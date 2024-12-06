今天下午家裡差點鬧了場革命...老婆大人因為天氣寒冷，晚餐想吃火鍋。岳岳不知道抽什麼風，還是叛逆期中二青少年上身，出言不遜表示要吃咖哩。為此，兩人大吵一架，讓我夾在中間坐立難安。雙方一言一語、來回爭執，在爆發更激烈的口角之前，求生欲使我趕緊詢問Google小姐姐解決方案。好哩佳哉，從沒讓我失望過的Google小姐姐，很快的就平息了我們家的紛爭。

「94咖哩孃萬大火鍋店」位於台北市萬華區萬大路上，是一間半自助式平價吃到飽香料咖哩火鍋店。由對美食有著莫名堅持的夫妻所創立，手作熟成咖哩使用100%純天然香料獨家比例調配而成，特殊的風味讓人重新翻轉對台式咖哩的印象。Google小姐姐這提案簡直完美，既化解了老婆大人和岳岳的紛爭矛頭，也緩和了家庭關係。手刀速速穿上外套，出門覓食去囉～

94咖哩孃萬大火鍋店是半自助式平價吃到飽火鍋店，用餐時間120分鐘，只收現金。每人低消一湯頭＋一肉品，酌收5%清潔費，最低只要350元就能吃到飽！肉盤有三個尺寸：5oz、7oz、10oz，以肉量上來說，10oz是5oz的兩倍，價格上卻沒有相差很多，簡直是吃越多、越划算！

自助吧品項多樣，食材是老闆每天早上在市場親自採買、挑選，有自信給客人的品質都是最新鮮、最好的。烏龍茶選用專門出口外國的台灣精品茶葉-柳隅茶舍，入口甘醇，散發獨特香氣，確實是好茶。94咖哩孃特別挑選受客人歡迎的小美冰淇淋，常駐香草口味，其他三種口味會做變換。奶茶可以自行添加香草冰淇淋或焦糖冰淇淋，自製成漂浮奶茶，是許多小朋友的最愛。老闆說意外小甜點是無心插柳柳橙汁，喔不，是「檸檬愛玉氣泡飲」。在檸檬愛玉中加入氣泡水，即可獲得專屬甜點，那滋味吃過的捧油都說讚啊！

看我們在盛醬料，老闆偷偷跟我們分享94咖哩孃的特製醬料配比：2匙特製糖醋醬油(記得先攪拌再盛)＋1匙老闆自己炒製的辣椒＋1匙辣椒油＋1匙蒜泥，最後依個人喜好放入些許蔥花。看似平凡的特製醬料，入口酸甜，尾調帶有一點點的辣感，層次很豐富。將醬料放入自助吧提供的麵食裡做拌麵，口味直接升華，超涮嘴！

🍲咖哩孃真香(咖喱牛奶鍋)/ 咖哩孃又香又辣(麻辣咖喱牛奶鍋)/ 咖哩孃好辣(麻辣咖喱鍋)🍲

94咖哩孃咖哩使用獨家13種香料配方炒香、研磨，經過數道工序後，48小時細熬，28天以上靜置熟成，才能呈現出前、中、後段不同層次的特殊咖哩風味。咖哩本身不會辣，咖哩孃真香湯頭添加安佳奶油，不是反式脂肪。湯頭煮過後香氣撲鼻，入口溫潤濃郁。招牌的咖哩孃又香又辣加入安佳鮮奶做湯頭，沒有用水稀釋。濃稠的湯頭因含有鮮奶容易焦掉，因此需保持中火煮鍋，並時常攪拌(離開座位時，請轉小火)。且由於鮮奶成本較高，咖哩孃又香又辣如需續湯，添加的是原味高湯。從來沒想過咖哩能變成火鍋湯頭，這費時費力的火鍋湯頭，口味順滑，煮食材一定讚！

(咖哩孃真香-咖喱牛奶鍋)

(咖哩孃又香又辣-麻辣咖喱牛奶鍋)

(咖哩孃好辣-麻辣咖喱鍋)



🍲香草豬5oz/ 雪花牛10oz/ 沙朗牛7oz/ 小羔羊5oz🍲

94咖哩孃肉品堅持使用原肉，香草豬、沙朗牛是隱藏菜單。你問我怎麼知道隱藏菜單？那當然是老闆告訴我們的啊～雪花牛油花分布勻稱，口感厚實，軟嫩適中，一吃就知道是好肉。沙朗牛帶有嚼勁，牛肉風味佳。小羔羊肉質鮮嫩細緻，沒有一般羊隻的腥羶味，完美的肉片厚度讓口感更加甜美。從台中來的香草豬，是吃中藥草配方長大的豬。口感紮實，肉質鮮甜、油而不膩，清香可口。推薦到94咖哩孃用餐的捧油們，一定要品嚐香草豬，保證不虛此行！

(香草豬5oz)

(雪花牛10oz)

(沙朗牛7oz)

(小羔羊5oz)

🍲綜合海鮮盤/ 北海道干貝/ 天使紅蝦🍲

綜合海鮮盤有蛤蜊、鯛魚片、白蝦、軟絲，常言道，海鮮新鮮就是王道。話說爛了，理還是那個理。碩大的蛤蜊肉質飽滿，味道鮮美，不夠吃，根本不夠吃啊！北海道生食級干貝建議直接入口品嚐，口感Ｑ彈細緻，鮮甜爽口。如果怕生的話，可以煮10-30秒左右，千萬不要煮太久，否則就是暴殄天物。天使紅蝦肉質緊密且彈牙，口感濃郁、略帶甜味，帶有著淡淡的海洋風味。海鮮鮮美的滋味和咖哩湯頭的結合，其美味可想而知、不言而諭，令人驚呼連連、讚不絕口！

(綜合海鮮盤)

(北海道干貝)

(天使紅蝦)

🍲隱藏吃法🍲

在湯頭剛上桌時，老闆就神神秘秘向我們介紹94咖哩孃獨家的隱藏吃法。等湯頭煮到剩餘三分之一左右時，可以加入半碗白米飯，煮成咖哩燉飯。這燉飯頂港有名聲，下港有出名。來過的客人都知道，吃過的客人都說讚。煮過食材的咖哩湯頭，所有精華滿滿都在湯裡，煮出來的燉飯吸飽了個中滋味，怎麼可能不美味！

今晚在94咖哩孃萬大火鍋店吃的這一頓晚餐，不僅填飽了我們一家子的胃，也滿足了我們的味蕾，還化解了一場家庭革命。老闆、老闆娘夫妻倆態度很熱情，實惠的價格，帶給我們的富足感更多。這一段愉快的晚餐時光，讓老婆大人和岳岳之間的關係和好如初，兩人手挽著手、交談甚歡的走出94咖哩孃。欸？欸欸！還沒付錢呢，怎麼就這樣把我留下來，為什麼受傷的總是我～結帳時老闆向我推薦了雞腿，是一整隻的去骨雞腿。味道很好，可惜今晚已完售。我則向老闆保證，沒關係，今天沒有吃到，待我下次一定來嚐鮮！「94咖哩孃萬大火鍋店」分享給大家～

94咖哩孃萬大火鍋店

地址：台北市萬華區萬大路456號

電話：0970-253-820

營業時間：週一-週日12:00-15:00，17:30-22:00

FB-https://www.facebook.com/profile.php?id=100076004897605

IG-https://www.instagram.com/94_currygirl?fbclid=IwY2xjawG8819leHRuA2FlbQIxMAABHTqBfG5NqIZHe49mEP5Hup83fLD5Gts_u_5Iy_lYYDN8HDJhRq8GOLCF6Q_aem_gYYMOOojya9wbJ3FAtKYgQ

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