當夜晚降臨，台中西區的勤美商圈在街燈點綴下，彷彿多了一層溫暖氛圍。這時候，來到超人氣的「MISO Izakaya日式串燒居酒屋」，絕對是你放鬆心情、感受台中居酒屋獨特魅力的最佳選擇！這裡不僅主打炭火串燒與日式料理，還有專業唎酒師精選的清酒搭配，每一口都讓人陶醉於美食與美酒之間的完美平衡。

原文:miso izakaya 日式串燒居酒屋｜台中下班小酌新據點！微醺在炭火間 好料道道無雷。菜單價位(台中西區勤美商圈)

miso izakaya 日式串燒居酒屋 美村店在哪裡?怎麼去?

奉上資訊

名稱:miso izakaya 日式串燒居酒屋-美村店

miso izakaya 日式串燒居酒屋電話:04-2329-7715 Line：@310ljvpa

miso izakaya 日式串燒居酒屋營業時間:18:00–01:00 週日 18:00–12:00 週一公休 詳見官網或google商家資訊

miso izakaya 日式串燒居酒屋官網: 點我

miso izakaya 日式串燒居酒屋ＦＢ: 點我

miso izakaya 日式串燒居酒屋ＩＧ: 點我

miso izakaya 日式串燒居酒屋地址:台中市西區忠明里美村路一段37號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以miso izakaya 日式串燒居酒屋為主

文章內有miso izakaya 日式串燒居酒屋地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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這間位於台中西區的日式居酒屋鄰近勤美商圈與廣三SOGO，從台北引進正宗的日式居酒文化，無論是結束一天忙碌的行程，還是想在微醺中感受暖心的日式氛圍，MISO都能滿足你的需求！

進到MISO居酒屋，映入眼簾的是滿滿的日式元素——木質桌椅、清酒瓶陳列、日式注連繩點綴，還有柔和的燈光營造出的舒適氛圍。一樓的吧檯座位和四人桌，適合朋友間隨意小酌，讓你一邊享受炭火香氣，一邊與好友熱聊。

YUNO在此提醒大家未滿18歲禁止飲酒

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二樓則提供隱密包廂，最低消費6000元，適合商務宴請或大型聚會，能容納更多人數，讓你在隱私空間裡享受專屬的聚會時光。

miso izakaya 日式串燒居酒屋｜菜單價位

MISO居酒屋的菜單豐富多樣 涵蓋串燒、燒烤、煮物、炸物、炒物與甜點 搭配多款清酒、啤酒及調酒

來MISO必點的炭火串燒有多種選擇，每一串都是現點現烤，香氣撲鼻，以下是幾道不能錯過的特色菜

醋溜魚皮、梅子番茄、涼拌毛豆：酸香微辣的醋溜魚皮搭配鹹甜適中的梅子番茄，開胃又涮嘴，讓人忍不住期待主菜的登場。

和牛肋條蔥之花：牛肉油脂經炭火烘烤後散發出濃郁香氣，搭配主廚特製蔥鹽，外酥內嫩的口感令人難以抗拒。

炭烤肥腸：肥腸滷製後以炭火烤至金黃，外脆內Q，搭配金桔的清爽酸味，瞬間平衡濃郁油脂，讓味道層次更加分明。

明太子雞肉串：雞肉串鋪上鹹香濃郁的明太子，每一口都能感受到多層次的美味。

MISO唐揚雞塊這款經典的日式唐揚炸雞真的超有誠意！外皮炸得金黃酥脆，裡頭的雞肉鮮嫩多汁，一口咬下肉汁瞬間在嘴裡爆開，加上特製的沾醬更是錦上添花。就算冷掉了，依然保持酥脆口感，完全不油膩，讓人一塊接著一塊停不下來！

五仔魚一夜干：低溫風乾後的五仔魚經炭火細烤，外皮酥脆、魚肉鮮嫩多汁，搭配清酒或啤酒都超搭！

豆腐也可以這麼好吃！這道烤豆腐的外皮帶著微微焦脆感，內裡卻柔嫩細滑，豆香味濃郁得像在跟舌尖打招呼。雖然調味簡單，但就是這種純粹的滋味，讓人吃了還想再來。

櫛瓜控一定要試！這道烤櫛瓜切成厚厚的片，經過炭火烘烤後，外皮微焦帶著炭香，內裡則保有滿滿的水分與清甜。每一口都像在吃蔬菜的原汁原味，香氣與鮮甜在口中完美爆發，無需過多調味就能征服味蕾。

除了主食，MISO的酒類選擇更是豐富，尤其推薦酸甜微醺的梅子酒與柚子酒，完美襯托串燒的炭香。餐後別忘了試試麻吉芋見泥，柔軟麻糬包裹濃郁芋泥，搭配煉乳和花生碎，甜而不膩，是最幸福的收尾！

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這道麻吉芋見泥絕對是幸福的代名詞。柔軟的麻糬包裹著濃郁的芋泥，還撒上滿滿的花生碎，搭配煉乳讓整體甜而不膩。每一口都能感受到細膩的口感與豐富層次，簡直是美食的完美收尾！

MISO還有趣味挑戰——「一公升的眼淚」。只要在60秒內喝完一公升生啤，就能免費獲得午仔魚一夜干一份！這項挑戰為愛喝酒的朋友增添一份熱血樂趣，絕對值得試試！

無論是好友小聚還是輕鬆解壓，MISO Izakaya都是台中必訪的居酒屋之一。趁著這個週末，約上三五好友，感受燈影搖曳與炭火香氣交織的日式情懷吧！