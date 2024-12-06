【新竹食記】天樂里冰室

天樂里冰室位在竹北光明商圈附近，老闆是香港人，在這可以吃到很道地的港式平民小吃，他們的炒飯炒麵有濃濃的鑊氣，吃起來香氣十足，黯然銷魂飯、奶油豬脆脆也是人氣必點，店內很有港式茶餐廳的氛圍，喜歡港式料理的朋友一定要試試。

開車前往可停路邊停車格或十六斗崙停車場、家樂福竹北店停車場。

▲餐廳位在光明六路透天一樓店面，招牌是白底紅字走的是復古風格。

▲餐廳走的是復古簡約風，店內用餐座位不多，左邊一側是香港茶餐廳經典的木質固定式座位，右邊是圓桌椅可容納更多的人。

▲牆上有許多手寫藝術字體，都是香港的特色文化。

▲天樂里冰室菜單：有各式冷熱飲品、各式炒粉麵飯、各式特色點心類。

▲凍檸檬茶 70元：凍檸茶是我最愛的香港飲料，每次來到港式茶餐廳必定會點一杯，杯有滿滿的冰塊，甜度適中，喝得到茶香但檸檬的味道較不明顯。

▲雞肉乾炒油麵 210元：炒油麵送來的時候被份量給嚇到，滿滿的一大盤胃口小的人可能會吃不完，炒麵的醬汁有濃濃的鑊氣吃起來超香，配料有豆芽菜和雞肉，雞肉肉質滑嫩夠味，吃起來沒有油膩感。

▲洋蔥豬扒蛋飯 190元：這道給小朋友吃得所以蛋做全熟，飯量給得很多，醬油淋在蛋上和肉上非常香，豬扒肉質也很不錯，醃製得也相當入味。

▲白飯使用長米吃起來粒粒分明有Q度，口感很好。

▲默然銷魂飯 230元：這道就是在電影食神內出現過的黯然銷魂飯，太陽蛋是雙蛋視覺效果非常好，使用叉燒蜜汁調味吃起來甜甜鹹鹹，叉燒肉質也不錯，但可惜不夠入味。

▲將蛋黃弄破伴著飯一起吃，實在讓人黯然銷魂阿！

▲奶油豬脆脆 60元：麵包使用烤箱烤過，用餘溫去融化上面的奶油，再淋上煉乳增添甜度，可以吃到麵包的脆度和奶油的香，很適合當作飯後甜點。

雞蛋糕短評：店內裝潢走的是復古簡約風，牆上有許多手寫藝術字體，炒麵的份量很大充滿鑊氣非常香，黯然銷魂飯是每日限量叉燒又嫩又入味，白飯有顆粒感口感很棒！整體食物很有水準，用餐氛圍營造得很不錯！



用餐環境★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★☆



【天樂里冰室美食資訊】

地址：新竹縣竹北市光明六路233號

電話：036572661

官網：facebook

營業時間：11:30–14:00、17:00–21:00(周三~周五)、17:00–21:00(周一)、11:30–14:00、17:00–21:00(六日)(周二公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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