說到台中西屯區的逢甲商圈，除了逛街美食外，這次我們選擇去超火紅的「山鯨本家」。這家燒肉店不僅有超浮誇的A5和牛套餐，還免費提供日式和服體驗，讓人一秒置身京都！這天我們三個女生選了世界和牛系列之肉慾雙人套餐，吃得超滿足，還有美到不行的拍照打卡空間，根本就是吃貨兼網美的天堂！



▲台中西屯區逢甲商圈燒肉「山鯨本家」免費提供日式和服體驗

山鯨本家．HONKE

地址：台中市西屯區寶慶街67號

電話： （04） 2706 3000

營業時間：11:30-15:30; 17:00-01:00 /週六日午間不休

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▲台中西屯區逢甲商圈燒肉「山鯨本家」入口就有日式鳥居廊道

一走進山鯨本家，迎面就是日式鳥居廊道，濃濃的日本氛圍立刻拉滿！最特別的是這裡提供免費和服體驗，服裝、髮飾到鞋子一應俱全，還有專人幫忙穿戴和編髮，完全不需要自己搞定。當天我和好友直接變身「和服少女」，穿上粉嫩和黑色系和服，在鳥居下拍照超有氛圍！



▲台中西屯區逢甲商圈燒肉「山鯨本家」入口就有日式鳥居廊道



▲台中西屯區逢甲商圈燒肉「山鯨本家」



這家店的內部設計也超用心。一樓入口有許願繪馬、奉納箱，搭配塌塌米座位區，感覺每個角落都能拍出一張IG美照。



▲▼台中西屯區逢甲商圈燒肉「山鯨本家」空間



▲台中西屯區逢甲商圈燒肉「山鯨本家」免費日式和服體驗

2二樓則是用楓葉裝飾，黑色和木質調的設計散發秋天的溫暖氣息，讓人邊吃邊享受視覺饗宴。



▲▼台中西屯區逢甲商圈燒肉「山鯨本家」空間

連燒烤台下的小細節也不馬虎，抽屜裡備好所有用餐需要的小物，細緻度滿分！



▲台中西屯區逢甲商圈燒肉「山鯨本家」用餐空間

我們點的肉慾雙人套餐價格是3380元，從沙拉、燒肉到甜點應有盡有。最吸睛的莫過於浮誇的和牛寶盒，裡面包含日本A5和牛霜降、肩三角、臀肉和極上厚牛舌



▲▼台中西屯區逢甲商圈燒肉「山鯨本家」雙人套餐

上桌的本家沙拉，看起來就像一幅畫！滿滿的鮮蔬搭配當季水果，顏色繽紛又吸睛。淋上主廚特調沙拉醬後，清爽酸甜的滋味瞬間讓人食欲大開，攪拌均勻後每一口都帶著蔬果的脆甜清香，開場就讓人對接下來的餐點充滿期待！



▲台中西屯區逢甲商圈燒肉「山鯨本家」雙人套餐本家沙拉

這次套餐的重頭戲，絕對是這款浮誇到不行的和牛寶盒！裡面裝滿了頂級的日本A5和牛，包括霜降、肩三角、臀肉和厚牛舌。和牛在烤網上稍微炙烤後，豐富的油脂香氣瞬間撲鼻而來，鎖住的鮮甜滋味每一口都嫩到讓人驚嘆。



▲▼台中西屯區逢甲商圈燒肉「山鯨本家」浮誇系和牛寶盒



不得不說，厚牛舌真的是名副其實的「厚」。特別用十字切割的方式處理，讓熱度可以均勻滲透，烤好後的牛舌入口肥嫩又扎實，咀嚼間香氣在嘴裡爆開，實在太滿足了！朋友忙著拍照，我忍不住催她：「別拍了！快吃吧，不然晚點你還有事！」這一刻，真心覺得好好吃肉才是最重要的事！



▲▼台中西屯區逢甲商圈燒肉「山鯨本家」牛舌



▲▼台中西屯區逢甲商圈燒肉「山鯨本家」浮誇系和牛寶盒

滾切和牛真是讓人驚豔的一道，搭配的配料包括金桔、山藥梅子、芝麻葉、芥末、漬物小黃瓜、百香果南瓜以及柚子蘿蔔，每一樣都獨具特色。將牛肉烤至四面變色後，隨意搭配小食，口感層次讓人眼花繚亂。甜、苦、酸、嗆的滋味交織在舌尖和鼻腔，讓味蕾不禁想大喊：「這也太熱鬧了吧！」



▲▼台中西屯區逢甲商圈燒肉「山鯨本家」滾切和牛精彩拼盤



▲▼台中西屯區逢甲商圈燒肉「山鯨本家」滾切和牛



小河賽黑標伊比利梅花豬和西班牙伊比利松阪豬，真的是一場舌尖上的盛宴。該嫩的地方超嫩，該脆彈牙的地方又非常有嚼勁，每一口都能感受到肉質的頂級品質，讓人一試成主顧！



▲▼台中西屯區逢甲商圈燒肉「山鯨本家」小河賽黑標伊比利梅花豬和西班牙伊比利松阪豬

看似簡單的雞松阪其實藏有大驚喜！搭配鳳梨一起品嚐，表面烤得焦脆，內裡卻鮮嫩多汁，酸甜的鳳梨恰好平衡了雞肉的濃郁，這種搭配讓人完全無法抗拒，必吃！



▲▼台中西屯區逢甲商圈燒肉「山鯨本家」雞松阪

選擇板前握壽司加價品項完全值回票價！職人在桌邊演繹手捏壽司，炙燒香氣瞬間勾住所有人的食欲。蝦壽司、和牛壽司、干貝壽司，每一口都是視覺與味覺的雙重享受，彷彿參加了一場壽司秀！



▲▼台中西屯區逢甲商圈燒肉「山鯨本家」職人板前握壽司6貫+399



▲台中西屯區逢甲商圈燒肉「山鯨本家」職人板前握壽司

茗荷和牛清湯是一道不能錯過的美味。盅內的和牛隨著炙熱湯溫熟成，湯頭融入了薑的鮮明香氣，清新又溫潤。喝一口後，嘴裡瞬間只剩下滿滿餘韻，讓人忍不住回味無窮。



▲▼台中西屯區逢甲商圈燒肉「山鯨本家」茗荷和牛清湯2人 +＄198

美國極上自然牛箱燻牛排，是一場視覺與味覺的雙重饗宴。牛排烤至色澤誘人後，置於箱中用稻穗煙燻約1分鐘，油脂的香氣融入肉中，每一口都帶著微微的燻香，讓人讚嘆「今天吃的牛肉好高級！」



▲▼台中西屯區逢甲商圈燒肉「山鯨本家」美國極上自然牛箱燻牛排



▲▼台中西屯區逢甲商圈燒肉「山鯨本家」美國極上自然牛箱燻牛排

這道法式紙燒鮮魚是一種類似紙火鍋的創新吃法。選用泰式酸甜湯底，鮮魚的細膩口感在酸甜湯中更加凸顯，份量剛好一人一碗，既不負擔又非常滿足！



▲▼台中西屯區逢甲商圈燒肉「山鯨本家」法式紙燒鮮魚$299

薄荷檸檬冰沙(可續) 冰沙的輕盈口感搭配酸甜的薄荷檸檬風味，喝起來既解膩又清新，而且可以無限續杯，讓人忍不住多喝幾杯，簡直爽到不行！



▲台中西屯區逢甲商圈燒肉「山鯨本家」薄荷檸檬冰沙

財富自由吐司選用和牛菲力裹麵包粉酥炸至五分熟，搭配抹了奶油的生吐司，兩面煎得金黃酥脆。重點是頂上的奢華配料——海膽、魚卵、魚子以及松露奶醬，每一口都奢華到極致，真的讓人感覺「財富自由」！



▲台中西屯區逢甲商圈燒肉「山鯨本家」財富自由吐司+588 (加選)

紫藍Mojito：蝶豆花遇上檸檬變出漸層紫色，搭配晶凍QQ口感，好喝又好看。

水蜜桃可爾必斯冰沙：粉嫩的冰沙搭配當季水果，喝一口就是甜蜜的幸福感！



▲台中西屯區逢甲商圈燒肉「山鯨本家」紫藍Mojito、水蜜桃可爾必斯冰沙

自製手工布丁：細膩到零氣孔，搭配當天濃郁的巧克力冰淇淋，讓人驚呼：「怎麼可以這麼好吃！」

奶酪與自製果醬：酸甜滋味直擊味蕾，甚至讓人問店家「果醬會不會賣？」（答案是：不會）。



▲▼台中西屯區逢甲商圈燒肉「山鯨本家」自製手工布丁、奶酪與自製果醬

紫米紅豆：溫熱綿密的口感，吃完後三個人一致表示「真的不用再續攤咖啡店了」，超級飽足又滿足！



▲台中西屯區逢甲商圈燒肉「山鯨本家」紫米紅豆

店內提供免費的和服體驗，簡直是京都氛圍瞬間拉滿！不論是和服、浴衣還是配件如布包、面具、木屐等都準備得很齊全，還有工作人員協助穿和服、編髮，各種髮飾任你挑。



▲台中西屯區逢甲商圈燒肉「山鯨本家」免費和服體驗

穿和服的時候朋友戲稱：「妳適合黑色，不然就選大紅搭狐狸面具，完全妖姬風！」最後選了黑色和粉嫩系搭配，展現日本少女的氣質，拍完美美的照片後，三個人又回去吃甜點，度過一個超充實的日式沉浸體驗！

山鯨本家:菜單

分店: 山鯨燒肉 ｜ 漢口店 ｜地址台中市北區漢口路四段70-1號 電話: 04 2291 8833

山鯨本家．HONKE:地圖與停車資訊

位於逢甲商圈，開車的朋友哪裡停車?同棟大樓旁邊就立體停車場，另山鯨本家．HONKE 無特約停車場!!

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