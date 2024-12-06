我自己從來沒嘗試過泰式的無菜單料理，收到推薦後真的超興奮！一約到時間，立刻和朋友一起來品嚐這間獨特的私廚料理。今天就來跟大家分享這間桃園唯一的全預約泰式無菜單料理——Lavish 132。

近期有網友分享在桃園青埔發現了一家無菜單料理，原以為是常見的日式料理，沒想到竟然是超特別的泰式無菜單料理！而且還採全預約制，沒有提前訂位可是吃不到的喔😍

Lavish 132位於桃園市大園區致祥一街，這裡屬於青埔特區，一個新發展的區域，非常適合品嚐美食，也比市中心更具接受度。店家距離桃園高鐵很近，對於外縣市或遊客也相當方便。

Lavish 132的店面招牌是黑底黃字風格，整體裝潢簡單溫馨，剛來時真讓我有種來到朋友家的感覺，完全不像一般餐廳，而這種輕鬆自在的感覺正是Lavish 132想傳達的氛圍。

Lavish 132由兩位美女老闆娘共同創立，主廚曾在美國跟隨泰國師傅學藝，並以精湛的手藝經營著這間私廚料理餐廳。由於泰式料理是跟在美國的泰國人學的，這裡的料理風格偏向泰北與寮國的口味，以香料、酸辣為主，和常見的曼谷泰式料理有些不同。

Lavish 132今年將重心放回台灣，選擇在桃園創業，讓大家不用出國也能體驗到美式風格的私廚泰式無菜單料理。

Lavish 132的用餐環境非常居家溫馨，精心布置的空間充滿了熟悉感，同時也帶有高質感。店內採開放式廚房設計，客人可以看到主廚現場料理，與一般餐廳的制式空間不同，真的有種來到朋友家的感覺，讓人感到放鬆愜意。

雖然是居家氛圍，但店家在餐桌擺設上相當用心，每位客人都有準備好餐具和開水，一切準備妥當後，餐點上桌就可以直接享用。整張餐桌大約可容納10位客人，很適合親朋好友一同聚餐，若人數不足10人，最少4位也可預約。

門口還設有一面小小的網美牆，燈光和布置都相當好拍，喜歡拍照的朋友千萬不要錯過哦！

這次我們幸運預約到了雙人套餐，和另外8位陌生人一起享用。雖然一開始有點尷尬，但熱情的老闆娘很會帶動氣氛，讓大家互相認識，很快就融入了這個特別的用餐環境。

Lavish 132的每道菜都是主廚在開放式廚房現場料理的，每道上桌時還會用心介紹設計理念和口感，整個用餐過程讓人非常滿足。由於每次來的料理都不盡相同，因此我將這次享用的料理分為：開胃菜、前菜、主食以及飯後例湯甜點和大家分享。

今天的開胃菜是嫩煎牛舌和生食級干貝，上菜時就能聞到酸酸甜甜的香氣，讓人口水直流。

干貝新鮮又軟嫩，入口即化的口感令人驚豔，完全沒有腥味；牛舌的外皮煎得微微焦脆，內部口感豐富且肉質滑順，搭配主廚特製的佐料，層次感十足，真的很好吃！

前菜有兩道，分別是涼拌海鮮米線和烤炸物大拼盤。這兩道的餐點分量都非常的足夠，吃起來有大大的滿足感！在吃完這兩道餐點的時候其實我自己大概就7分飽了😂

涼拌海鮮米線的食材豐富，除了Q彈的米線，還有新鮮的中卷等海鮮，每口都能同時吃到海鮮和米線，搭配酸辣醬汁清爽又涮嘴。

烤炸物拼盤真的非常豐盛！有豬肋骨、玉米、鮮蝦、泰式炸春捲、松阪豬等等，根本就是肉食者的天堂😍 每一種食材的準備都非常用心，兩個人吃絕對可以飽足又過癮。

主廚調味過的食材本身就非常美味，單吃就可以感受到食材的原味和肉香。如果喜歡味道重一點的朋友，也可以沾主廚特製的酸辣醬汁，帶有微微香氣，搭配烤物一起吃非常美味。

豬肋骨吃起來鮮嫩多汁，筷子輕輕一夾就能骨肉分離，完全不需要耗力啃咬，顯示了食材品質和主廚的烹調功力。可以用筷子直接夾取吃到完整嫩滑的肉質，完全不會弄髒手，真的超棒！

鮮蝦的部分也是事先處理好蝦殼，可以直接享用，對於不喜歡剝蝦殼的人來說真的是天堂。蝦肉Q彈有嚼勁且無腥味，非常新鮮好吃，我甚至差點把整盤蝦都吃光了🤣

泰式炸春捲則是外皮酥脆，每一口都有「卡滋卡滋」的聲音，內餡軟嫩且風味濃郁，外酥內嫩的多層次口感讓人愛不釋口🥰

Lavish 132的主食色彩繽紛，讓人食慾大開。主廚選用薑黃米搭配多種健康新鮮的食材，如番茄、玉米、胡蘿蔔、地瓜、洋蔥等，再搭配泰國進口的炸豬皮，呈現豐富的視覺效果。

這道主食的吃法也很特別，先將配料和薑黃米攪拌後，再淋上香辣南椰咖喱燉牛筋，整碗飯充滿豐富的酥脆口感，讓人回味無窮。

除了主食的口感非常豐富外，我也特別喜歡這碗南椰咖喱燉牛筋！滿滿的牛筋配料搭配特製湯汁，香辣入味，讓人直呼過癮，非常適合愛吃辣的朋友🌶️ 牛筋軟嫩，入口即化，與薑黃米飯完美結合，每一口都充滿濃郁香氣。

例湯是泰式酸魚湯，酸香中帶著微辣，清爽無油膩感，和常見的酸辣湯略有不同。

飯後甜點則是主廚現場製作的鮮奶油搭配水果，整體口感清新香甜，毫不膩口，是健康又營養的完美收尾。

Lavish 132的料理絕對值得一試！每道菜都能品味到最新鮮、最完美的口感。主廚會細心介紹餐點，並隨時關心大家的用餐狀況，對料理和顧客的重視讓人印象深刻。

用餐過程中，雖然大家互不相識，但隨著氛圍變得輕鬆，我們也開始聊得開心，這種用餐體驗非常難得，和以往的私廚料理有著截然不同的感受。推薦給喜愛泰式料理或私廚料理的朋友，這間新開幕的泰式無菜單料理值得你親自來體驗。

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