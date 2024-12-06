沒想到巷弄中的美食，竟讓人為之一亮。

坐著做。海鮮丼飯專門店（新莊幸福店）

位於新莊巷弄中，小小店面，濃濃日式氛圍，主打新鮮海鮮丼飯，

另外還有熟食丼飯或蒸蛋、手卷...等可享用。

點丼飯還可以無限續湯，巷弄中享用這豐富美味，真是讓人超滿足的。

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坐著做。海鮮丼飯專門店（新莊幸福店）交通位置

坐著做。海鮮丼飯專門店（新莊幸福店）

位於巷弄中，不算難找，幸福路轉進671巷中，就可以看到那濃厚日式風格

的店面。

坐著做。海鮮丼飯專門店（新莊幸福店）店內環境

店裡小小的，用餐區分二區，沙發區及榻榻米區。

榻榻米趨是需要脫鞋子的，脫下的鞋子可以放在下方鞋櫃裡。

用餐的座位不多，大約20幾個座位，店家無預約服務，都是需要現場等候的喔 !

沙發區後方還有一整排酒盒可以欣賞。

櫃檯後方還可以看到師傅用心的製作著美食。

坐著做。海鮮丼飯專門店（新莊幸福店）菜單

坐著做。海鮮丼飯專門店（新莊幸福店)，主打各式生食海鮮丼飯，

如果不吃生食的人也不用擔心，這邊也有熟食丼飯及一品料理、手卷、

蒸蛋...等，可以選擇。

特選海鮮生魚丼 $330

坐著做。海鮮丼飯專門店（新莊幸福店) 特選海鮮生魚丼，一上桌就被這滿滿

的生魚吸引住了。

一大碗上面鋪滿了 鮭魚 、紅甘 、剝皮魚 、鮪魚、明太子、鮭魚卵....等，滿

滿一碗，喜歡吃生魚片的一定不能錯過他。

凡是點生食丼飯都可以無限續湯，湯品有 蔬菜味增湯 及 海鮮味增湯 可選擇。

海鮮味增湯

海鮮味增湯裡，有著許多的海鮮料理如 : 蝦頭、魚肉.....等食材

讓整碗味增湯鮮味十足。

蔬菜味增湯

蔬菜味增湯裡滿滿的蔬菜料理，用料真的很實在，不會因為是附贈的湯

就用料隨便，整碗裡滿滿的 蔬菜、菇類、海帶...等，讓湯頭鮮甜又有

層次感。

星鰻海老玉子丼 $310

星鰻海老玉子丼一上桌，我只能說這根本就是精品擺設吧 !

除了兩大片星鰻之外，還有白蝦 、炙燒比目魚 、玉子燒，把整個碗都擺滿

了。

炙燒過的星鰻、比目魚香氣十足，入口即化的油脂搭配醋飯，每一口都清爽

又滿足。

只要點熟食丼飯，就可以用加購價點選小食+飲品

加價 唐揚雞+特調飲品 $109

加購了我愛的唐揚雞，特調飲品是 柚香紅茶

這唐揚雞意外的超好吃，酥脆外皮，雞肉軟嫩多汁，超好吃 !

柚香紅茶，酸酸甜甜，很清爽。

比目魚鰭邊肉手卷 $80

不得不說這手卷好特別喔 ! 手卷裡放的不是菜而是醋飯，一卷吃完也是

有飽足感的。

上面的炙燒比目魚鰭邊肉，軟嫩好吃搭上明太子讓風味更上一層。

​​

干貝蒸蛋 $120

如果你喜歡吃蒸蛋，那就更不能錯過 坐著做。海鮮丼飯專門店（新莊幸福

店）的蒸蛋，放入了干貝、蝦子、蛤蠣、菇類....等，鮮甜食材，讓整個

蒸蛋不但有蛋香味還有海鮮甜。

明太子蒸蛋 $85

如果你喜歡嘴中有啵啵感的人，那怎麼可以錯過明太子蒸蛋，將明太子搭配

蒸蛋一同入口，你會感受到一動一靜的驚喜口感。

坐著做。海鮮丼飯專門店（新莊幸福店）整體感想

巷弄中的美食，總是會讓人出乎意料。

坐著做。海鮮丼飯專門店（新莊幸福店）

低調位於新莊巷弄中，卻是提供給客人高調的美味饗宴。

如果你也喜歡吃日式料理，那你一定不能錯過這巷弄中的美味。

坐著做。海鮮丼飯專門店（新莊幸福店）店家資料

坐著做。海鮮丼飯專門店（新莊幸福店）

電話 : 02-2990-8609

營業時間 : 週一 ~ 週日 11:30 - 21:00 (公休日會再粉專公告)

地址 : 新北市新莊區幸福路671巷2弄1號

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