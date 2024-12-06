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【新北市土城區】爭鮮PLUS 土城家樂福店一樓｜迴轉壽司｜新幹線列車送餐

2024-12-06 18:22:00 文字：珍妮佛的花草呢喃
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珍妮佛的花草呢喃

珍妮佛的花草呢喃

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家樂福一樓的爭鮮PLUS開幕後就想過來吃看看

星期三孩子都不用補英語，放學後帶他們來吃晚餐

吃完再到四樓的大魯閣玩投籃機

 

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▲外面有取號機，去的時候顯示目前尚有座位就直接入內了

 

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▲有兒童座椅

 

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▲暖色系燈光，氛圍很好，外場環境頗為乾淨

中間是多人及兩人座的沙發區，吧台區在兩側

 

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▲最上面是送餐軌道，中間是迴轉台

雖然是平日，但迴轉台上的壽司種類一樣很豐富喔！

 

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▲薑片、芥末都在迴轉台上

 

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▲熱水

 

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▲茶杯、小碟子跟茶包、筷子

 

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▲掃單子上的二維碼就可以點餐囉！

 

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▲爆爆玉米

 

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▲不曉得是不是蒲燒星鰻，孩子拿的

 

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▲起司漢堡排

 

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▲甜蝦

 

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▲蒜香玉米稻荷

 

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▲努那乳酪燒鮭

 

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▲黃金炸蝦

 

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▲牛舌

 

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鮮魚味噌湯，熱騰騰的好暖胃

 

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▲焦糖玉子燒，冰冰涼涼味道很甜

 

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▲燒炙起士蝦

 

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▲烤鮭魚肚

 

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▲歐霸辛奇豬

 

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▲豚骨叉燒拉麵

 

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▲鮮味蝦貝麵，以為重口味還好不會，蠻清爽的

 

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炙燒鮭三味

 

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▲炙燒和牛三味

 

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▲芒果奶酪

 

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▲芒果布丁

 

當天的食材味道都還不錯而且新鮮、出餐快

壽司整體口感佳，服務生親切、收桌也不慢

是目前吃過的幾間中感受最好的一間

希望能繼續保持呀！

 

【爭鮮PLUS 土城家樂福店】

地址：新北市土城區青雲路152號1F

電話：02-22657905

營業時間：11:00-21:30

官網

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爭鮮(青雲店)

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place新北市土城區青雲路152號1樓
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美味度
2.75
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
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