一口就能感受到入口即化的細膩口感。鮭魚卵的鮮甜在嘴裡爆開，還能吃到彈牙的魷魚，整體層次豐富，韻味十足，是一份簡單卻極具細膩感的經典料理。

馬鈴薯燉肉 $120

這道馬鈴薯燉肉真的有種家的味道！馬鈴薯燉得軟糯入味，吸飽了湯汁的鹹甜精華，搭配柔嫩的燉肉，濃郁卻不膩的味道讓人一口接一口。不管是配白飯還是單吃，都能吃出暖心的幸福感，是大人小孩都會喜歡的溫暖料理。

最後一定要來杯飲品畫下完美句點，像是蘋果氣泡飲（60元）或冰培茶（45元）都相當清爽。

【しゃぶ信玄】不僅提供高CP值的個人壽喜燒與火鍋，還有多款配料與湯底選擇，讓每位客人都能找到自己的鍋物靈魂。不論是約會、聚餐還是一個人來，都能在這裡感受到平價又高質感的用餐體驗。下次想吃鍋的時候，絕對不能錯過這間台北的隱藏版美食！

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