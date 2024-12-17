為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 早上6點開賣！宜蘭「阿添魚丸米粉」懷舊老滋味，錯過就吃不到！

早上6點開賣！宜蘭「阿添魚丸米粉」懷舊老滋味，錯過就吃不到！

宜蘭 阿添魚丸米粉 魚丸 米粉 more
2024-12-17 13:29:05 文字：紫色微笑
share
紫色微笑

紫色微笑

「阿添魚丸米粉」這家近百年歷史的老店，你吃過了嗎？每天早上6點準時營業，還不到11點就收攤，想吃可要早點來！九十年前，阿添魚丸米粉還是靠著扁擔挑著走，老闆每天徒步數十公里，將手工魚丸米粉湯送到客人手上。儘管路途遙遠，阿添伯依舊每天不辭辛勞地長途跋涉，只為了把美味傳遞給大家。那份挑扁擔賣出的魚丸米粉湯，也成為許多老顧客心中最深刻的回憶。

早上6點開賣！宜蘭「阿添魚丸米粉」懷舊老滋味，錯過就吃不到！

店家資訊

  • 店名：阿添魚丸米粉
  • 地址：宜蘭縣宜蘭市負郭路25巷5號
  • 營業時間：06:00-12:00（星期一公休）
  • 電話：03-931-0231

交通資訊與停車

  • 自行開車的話，直接在Google Map輸入「阿添魚丸米粉」就能輕鬆找到。
  • 店家沒有附設停車場，可以在負郭路、民權新路或泰山路找白線內停車。

早上6點開賣！宜蘭「阿添魚丸米粉」懷舊老滋味，錯過就吃不到！

員山省道上有許多魚丸米粉店，因為交通便利而聲名遠播。

早上6點開賣！宜蘭「阿添魚丸米粉」懷舊老滋味，錯過就吃不到！

但在地的宜蘭人更愛走進巷弄，尋找那種特別又地道的好味道。

早上6點開賣！宜蘭「阿添魚丸米粉」懷舊老滋味，錯過就吃不到！

想找到這家店，可要有當地人的指點，建議先找到開漳聖王廟，會更容易抵達。

早上6點開賣！宜蘭「阿添魚丸米粉」懷舊老滋味，錯過就吃不到！

就在廟的左手邊，就是那家讓朋友讚不絕口的「阿添魚丸米粉」。

早上6點開賣！宜蘭「阿添魚丸米粉」懷舊老滋味，錯過就吃不到！

朋友20年前第一次帶我來吃，當時店還在五結，如今搬到宜蘭市中心，讓人隨時都能解嘴饞！

才十點半，店裡已經擠滿了人潮，這人氣真的太誇張了！

早上6點開賣！宜蘭「阿添魚丸米粉」懷舊老滋味，錯過就吃不到！

早上6點開賣！宜蘭「阿添魚丸米粉」懷舊老滋味，錯過就吃不到！

早上6點開賣！宜蘭「阿添魚丸米粉」懷舊老滋味，錯過就吃不到！

早上6點開賣！宜蘭「阿添魚丸米粉」懷舊老滋味，錯過就吃不到！

這裡的菜單簡單到極致，只有魚丸米粉、魚丸湯和外帶手工魚丸可以選擇。

早上6點開賣！宜蘭「阿添魚丸米粉」懷舊老滋味，錯過就吃不到！

這家魚丸米粉店沒有小菜，專注只賣他們的招牌料理！

早上6點開賣！宜蘭「阿添魚丸米粉」懷舊老滋味，錯過就吃不到！

不少人吃完還特地買回家品嚐，可見人氣有多高！

早上6點開賣！宜蘭「阿添魚丸米粉」懷舊老滋味，錯過就吃不到！

早上6點開賣！宜蘭「阿添魚丸米粉」懷舊老滋味，錯過就吃不到！
魚丸米粉上桌啦！點了一大碗和一小碗，準備大快朵頤。粗米粉搭配手工自製魚丸，整碗看起來清爽又不油膩。

早上6點開賣！宜蘭「阿添魚丸米粉」懷舊老滋味，錯過就吃不到！

早上6點開賣！宜蘭「阿添魚丸米粉」懷舊老滋味，錯過就吃不到！

湯頭和米粉的味道稍淡，加點店家特製的辣油醬後，咬一口魚丸才發現驚人的美味！這裡的魚丸比一般的更紮實Q彈，還帶著濃郁的胡椒香氣，口味特別鮮明。這次的早午餐之行，算是沒有白走一趟。唯一可惜的是少了油豆腐，總覺得少了點什麼。這麼特別的營業時間，真的需要專程撥空來品嚐才行！外地的遊客要吃到阿添伯的魚丸米粉湯可不容易，這也是當地人才知道的美味秘境！

 

 

 

阿添魚丸米粉 附近景點美食住宿

宜蘭精選飯店

早上6點開賣！宜蘭「阿添魚丸米粉」懷舊老滋味，錯過就吃不到！

宜蘭市美食推薦

早上6點開賣！宜蘭「阿添魚丸米粉」懷舊老滋味，錯過就吃不到！

宜蘭市景點一日遊

早上6點開賣！宜蘭「阿添魚丸米粉」懷舊老滋味，錯過就吃不到！

魚丸米粉魚丸湯推薦

宜蘭熱門景點推薦

宜蘭雨天備案、宜蘭室內景點

早上6點開賣！宜蘭「阿添魚丸米粉」懷舊老滋味，錯過就吃不到！

宜蘭一日遊、宜蘭最新景點

早上6點開賣！宜蘭「阿添魚丸米粉」懷舊老滋味，錯過就吃不到！

宜蘭必吃美食推薦

宜蘭無菜單料理餐廳

早上6點開賣！宜蘭「阿添魚丸米粉」懷舊老滋味，錯過就吃不到！


 

 

 

 

延伸閱讀

宜蘭景點  花蓮景點  台東景點  台北景點
基隆景點  桃園景點  新竹景點  苗栗景點 
台中景點  彰化景點  南投景點   雲林景點
嘉義景點  台南景點  高雄景點  屏東景點
澎湖景點  金門景點  馬祖景點 

 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#宜蘭
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

阿添魚丸米粉

phone03-9310231
place宜蘭縣宜蘭市負郭路25巷26號
4.16 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.25
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.13
CP值
4.75
share place
推薦商品
keyboard_arrow_up