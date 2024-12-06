2024-12-06

這次女王幸運地參加了在台北米其林一星餐廳舉辦的金門酒廠【品•純粹】餐酒會。這場活動是金門酒廠 KURISM LOUNGE與米其林餐廳攜手合作的一場盛宴，不僅匯聚了金門酒廠各式高粱美酒，還搭配了米其林級的精緻料理。可以說，這場餐酒會是一次不可多得的體驗，現在就讓女王帶大家來徹底感受高粱酒文化的深厚內涵，以及品嚐米其林的頂級美食吧~

台中餐廳

美食預約

⏏文章摘要

金門酒廠【品•純粹】餐酒會介紹

這次的餐酒會在台北的中正區的米其林一星的老字號大三元酒樓舉行。一入內就能看到那擺放精緻的超美會場，剛由 KURISM LOUNGE 金門酒廠 舉辦，特別針對新手品酒與老饕品酒準備了不同的好酒。而且現場還有品酒師親自出馬，帶領我們品嚐認識各種高粱酒，從金門費茲到醉圓滿、一穀作契、陳年金門高粱酒各式香醇濃烈的美酒，搭配了各種大三元的美食，讓人超級期待，現在就讓我們帶大家來看看這次的餐酒盛宴吧~

美食預約



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金門高粱 + 米其林一星美食搭配

此次餐酒會的主題為【品•純粹】，正如其名，是一場純粹品味的體驗。金門酒廠邀請了專業的品酒師，為我們逐一介紹各款金門高粱，從酒的歷史、製程到品嚐的細節無一遺漏。而今晚的焦點無疑是桌上的3杯精品金門高粱，其濃烈而富有層次的香氣一上桌，就讓女王印象非常深刻~

Kinmen Fizz 金門費茲

而在正式介紹今天的各種美酒前，我們來試試調酒教父Aki親自設計的「Kinmen Fizz 金門費茲」！這杯酒用的是58度金門高粱酒、台灣綠茶和南投梅子，喝下去清爽又不失風味。這口感就像在陽光下的夏天，讓人感到無比的愉悅，簡直是讓人忘卻煩惱的完美選擇。每一口都是一種享受，彷彿瞬間就被帶到了海邊的沙灘上，真想多喝幾杯！



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醉圓滿金門高粱酒

接下來的「醉圓滿金門高粱酒」真的是一口就讓我驚艷！那酒液晶亮透明，散發著一種迷人的香氣，喝上輕輕一口，立刻能感受到糧香、醇香和果香的層次感，口感真是太豐富了！而且這酒的後味特別回甘，讓人忍不住就想要再來一杯的圓滿美味~聽說還是限量的!!!

一穀作契金門高粱酒

接下來這杯「一穀作契金門高粱酒」，採用糯性高粱釀造，具有濃郁醇厚的風格特色，一樣有著清亮透明的酒體，與香氣濃郁的風味，糧香和微微的酯香交織在一起，真的讓人著迷。這款酒的口感非常飽滿，帶有一點酸澀，卻又讓人覺得清新，不知不覺就會讓人喝到上頭~

陳年金門高粱酒

接下來的就是金門酒廠的明星產品是陳年金門高粱酒。這款榮獲過2016年「世界食品品質評鑑大賞特金獎」，這無疑證明了金門高粱酒的優良品質。承襲古法釀造「三高二低一翻」，以純糧固態發酵釀酒工藝，並陳放酒窖中窖藏五年才能出品的頂級的高粱佳釀，經過五年窖藏果然每一口都能感受到陳香濃郁，酒體豐厚的滋味。女王只能說有幸能品嚐到這種台灣精釀好酒，真的是太幸福啦~



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金門酒廠限量禮盒

這場金門酒廠【品•純粹】餐酒會除了能喝到好酒，還能看到金門高粱酒的各種美麗包裝，除了大家看到的3種酒品禮盒，還加入了紀念酒，不管是傳統與設計還是現代美學風每一款包裝都非常精美。此外，餐酒會活動現場還有許多超值優惠比如：購買兩支品飲酒款，即贈【品•純粹58度金門高粱禮盒】乙組！還有許多現金折價券，可於現場選購限量酒品，讓人忍不住心動。這些美麗的禮盒不僅適合品飲，更是送禮自用兩相宜的好物喔~

大三元美食饗宴

當然，除了品酒豐盛的大三元米其林美食也是今天的亮點之一，這裡的菜品真的是一個比一個誘人，黃金鮮魷捲、養生南瓜湯、生菜鮮蝦鬆、梅汁鮮魚片、荔芋香酥鴨、花開富貴雞、蠔油美鮑片、賜神排骨湯，每一道都像是一場美味的冒險！一口美酒再搭上一口美食，簡直是絕配的巔峰饗宴。

金門酒廠【品•純粹】餐酒會用餐心得

在餐酒會上，感覺自己不僅僅是在品酒或吃飯，更像是在一次文化的探索之旅。品酒師的介紹和講解將每一口高粱酒背後的故事娓娓道來，讓人不自覺地沉浸其中。搭配上大三元的菜餚更將這場餐酒會推向了高潮。這場2024金門酒廠的【品•純粹】餐酒會無疑為我們帶來了一次深刻的美食美酒體驗，從高粱的韻味到美食的極致，每一刻都令人難忘。期待下次再有機會再來品嚐一次這味蕾的極致饗宴囉！

報名網址：金門酒廠【品•純粹】餐酒會

金門酒廠【品•純粹】餐酒會資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

金門酒廠：金門酒廠實業股份