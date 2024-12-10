如果你是傳統早餐的愛好者，那麼「小洞天燒餅油條」絕對是岡山必吃的一間早餐店！這裡每天現場手作的燒餅和油條，用心烘烤和現炸，讓燒餅外酥內香，油條鬆脆不油膩，吃一口就能感受到地道的傳統手藝。這間岡山人氣早餐店不僅提供經典的燒餅油條，還有鹹豆漿、韭菜盒子等多元選擇，難怪它成了許多岡山居民活力早晨的首選！

小洞天位於岡山鬧區的三角窗地段，地點超醒目！紅字招牌簡單低調，散發出濃濃的古早味氛圍。早晨高峰期常常吸引排隊人潮，店裡保持著傳統早餐店的樸實風格，乾淨整潔又親民。從燒餅的烘烤到油條的現炸，整個製作過程就在你眼前，香氣撲鼻，讓人食慾大開！

這裡保留了傳統早餐店的簡約設計風格。店內乾淨明亮，所有佈置都以實用為主，讓人感覺樸實又親切。特別的是，顧客可以直接看到燒餅和油條的製作過程，從油條下鍋炸得金黃酥脆，到燒餅進爐烤得外皮香酥，這種手作感十足的現場展示，光是看就讓人忍不住胃口大開！

店裡的細節設計也讓人感覺貼心又高效，例如櫃檯的自取服務區，菜單上標註「請自行取袋」，讓整個用餐流程簡單流暢。不僅節省顧客等待的時間，也讓每個人能夠輕鬆完成點餐與取餐。這份樸實中帶著用心的服務設計，真的讓「小洞天燒餅油條」成為了岡山早餐的必訪選擇！

餐點選擇多樣又親民，這裡的「韭菜盒子」30元就能吃到，外皮酥軟、內餡飽滿，韭菜的鮮甜和粉絲的滑嫩搭配得剛剛好。

而人氣王「半套加蛋」只要38元，燒餅夾著半隻鬆脆油條，加上一顆鹹香滑潤的蒸烤蛋，簡單卻層次豐富，真的是超經典！



▲▼補充之前買回家拍的。

如果你是豆漿控，這裡的「鹹豆漿」22元就能暖心暖胃！豆漿濃郁，搭配醋、蔥花和油條碎，酸香與豆香結合得剛剛好。

而「甜豆漿+蛋」23元的組合更特別，甜中帶鹹，豆漿的自然甜味與蛋香碰撞出不一樣的早餐火花。

不論是經典燒餅油條，還是特色韭菜盒子和鹹甜豆漿，「小洞天燒餅油條」絕對是岡山傳統手工美食的代表。下次來岡山，記得來這裡感受滿滿的人情味和地道的古早味早餐！

小洞天燒餅油條營業資訊

🏠 岡山區岡山路333號

⌚️ 06:00~09:00,13:30-17:00 (星期日只賣早上)

🛏️ 星期一休

🚇 捷運岡山高醫站 單車6分鐘 走路15分



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