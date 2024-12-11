說到林口三井Outlet二期，除了時尚購物以外，美食更是一大亮點！最近開幕的《JK Studio歐陸餐廳林口店》超級火熱，不管是戰斧牛排還是經典波士頓龍蝦，通通讓人驚豔不已！這間義法餐廳以高質感料理著稱，從台北紅到林口，這次終於跟家人一起來朝聖，一邊吃飽飽，一邊準備大逛特逛！
《JK Studio歐陸餐廳林口店》就在林口三井二期的一樓，交通超方便！搭機場捷運到林口站，走路大約10分鐘就到，開車來的話也可以停在三井二期的地下停車場，讓你逛街吃飯無縫接軌。
JK Studio歐陸餐廳林口店｜Google map
附上Google map給大家參考。
一走進餐廳就被那大片落地窗吸引，整個空間超亮眼！
店內設計延續了品牌一貫的質感風格，從桌椅、吊燈到地磚，每個細節都非常講究。
座位安排也很貼心，從雙人座到大桌都能滿足，還有可以容納18人的獨立包廂，旁邊是超棒的自然採光，根本是拍照打卡勝地！
特別是抽屜式的餐具收納，還是高質感的原木製作，真的超加分！
來《JK Studio》不用擔心吃不飽，他們的JK經典套餐超級佛心，從麵包、沙拉、湯品到甜點、飲品通通有，還加碼附上一份燉飯，完全是雙主餐概念，CP值高到讓人拍手！
想要餐搭酒也沒有問題，嚴選的紅白酒表現都很亮眼。
店內也提供掃描QR Code點餐服務，還有免費WiFi，整個用餐流程流暢又方便。
點好餐後服務人員就送上餐前麵包，這天的麵包是佛卡夏剛烤好還熱騰騰的。
佛卡夏佐海鹽奶油
剛上桌的佛卡夏散發出迷人的麵包香，一人份有兩塊，外皮烤得酥脆，內層卻保留了濕潤的鬆軟感，讓人一口接一口停不下來。
搭配的海鹽奶油造型超可愛，細緻的奶香中帶著些微鹹味
珍小姐吃了一口馬上大讚：「這味道太絕了！」佛卡夏微微的香料氣息和奶油的鹹甜完美結合，堪稱套餐的開胃首選！
JK綜合沙拉
這道沙拉用的是清爽的調味，每一口都讓味蕾感覺被喚醒。鮮脆的生菜搭配特調醬汁，酸酸甜甜的滋味很開胃，也讓人對接下來的料理更期待。
JK經典套餐～培根馬鈴薯濃湯
端上桌的濃湯連餐具都散發著滿滿的質感！培根馬鈴薯濃湯香氣撲鼻，湯頭濃郁但不厚重，每一口都帶著馬鈴薯的綿密感和淡淡的松露香，特別讓人驚豔。
濃湯裡偶爾冒出的培根粒，更增添了一份鹹香，簡直讓人想再來一碗！
蒜香奶油波士頓龍蝦NT$480（原價NT$960）
波士頓龍蝦現在有開幕優惠，點套餐就能享半價，肉質新鮮彈牙，簡單擠點檸檬就超美味！尤其蝦膏濃郁得讓人驚喜，配上一碗龍蝦麵更是讓龍蝦控無法招架。
波士頓龍蝦麵（限量）NT$1680
如果你是龍蝦料理的愛好者，那一定不能錯過JK Studio的經典波士頓龍蝦麵！這款每日限量的招牌料理，建議提前預訂才保險。龍蝦肉已經完全去殼，讓你不用手忙腳亂直接享受美味，這種貼心設計真是大大加分！
蝦身厚實彈牙，每一口都充滿鮮甜；蝦螯肥美得讓人直呼過癮，滿嘴都是大海的味道。麵條更是吸滿了龍蝦的濃郁湯汁，每一口都香氣撲鼻，讓人欲罷不能！軟硬適中的麵條口感剛剛好，既不會過於柔爛，也保有咀嚼的彈性。
這天主廚的調味稍微清淡了些，如果再稍微提升味道的濃厚度，應該會更加完美。
肋眼牛排6os NT$880
JK的牛排系列絕對不容錯過，肋眼牛排肉質鮮嫩多汁，搭配紅酒牛肉醬或簡單撒上海鹽，每一口都是完美享受！
法式油封鴨腿（每日限量）NT$680
來到JK Studio絕對不能錯過這款每日限量的油封鴨腿，建議提早預訂才能確保享受到。這道料理以芥末籽奶醬、烤時蔬和肉汁作為搭配，整體層次豐富。
珍小姐切開鴨腿時驚訝地發現鴨肉嫩到幾乎不需要用力，骨肉輕鬆分離，肉汁更是鎖得牢牢的，滋味無敵！
諾曼第豬排NT$680
使用台灣優質葛瑪蘭豬排，搭配焦糖蜜蘋果與芥末籽奶醬，旁邊還有烤蔬菜和馬鈴薯泥，均衡又豐富。
這道豬排保有軟嫩口感，完全沒有乾柴或腥味的問題。蜜蘋果的甜味融入豬肉的鮮香，單吃或搭配都超美味。
主食附餐：奶油培根野菇燉飯
老闆太佛心，套餐直接附上一碗香濃奶油培根野菇燉飯，完全像雙主餐！燉飯帶點米心，吸滿培根與奶油的香氣，讓人忍不住一口接一口，根本停不下來。
炸細薯條NT$120
這款細薯條外層酥脆，鹹香口感滿分，吃了根本停不下來，是那種不知不覺就吃光的邪惡存在！
酥炸軟殼蟹NT$360
多人用餐時可以再點幾道前菜分食，這款酥炸軟殼蟹外皮酥脆、口感輕盈，搭配莎莎醬更添風味。這道海鮮料理絕對是愛海味的朋友不能錯過的佳選！
板煎小卷與青醬NT$280
喜歡小酌的朋友一定會愛這道板煎小卷。焦香的小卷肉質彈牙，新鮮得沒話說，搭配青醬與橄欖油的香氣，簡直完美。再用麵包沾上醬汁，一點都不想浪費。
K兒童餐NT$380
小朋友也不用擔心沒東西吃！JK兒童餐份量十足，包括義式香料雞腿、燉飯、薯條、洋蔥圈、麵包、湯品與柳橙汁，甚至可以選肉醬細扁麵作替換。
我家小麥仔最愛香料雞腿，兩塊腿排一下就吃光了，滿滿的幸福感。
季節水果奶酪 古典巧克力蛋糕
這次在JK Studio的用餐體驗堪稱完美，從龍蝦麵到油封鴨腿再到肋眼牛排，每道菜都令人驚艷。尤其是每日限量的龍蝦麵與油封鴨腿，絕對是必點推薦！林口三井二期剛開幕，人氣相當高，想要品嚐這間高水準的義法餐廳，記得提前訂位！吃飽後還能逛街，一整天都超充實！
JK Studio歐陸餐廳林口店｜店家資訊
JK Studio歐陸餐廳林口店
地址：244新北市林口區文化二路一段123號1樓
電話：02-2600-1866
營業時間：週一～週四11:00~16:00 17:30～21:30
週五 11:00～16:30 17:00～22:00
週六～日 10:30~16:30 17:00～22:00（無公休）
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