身為韓式料理愛好者，你一定不能錯過位於行天宮附近的這家超熱門平價韓式餐廳東輝韓食館！因為店裡的座位不多加上餐點份量很澎湃，每天訂位都是全滿的，通常一過半夜12點要馬上訂位才有理想的用餐時間，經典的馬鈴薯排骨湯香氣四溢的的烤五花肉，海鮮煎餅則是麵粉體比較多餡料不多，喜歡不喜歡就看個人飲食喜好



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1.東輝韓食館︱交通、營業、訂位資訊

東輝韓食館

住址：台北市中山區松江路259巷29號1樓

電話：02 2517 6859

FB: https://www.facebook.com/camjatang/

線上訂位

(用餐限時90分禁帶外食）



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2.東輝韓食館︱店內環境

因為東輝韓食館算老字號的平價韓式料理餐廳，除了座位不是很多以外，店裡也比較陳舊一點，四人六人座位都偏比較擁擠一點，用餐限時90分鐘，店裡不能攜帶外食和飲料，有提供水但只賣汽水、啤酒，希望能賣點無糖茶

3.東輝韓食館菜單

4.東輝韓食館︱松五梅烤肉套餐$990

個人很愛吃生菜包肉，這次點了四人套餐，肉算給蠻多的，而且是肥瘦相間有瘦的肥的，還有附醬，生菜只能續一次，烤得金黃酥脆的五花肉，搭配生菜、泡菜一起享用，清爽不膩，小菜有豆芽菜、醃蘿蔔絲和泡菜可以無限續

5.東輝韓食館︱韓式炒冬粉$300

東輝韓食館餐點的份量都不小，所以點菜的時候要注意一下，這個韓式炒冬粉也足以兩個人當做吃的飽的主食而且不會太鹹熟度也炒的剛剛好，但放了很多我不太喜歡的洋葱有點苦惱

6.東輝韓食館︱海鮮煎餅$200

超大的海鮮煎餅，建議是四人以上再點，跟外面常吃的海鮮煎餅不太一樣，炸的很酥脆，但都是麵粉居多餡料就比較少，蠻吃個人飲食喜好的，後來是沒吃完打包

7.東輝韓食館︱馬鈴薯排骨湯$900

原本看價格$900覺得貴，想說他們家的馬鈴薯排骨湯蠻多人推薦要點的就還是點了，一上來驚呆大家，份量真的很多，還可以加起司加泡麵加飯，那就其實也不用吃別的東西了，如果只有一兩個人去用餐在菜單上還有小份的可以點來嚐嚐

裡面就有冬粉了，剛其實就也不用點炒冬粉

他們家的排骨都超大塊，感覺是在吃泰式火山排骨那樣的大塊，整體小辣會偏鹹一點，下次會想加泡麵吃

8.東輝韓食館︱個人評價

這次是四人同行，一人消費金額是$615，還打包了炒冬粉、海鮮煎餅跟馬鈴薯排骨湯，這CP值我覺得很可以，但是不好訂位，加上限時90分鐘，他上菜速度也沒有到很快，因為我們是訂19：00，吃完八點多阿姨就一直不停的在收桌上的東雨，所以其實蠻難在那邊好好聊天吃飯，真的就是跟朋友約來純吃飯，但下次有訂到位還會想再點不一樣的食物

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