家樂福一樓的爭鮮PLUS開幕後就想過來吃看看

星期三孩子都不用補英語，放學後帶他們來吃晚餐

吃完再到四樓的大魯閣玩投籃機

▲外面有取號機，去的時候顯示目前尚有座位就直接入內了

▲有兒童座椅

▲暖色系燈光，氛圍很好，外場環境頗為乾淨

中間是多人及兩人座的沙發區，吧台區在兩側

▲最上面是送餐軌道，中間是迴轉台

雖然是平日，但迴轉台上的壽司種類一樣很豐富喔！

▲薑片、芥末都在迴轉台上

▲熱水

▲茶杯、小碟子跟茶包、筷子

▲掃單子上的二維碼就可以點餐囉！

▲爆爆玉米

▲不曉得是不是蒲燒星鰻，孩子拿的

▲起司漢堡排

▲甜蝦

▲蒜香玉米稻荷

▲努那乳酪燒鮭

▲黃金炸蝦

▲牛舌

▲鮮魚味噌湯，熱騰騰的好暖胃

▲焦糖玉子燒，冰冰涼涼味道很甜

▲燒炙起士蝦

▲烤鮭魚肚

▲歐霸辛奇豬

▲豚骨叉燒拉麵

▲鮮味蝦貝麵，以為重口味還好不會，蠻清爽的

▲炙燒鮭三味

▲炙燒和牛三味

▲芒果奶酪

▲芒果布丁

當天的食材味道都還不錯而且新鮮、出餐快

壽司整體口感佳，服務生親切、收桌也不慢

是目前吃過的幾間中感受最好的一間

希望能繼續保持呀！

【爭鮮PLUS 土城家樂福店】

地址：新北市土城區青雲路152號1F

電話：02-22657905

營業時間：11:00-21:30

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