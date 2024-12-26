「小文肉羹魯肉飯」是基隆中山區的經典美食代表，從小在基隆長大的我，總對這座城市的美味小吃充滿驕傲。即使四處旅遊品嚐各地料理，還是覺得基隆的味道最令人懷念！特別是肉羹和魯肉飯這兩種經典的平民美食，只要花一點點錢，就能吃得飽足又開心，簡直是美食中的小確幸！這一天，我在中山區的朋友帶領下，第一次造訪這家店，並親身體驗基隆人對小吃的高度評價。

店家資訊

店名：小文肉羹魯肉飯

地址：基隆市中山區安一路44號

營業時間：10:00-20:00（週四公休）

電話：02-2426-3379

「小文肉羹魯肉飯」位於基隆中山區的安一路，就在安樂市場附近。這天我和朋友相約來個半日小旅行，探索中山區美食，順便逛逛安樂市場。對於中山區的居民來說，小文肉羹魯肉飯是超人氣排隊美食。中午時分，店門口已經排滿外帶的顧客。幸好我們選擇內用，可以直接進店裡找座位，接著到內用專屬點餐區點餐，輕鬆享用美味。

雖然店名是小文肉羹魯肉飯，但這裡不只賣肉羹和魯肉飯，還有麵食和便當可選，讓人有更多搭配的可能。尤其是肉羹和魯肉飯的完美組合，更是必點推薦。餐桌上擺滿了主菜和各種配菜，只要選一份主菜，再搭配三樣配菜，就能輕鬆享用一頓豐盛的餐點！

還有沙魚煙等美味可供單點，想要多加幾道小菜的話也很方便。

便當的口味選擇都清楚地列在價格表上。經常光顧的朋友特別推薦這裡的排骨便當和豬腿肉便當，說是必點的招牌。我聽了覺得不能錯過，於是我們一人點了一種口味，這樣就能兩種都嘗到了！

這裡的單點美食選擇也很豐富，看想吃什麼就直接點，而且價格都很親民。更特別的是，店裡居然有賣單純的魯肉汁！如果不想出門或叫外送，可以買上一斤，分裝冷凍保存，煮飯或煮麵時隨手淋上一點，馬上就能吃到國民美食，也是個不錯的選擇！

店內的用餐區寬敞，座位數量也不少。我特地拍了沒人的區域，方便大家一窺環境。店內冷氣超強，夏天來這裡用餐，涼爽又舒適，完全是消暑的好地方。

炸豬排便當 $85

聽從朋友的建議，我點了炸豬排便當，還搭配三樣配菜。店裡的配菜種類相當多，正好有不少是我喜歡的。原本我想單點魯肉飯和肉羹湯的絕配組合，但朋友說便當更划算，因為白飯也會淋上魯肉汁。於是，我改點了便當，再額外加點一碗肉羹湯來搭配。

炸豬排是一大塊，切成三等份，外層的粉漿不會太厚，讓炸出的口感酥脆不油膩。肉片厚度約一公分左右，雖然香酥可口，但因不是厚切豬排，咬下去稍微少了些多汁感。整體來說，表現算是中規中矩。

豬腿肉便當 $85

朋友點的豬腿肉便當，內含三種配菜，再加上一碗淋滿香濃魯肉汁的白飯，看起來十分豐盛。

豬腿肉是朋友的愛好美食，滷得非常透徹入味，冷卻後保留彈性。客人點餐時，店家會現切豬腿肉，並淋上一些醬油膏增添風味。

豬腿肉的皮帶有Q彈的口感，肉質香嫩有嚼勁。雖然有些人可能不太喜歡皮與瘦肉之間的肥肉，但我吃起來完全不覺得油膩，反而非常喜歡這種QQ的口感。不過，若與中船路金龍肉羹店的豬腿肉相比，我還是更偏愛後者Q中帶軟的風味。不過，每個人有自己的口味偏好，有人會更喜歡小文的豬腿肉，各取所愛就好。

白飯淋上滿滿的魯肉汁，散發出誘人的香氣，油亮的外觀讓人垂涎欲滴。拌勻後品嚐，白飯瞬間吸收了肉香，滑順的口感讓人停不下筷子，完全不覺得油膩。我原本想請店家多淋一些魯肉汁，但朋友提醒這裡的魯肉汁是獨立販售的，於是只好作罷。

肉羹湯 $50

基隆的肉羹湯是我從小吃到大的美味，成年後到台北工作，喝到的肉羹湯總覺得不對味，甚至到其他縣市也無法找到同樣熟悉的滋味。這讓我更加深刻地感受到，基隆的肉羹湯才是真正的第一名！

肉羹湯的湯頭滑順，鹹淡剛剛好，還可以依個人喜好加入烏醋或胡椒粉調味。我自己喜歡兩者都加，風味更豐富。肉羹的肉質軟嫩彈牙，魚漿與肉完美融合，大小剛好入口，口感令人滿意，是我非常喜愛的一道料理！

小文的魯肉飯與肉羹湯確實名不虛傳，滋味超棒，難怪會成為基隆在地人氣名店。這次的體驗大大滿足，也推薦給大家一定要來試試看！

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