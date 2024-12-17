「阿添魚丸米粉」這家近百年歷史的老店，你吃過了嗎？每天早上6點準時營業，還不到11點就收攤，想吃可要早點來！九十年前，阿添魚丸米粉還是靠著扁擔挑著走，老闆每天徒步數十公里，將手工魚丸米粉湯送到客人手上。儘管路途遙遠，阿添伯依舊每天不辭辛勞地長途跋涉，只為了把美味傳遞給大家。那份挑扁擔賣出的魚丸米粉湯，也成為許多老顧客心中最深刻的回憶。

店家資訊

店名：阿添魚丸米粉

地址：宜蘭縣宜蘭市負郭路25巷5號

營業時間：06:00-12:00（星期一公休）

電話：03-931-0231

交通資訊與停車

自行開車的話，直接在Google Map輸入「阿添魚丸米粉」就能輕鬆找到。

店家沒有附設停車場，可以在負郭路、民權新路或泰山路找白線內停車。

員山省道上有許多魚丸米粉店，因為交通便利而聲名遠播。

但在地的宜蘭人更愛走進巷弄，尋找那種特別又地道的好味道。

想找到這家店，可要有當地人的指點，建議先找到開漳聖王廟，會更容易抵達。

就在廟的左手邊，就是那家讓朋友讚不絕口的「阿添魚丸米粉」。

朋友20年前第一次帶我來吃，當時店還在五結，如今搬到宜蘭市中心，讓人隨時都能解嘴饞！

才十點半，店裡已經擠滿了人潮，這人氣真的太誇張了！

這裡的菜單簡單到極致，只有魚丸米粉、魚丸湯和外帶手工魚丸可以選擇。

這家魚丸米粉店沒有小菜，專注只賣他們的招牌料理！

不少人吃完還特地買回家品嚐，可見人氣有多高！



魚丸米粉上桌啦！點了一大碗和一小碗，準備大快朵頤。粗米粉搭配手工自製魚丸，整碗看起來清爽又不油膩。

湯頭和米粉的味道稍淡，加點店家特製的辣油醬後，咬一口魚丸才發現驚人的美味！這裡的魚丸比一般的更紮實Q彈，還帶著濃郁的胡椒香氣，口味特別鮮明。這次的早午餐之行，算是沒有白走一趟。唯一可惜的是少了油豆腐，總覺得少了點什麼。這麼特別的營業時間，真的需要專程撥空來品嚐才行！外地的遊客要吃到阿添伯的魚丸米粉湯可不容易，這也是當地人才知道的美味秘境！

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