今天放縱日去吃好正點
由於剛開店 店裡沒什麼人 剛好可以到處走一走拍一拍
裝潢跟吃到飽那家都長得差不多 店裡環境看起來蠻乾淨的
我們這次想要用單點 看跟吃到飽比起來有哪裡不一樣
老頭子說順便想吃吃看 炒飯跟河粉好不好吃 (吃吃到飽時 不想點正餐佔胃)
🍀以下是食後感想🍀
紅米干貝腸粉
也是正常發揮
之前以為裡面有油條但不是 類似炸麵衣
不過吃到飽是自己淋醬汁 在這裡店員會幫我們淋
臘味蘿蔔糕:
正常發揮 跟吃到飽的一模一樣
附上的蒜頭醬油很好吃 比桌上的一般醬油還好吃
原隻蝦仁腸粉:
也是跟吃到飽味道差不多
只是附的醬油也是味道偏淡 加了桌上的也一樣
加了蘿蔔糕的醬油還比較好吃
揚州炒飯:
米粒偏硬 不知道是不是使用香米？
不喜歡這種口感 而且炒飯也不夠香
鳳梨鮮蝦球:
也是正常發揮
吃到這我就有點膩了
罐頭鳳梨沒有吃完 不好吃... 🥴
干炒豬肉河粉:
店家的河粉並不是像我們一般外面買到 是白色軟滑的那種
它是有一點類似透明的醬油色（應該是有加醬料關係）
口感咬起來很像在吃樹薯粉做成的麵條 非常的有彈性和韌性
沒有半點香氣 只有鹹的要命的味道
老頭子討厭的豆芽菜還加了一堆 😝
晶瑩蝦餃皇:
也不錯吃 裡面是蝦漿+蝦仁
這才發現我們點的都是蝦子料理 回去皮膚又爆了 🌚
脆皮炸豆腐:
優點是還熱呼呼的 小心燙口唷~
想像中要嘛是炸臭豆腐的外殼 或是日式炸豆腐麵衣 結果都不是
表皮是軟軟的帶點甜味 不是很喜歡
而且太小塊了 吃起來根本就不過癮
杏仁凍豆腐:
忘記這個也有我不喜歡的罐頭鳳梨 🍍
我最喜歡的杏仁豆腐
在三多店吃的是滑順香甜的
可是這家吃起來口感有一點彈+韌 不是很喜歡
焦糖焗布丁:
焦糖布丁表皮也有一點韌 很像在吃奶皮 🍮
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🍦結論：
整體來說店裡很乾淨 服務也ok
只是後來有一個服務員 一直很頻繁過來收我們的吃完的餐具
不喜歡這種反覆被打擾的感覺
跟吃到飽比起來 果然單點就是會有壓力
一邊吃就會一邊想著：[啊...點這道又加上多少錢了]
根本無法放開心胸的吃 而且味道跟三多店差不多
只是溫度比較熱 可能是現做的 其他方面我們都覺得還好
所以下次如果想吃 還是會選擇三多店的 😁