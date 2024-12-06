家樂福一樓的爭鮮PLUS開幕後就想過來吃看看
星期三孩子都不用補英語，放學後帶他們來吃晚餐
吃完再到四樓的大魯閣玩投籃機
▲外面有取號機，去的時候顯示目前尚有座位就直接入內了
▲有兒童座椅
▲暖色系燈光，氛圍很好，外場環境頗為乾淨
中間是多人及兩人座的沙發區，吧台區在兩側
▲最上面是送餐軌道，中間是迴轉台
雖然是平日，但迴轉台上的壽司種類一樣很豐富喔！
▲薑片、芥末都在迴轉台上
▲熱水
▲茶杯、小碟子跟茶包、筷子
▲掃單子上的二維碼就可以點餐囉！
▲爆爆玉米
▲不曉得是不是蒲燒星鰻，孩子拿的
▲起司漢堡排
▲甜蝦
▲蒜香玉米稻荷
▲努那乳酪燒鮭
▲黃金炸蝦
▲牛舌
▲鮮魚味噌湯，熱騰騰的好暖胃
▲焦糖玉子燒，冰冰涼涼味道很甜
▲燒炙起士蝦
▲烤鮭魚肚
▲歐霸辛奇豬
▲豚骨叉燒拉麵
▲鮮味蝦貝麵，以為重口味還好不會，蠻清爽的
▲炙燒鮭三味
▲炙燒和牛三味
▲芒果奶酪
▲芒果布丁
當天的食材味道都還不錯而且新鮮、出餐快
壽司整體口感佳，服務生親切、收桌也不慢
是目前吃過的幾間中感受最好的一間
希望能繼續保持呀！
【爭鮮PLUS 土城家樂福店】
地址：新北市土城區青雲路152號1F
電話：02-22657905
營業時間：11:00-21:30