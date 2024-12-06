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食記 - 高雄 左營區 好正點港式點心專賣 (自由店)

港式料理 單點 高雄食記
2024-12-06 10:00:00 文字：湯小君
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湯小君

湯小君

食記 - 高雄 左營區 好正點港式點心專賣 (自由店)

 

今天放縱日去吃好正點

 

食記 - 高雄 左營區 好正點港式點心專賣 (自由店)

 

食記 - 高雄 左營區 好正點港式點心專賣 (自由店)

 

食記 - 高雄 左營區 好正點港式點心專賣 (自由店)

 

由於剛開店 店裡沒什麼人 剛好可以到處走一走拍一拍

裝潢跟吃到飽那家都長得差不多 店裡環境看起來蠻乾淨的

 

我們這次想要用單點 看跟吃到飽比起來有哪裡不一樣

老頭子說順便想吃吃看 炒飯跟河粉好不好吃 (吃吃到飽時 不想點正餐佔胃)

 

食記 - 高雄 左營區 好正點港式點心專賣 (自由店)

 

🍀以下是食後感想🍀

 

紅米干貝腸粉

食記 - 高雄 左營區 好正點港式點心專賣 (自由店)

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也是正常發揮

之前以為裡面有油條但不是 類似炸麵衣

不過吃到飽是自己淋醬汁 在這裡店員會幫我們淋

 

臘味蘿蔔糕:

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食記 - 高雄 左營區 好正點港式點心專賣 (自由店)

 

正常發揮 跟吃到飽的一模一樣

附上的蒜頭醬油很好吃 比桌上的一般醬油還好吃 

 

原隻蝦仁腸粉:

食記 - 高雄 左營區 好正點港式點心專賣 (自由店)

 

也是跟吃到飽味道差不多

只是附的醬油也是味道偏淡 加了桌上的也一樣

加了蘿蔔糕的醬油還比較好吃

 

揚州炒飯:

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米粒偏硬 不知道是不是使用香米？

不喜歡這種口感 而且炒飯也不夠香

 

鳳梨鮮蝦球:

食記 - 高雄 左營區 好正點港式點心專賣 (自由店)

 

也是正常發揮

吃到這我就有點膩了

罐頭鳳梨沒有吃完 不好吃... 🥴

 

干炒豬肉河粉:

食記 - 高雄 左營區 好正點港式點心專賣 (自由店)

 

店家的河粉並不是像我們一般外面買到 是白色軟滑的那種

它是有一點類似透明的醬油色（應該是有加醬料關係）

口感咬起來很像在吃樹薯粉做成的麵條 非常的有彈性和韌性

沒有半點香氣 只有鹹的要命的味道

老頭子討厭的豆芽菜還加了一堆 😝

 

晶瑩蝦餃皇:

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也不錯吃 裡面是蝦漿+蝦仁

這才發現我們點的都是蝦子料理 回去皮膚又爆了 🌚

 

脆皮炸豆腐:

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優點是還熱呼呼的 小心燙口唷~

 

想像中要嘛是炸臭豆腐的外殼 或是日式炸豆腐麵衣 結果都不是 

表皮是軟軟的帶點甜味 不是很喜歡

而且太小塊了 吃起來根本就不過癮

 

杏仁凍豆腐:

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食記 - 高雄 左營區 好正點港式點心專賣 (自由店)

忘記這個也有我不喜歡的罐頭鳳梨 🍍

 

我最喜歡的杏仁豆腐

在三多店吃的是滑順香甜的

可是這家吃起來口感有一點彈+韌 不是很喜歡 

 

焦糖焗布丁:

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焦糖布丁表皮也有一點韌 很像在吃奶皮 🍮

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🍦結論：

整體來說店裡很乾淨 服務也ok

只是後來有一個服務員 一直很頻繁過來收我們的吃完的餐具

不喜歡這種反覆被打擾的感覺

 

跟吃到飽比起來 果然單點就是會有壓力

一邊吃就會一邊想著：[啊...點這道又加上多少錢了]

根本無法放開心胸的吃 而且味道跟三多店差不多

只是溫度比較熱 可能是現做的 其他方面我們都覺得還好

 

所以下次如果想吃 還是會選擇三多店的 😁

 

請點這 看去年吃好正點吃到飽感想 :)

 

 

 

 

 

 

 

 

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好正點港式點心專賣 自由店

phone07-556706
place高雄市左營區自由二路327號
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