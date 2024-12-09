酒桃Sake Momo是一間讓人一踏入就感受到溫暖的日式餐酒館，外觀雖然低調，但推開門後你會被柔和的燈光和寬敞的座位安排吸引，宛如進入了一個專屬於自己的小天地。這裡主打日式料理，融合創意元素，並搭配豐富的清酒選擇，每次造訪都能帶來全新的驚喜！

酒桃Sake momo

地址：台北市大安區光復南路456巷6號

電話：02-2703-7507

營業時間：

18:00-00:00（週一～四）

18:00-01:00（週五～日）

餐廳的座位不算多，但空間非常舒適。特別是在有重大比賽時，店內還會放下投影幕，營造熱鬧的球賽氛圍。

如果是第一次來，店員還會仔細介紹菜單，並推薦人氣餐點，讓你輕鬆享受到最棒的美味！

自製煙燻乳酪

這道乳酪濃郁奶香十足，還帶有淡淡的煙燻氣息，細細品味後餘韻繚繞，無論單吃還是搭配清酒都很完美。

深海珠寶盒

刺身拼盤由鮭魚、鮪魚、青甘、干貝和甜蝦組成，色彩繽紛，鮮度爆棚！特別是青甘搭配柚子胡椒醬，清新不膩，視覺與味覺雙重享受。

長棍佐雞肝醬

酥脆的長棍麵包上鋪滿滑順的雞肝醬，還點綴著魚子醬，外酥內軟的麵包和濃郁鮮香的醬料，搭配在一起令人驚艷，是很棒的開胃菜。

脆皮燒肉

燒肉外皮酥脆到能聽見「ㄎㄠˊㄎㄠˊ」聲，內裡肉質鮮嫩多汁，鹹甜交融。搭配芥子醬與洋蔥番茄，清爽解膩，特色十足！

生蠔Shot

以Shot杯盛裝的生蠔，入口鮮甜滑嫩，帶有柚子醬的微酸風味，完全不腥，層次豐富，甚至讓不愛生蠔的人也會愛上！

醬燒牛肋串

這道牛肋串的牛肉醬香濃郁，經過精心烤製，外層微微焦香，帶著迷人的煙燻氣息。內裡肉質多汁鮮嫩，每一口都令人停不下來，是肉食控絕對不能錯過的一道佳餚。

海景茶碗蒸

細滑的茶碗蒸，融合鮭魚卵、小干貝和蝦子的海洋鮮味，每一口都是濃濃的海味香氣。蒸蛋的柔嫩質地與鮮甜配料相得益彰，視覺與味覺都超滿足！

鹽燒雞腿串

這道雞腿串搭配三星蔥與特製蔥醬，肉質細嫩且多汁，帶著一點點炭火香氣。鹽味恰到好處，整體吃起來有點像蔥油雞的升級版，非常適合作為搭配清酒的下酒菜。

帶皮山藥明太子

帶皮的山藥酥脆中微帶黏滑，口感十分特別，再加上鹹香濃郁的明太子醬，經典搭配簡單卻驚艷，是喜歡日式料理的人必點的小品之一

栗子南瓜天婦羅

金黃酥脆的天婦羅外皮包裹著甜而不膩的南瓜與栗子餡，外酥內甜的口感層次令人驚喜。這道在餐酒館中並不常見的天婦羅，是創意與傳統的完美結合。

蒜味奶油蝦

去殼的蝦肉讓品嚐更加方便，鮮甜彈嫩的蝦肉配上濃郁的蒜味奶油醬，再點綴一點辣椒絲，提升整體的風味層次。這道濃香不膩，搭配清酒更是完美無敵！

鹹蛋黃拌麵

這道店家強推的主食不僅香氣十足，每根Q彈的麵條都吸附了鹹蛋黃醬，濃郁鹹香讓人一試成主顧。搭配糖心蛋、肉片與生菜，整體層次豐富，堪稱必點中的必點！

隱藏料理：主廚愛吃雞翅

秘製孜然乾粉裹在外酥內嫩的雞翅上，咬下去充滿驚喜感，再加上一點蔥花點綴，香氣濃郁，配上一杯清酒絕對是下酒良伴！

冰淇淋最中餅

哈密瓜冰淇淋清爽不膩，搭配酥脆的最中餅外皮，口感層次豐富，每一口都像在夏日享受一場微風的午後。

傳統炸年糕

外皮酥脆、內裡香甜軟糯的年糕，搭配黑糖醬與麵茶粉的香氣，是一道讓人懷念的傳統甜點，也是美味的完美收尾！

智惠美人紅茶梅酒

這款酒香甜帶微酸，紅茶與梅酒的完美結合，適合想喝酒但不喜歡酒精濃烈感的人，喝上一口心情瞬間放鬆！

酒桃熱蕎麥

秋冬時節必點的無酒精熱飲，溫暖的蕎麥香搭配烘烤風味，溫柔治癒感滿滿，搭配任何料理都很合適。

酒桃Sake Momo是一個讓人可以放鬆小酌、享受創意料理的地方。不管是朋友聚會還是約會，這裡的溫馨氛圍和美味料理都能讓你度過一個愉快的夜晚！趕快帶上親朋好友一起來體驗吧！