台中北屯路上的「櫻鍋」，絕對是火鍋控不能錯過的經典名店！這家已經開了超過20年的在地火鍋店，以日式風情的裝潢、特色湯頭與獨特沾醬著稱。不論是麻辣火鍋還是燒酒雞鍋，都讓人忍不住一吃再吃！這次特別帶老公一起重溫我的2009年美食回憶，再次被它的好味道圈粉！

櫻鍋的外觀超有日式氛圍，門口設有紅色鳥居，還鋪著石頭小路，拍照打卡真的很吸睛。

走進店裡，U型的座位設計讓所有客人都坐在外圍，而店員則在中央負責操作，每鍋火鍋的爐火都由店員幫忙控制，非常專業又貼心。

櫻鍋的火鍋價格落在350～600元之間，餐點份量剛剛好，紅茶還能無限暢飲。不管是想吃重口味的麻辣鍋，還是補身的燒酒雞，這裡都能滿足你的需求！尤其冬天來吃一鍋燒酒雞，真的暖心又暖胃，難怪這家店20多年來人氣依舊居高不下。

麻辣火鍋｜460元

櫻鍋的麻辣湯頭顏色偏橘，看起來與一般紅彤彤的麻辣鍋不同，但辣度非常有層次。

附上的菜盤，還有牛肚、冬粉

湯裡的料也超豐富，除了常見的冬粉，還有牛肚等配料。點了羊肉的麻辣鍋後，肉片上桌時陣陣白煙升起，視覺效果超療癒！

特調的麻辣沾醬則是用香菜、蒜泥、蔥花加上湯底混合，香氣十足，非常搭配麻辣湯的風味。

麻油拌飯＆麻油炸蛋，各40元

一定要試試他們的麻油拌飯，撒上胡椒鹽後簡單拌一拌，香氣濃郁又不膩口。麻油炸蛋則外皮酥脆，蛋黃是半熟的，讓人一口接一口，真的超值得點！

燒酒雞鍋460元

燒酒雞鍋可以說是櫻鍋的招牌之一！每桌會附上一整瓶米酒，店員會現場將雞肉與麻油拌炒至金黃酥香，最後將整瓶米酒倒進鍋中。

你可以選擇全酒或半酒，想吃濃郁補湯或更柔和的口味都能客製化調整。

燒酒雞鍋的湯頭甜美、酒味完全揮發後更是迷人，搭配胡椒鹽作為沾醬，簡單又美味！

這間火鍋店我真的超有感情！早在2009年的時候，我就因為他們的石頭小火鍋而深深著迷，從那時候就對這家店印象深刻。這次再訪，品嚐了麻辣鍋和整瓶米酒煮成的燒酒雞鍋，還是覺得超讚！現在火鍋店到處都是，各有各的特色，但櫻鍋的味道和氣氛就是有種讓人想回訪的魔力。這樣一家有溫度、有特色的火鍋店，真的值得大家來試試！

店名：櫻鍋

地址：台中市北區北屯路14-6號

電話：04-22309859

營業時間：禮拜一11:00-14:00、17:00-22:00；禮拜三~五 17:00-22:00、禮拜六日11:00-22:00

公休日：禮拜二