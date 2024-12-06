台北大安區手工甜品店_山海豆花永康街─大安區下午茶，手工製作日式豆花，充滿台灣味的絹豆花，入口即化細嚐豆香，冷冷冬天最愛純粹的溫熱黑糖絹豆花，享受在嘴裡化開的幸福黑糖香，加入山海豆花LINE好友天天9折_附菜單，台北大安區豆花推薦、大安森林公園附近美食小吃、東門捷運站美食推薦

目錄索引

1. 關於山海豆花永康街

2. 交通指引_山海豆花永康街

3. 山海豆花永康街環境開箱

3.1 山海豆花永康街_接待區

3.2 山海豆花永康街_製餐區

3.3 山海豆花永康街_用餐空間

4. 山海豆花永康街手工日式豆花分享

√ 綠島花生酥絹豆花

√ 招牌絹豆花

√ 日本海藻糖火龍果醬絹豆花

√ 台灣杏仁糊絹豆花

√ 台灣芝麻糊絹豆花

5. 消費資訊

5.1 山海豆花永康街手工日式豆花評價

5.2 山海豆花永康街手工日式豆花菜單

5.3 優惠資訊

6. 大安區手工甜品店相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於山海豆花永康街

「台北大安區手工甜品店_大安森林公園附近美食小吃」

「大安區下午茶_台北大安區豆花推薦_東門捷運站美食推薦」

山海豆花永康街在哪裡

山海豆花永康街位於台北市大安區永康街63號，近東門捷運站四號出口、大安森林公園、師大夜市，附近有公車站、捷運站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。

山海豆花永康街豆花特色

「手工製作日式豆花_絹豆花」

「加入台灣元素食材_充滿台灣味的絹豆花很有料」

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_金華大廈站，走路2分鐘；東門捷運站四號出口，走路8分鐘。

機車：附近機車停車格_金華街。

汽車：附近汽車停車格_金華街、金華公園地下停車場，走路3分鐘。

Ⅱ 交通指引_山海豆花永康街

永康街麗水街17巷交叉口_大安森林公園附近

一口入魂，吃得到濃郁黃豆香氣的高評價台北大安區豆花店─山海豆花永康街，就在東門捷運站四號出口、大安森林公園附近，周邊有公車站、捷運站、機車停車格、汽車停車格、汽車停車場，擁有相當便捷的大眾運輸交通網絡、好停車。

豆花店門口

下午茶時間14：30~17：00這一段的台北街頭，氣溫大約落在24~26度C涼涼的，很適合騎著u-bike到山海豆花永康街吃碗豆花。

Ⅲ 山海豆花永康街環境開箱

刷滿濃厚日系風格的溫度小店，山海豆花永康街店面、用餐空間不大，內用座位滿了，可以選擇外帶回家享用，一樣好吃~

■ 山海豆花永康街_接待區

接待區

外帶、內用絹豆花，在此區點餐、結帳。

付款方式

可使用：現金、LinePay、iPass一卡通、iCash2.0、信用卡等多元支付方式結帳。

■ 山海豆花永康街_製餐區

製餐區

手工製作、不定時新鮮出爐的日式絹豆花，最近的氣溫很適合吃碗溫熱版本的。

手工絹豆花

料好實在

每一碗內用、外帶的絹豆花，都會將碗或紙碗放在計重秤上，確認每一碗的豆花量都是足重的，在用料實在的堅持上看得到~

■ 山海豆花永康街_用餐空間

窗邊用餐區

日系風格豆花店，規劃了3個室內座位、2個窗邊座位、4個半戶外座位。

3人用餐區

Ⅳ 山海豆花永康街手工日式豆花分享

這次點了：

√ 綠島花生酥絹豆花

√ 招牌絹豆花

√ 日本海藻糖火龍果醬絹豆花

√ 台灣杏仁糊絹豆花

√ 台灣芝麻糊絹豆花

√ 綠島花生酥絹豆花 80元

上面的綠島花生酥完全是這碗絹豆花的靈魂！

吃得到跟著酥脆口感入口，在嘴裡散開的醇厚花生香氣，搭著吃得到自然黃豆香氣的綿密豆花，好讚。

√ 招牌絹豆花 90元

招牌絹豆花裡面的粉圓很強！

完美掌握最佳的粉圓口感，軟中帶Q，吃得到黑糖香。

√ 日本海藻糖火龍果醬絹豆花 100元

喜歡下午茶吃點水果的朋朋們推這碗！

添加日本海藻糖製作的手工火龍果果醬，襯托火龍果自身的水果香氣，整體甜度不高，蠻清爽的。

√ 台灣杏仁糊絹豆花 120元

濃醇香系列之一

每一口都可以享受馥郁杏仁香、黃豆香在嘴裡交織的美好滋味。

√ 台灣芝麻糊絹豆花 120元

濃醇香系列之二，芝麻控超愛這碗！

芝麻香氣很足、甜度不高，從第一口吃到最後一口都不甜膩~

Ⅴ 消費資訊

√ 用餐日期：2024/11/21(四)

√ 付款方式：現金、LinePay、iPass一卡通、iCash2.0、信用卡

√ 低消：每人一碗絹豆花

■ 山海豆花永康街手工日式豆花評價

大安區手工甜品店，走進擁有眾多饕客好評的台北大安區豆花推薦─山海豆花永康街。

跟同行的朋朋們點了幾碗比較多人點的絹豆花口味，不管是經典的招牌絹豆花、綠島花生酥絹豆花，或者是加點水果元素的火龍果絹豆花、加點養生甜湯的芝麻糊杏仁糊絹豆花，美味分數都有在水準上，都可以吃到手工絹豆花的自然黃豆香、各種食材的原始好滋味，之後有到附近會想再來吃一碗回味。

■ 山海豆花永康街手工日式豆花菜單

台北大安區手工甜品店_山海豆花永康街菜單，攝於2024/11/21

台北大安區手工甜品店_山海豆花永康街菜單，攝於2024/11/21

■ 優惠資訊

√ 加入山海豆花LINE好友，天天享9折優惠

Ⅵ 大安區手工甜品店相關資訊

山海豆花永康街

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⏰ 營業時間

每天 13：30~21：00 (週二~19：00)

📍 地址：台北市大安區永康街63號

📞 電話：0988 261 677



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■ 品牌資訊

山海豆花永康街官網

山海豆花永康街IG

山海豆花永康街LINE@

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