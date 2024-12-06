2024士林官邸菊展在11/29登場，展期至12/15

今年主題是菊伴動物派對，展區位置也有所調整喔

像是大立菊就移到460巷玻璃溫室、蝶舞派對在460巷穹頂花海綠地

八角亭展出看見菊花開，這三處這次我都沒參觀到哈哈哈

倒是又經歷了一番人山人海的賞花體驗，遊客超多呀！

（賞花日期：2024/12/3）

▲遊園地圖下載自官網

這次14個主題展區分別是熊熊遇見鹿、青春派對

綠野仙蹤、狐朋引伴~臺日友好 笠間菊花節

海漾星空、攏來看菊、大菊品種展示區、菊光遍羽、沙漠之春、想入非非~非洲探索

東方動物園、看見菊花開、匠心獨菊~大立菊的家、蝶舞派對

更多更詳細的活動內容、菊花品種介紹與交通資訊請上官網或FB瀏覽

▲花展時附近停車場都是一位難求

我們停在福林公園地下收費停車場，花展假日費率有調整

搭捷運也很方便，士林站二號出口

左轉過中山北路即可到達，約五百公尺

▲入口真是人滿為患，有沒有拍到都隨緣了...不強求哈哈哈

▲今年動物造景蠻可愛的也很別緻，個人覺得還不錯

▲當天來的時間比較晚，太陽過不久就要下山啦！

今年比較特別的是參觀時間延長到晚上九點，有打燈

不曉得晚上遊客會不會比較少，夜間賞花有不同體驗

菊展參觀時間08:00-21:00，室內展館8:30才開放

▲一進來崗哨旁的朝隈俊男公仔系列功夫猩猩

▲駐警室前廣場「綠野仙蹤」，以觀葉植物營造熱帶雨林環境

再運用造型菊、大菊、小菊等植栽述說環境正被破壞的故事

引發人們探索省思。

（作品內容介紹引用自官網，以下同）

▲雖然這趟沒看到大立菊，但鮮豔多彩的小菊花仍然耀眼的吸引著我的目光

▲歷年菊展介紹

▲超喜氣與貴氣的花色

▲露天音樂座前綠地「狐朋引伴~臺日友好 笠間菊花節」

以笠間稻荷神社使者狐狸為代表，利用造型菊、自然媒材、日本意象裝置等，呼應日本歷史最悠久的笠間菊花節。

▲花間的狐狸

▲玫瑰園也有些玫瑰開得不錯

▲燈球

▲主題園區「海漾星空」，以當季花草呈現美麗海洋世界

邀請「不廢跨村實驗室」將海洋廢棄物幻化成超萌的海洋朋友

等你一起來探訪。

▲海龜

▲踏青區「攏來看菊」

以澳洲特有動植物營造濃厚的澳洲草原氛圍

讓您不用到南半球的澳洲

就可以感受澳洲原野的自然風光。

▲西式庭園「菊光遍羽」

本區運用豐富的菊科花卉佈置，

還有多種鳥類穿梭其中

再綴以燈光營造「菊光遍羽」的視覺饗宴。

▲再來是中式庭園，這邊也展示了許多鮮艷奪目的花卉

▲開的超美，現場看更漂亮喔！

▲「沙漠之春」

充滿仙人掌的荒漠裡，在一場大雨過後

將呈現超級綻放的沙漠之春，可愛的大耳狐穿梭其間，讓人驚奇連連。

▲新蘭亭「東方動物園」

▲透過東方植物的佈置與特殊的技法

為大家帶來一場獨特的東方文化體驗

感受到藝術的魅力及生命的蛻變。

▲園藝展覽館「想入非非~非洲探索」

以地景植物、水景、裝置藝術、鋪面設計、音樂等素材

結合聆聽的4D景觀，打造出充滿非洲風情的室內花園。

▲市集攤商，買了草仔粿回家吃

▲果樹區前廊道「大菊品種展示區」

集結近80種公園處同仁栽培各種型態及顏色的大菊

荷蘭進口的大菊及多花盆菊，展現菊花多變之美。

▲品種名稱都在上面喔

▲現場真的各種花卉都有

▲最後來到玫瑰園

每年菊展都有洶湧的人潮，畢竟一年一度的賞花盛事

今年更是能夠夜間賞菊，將參觀時間延長到晚上九點

更多菊展的活動資訊請關注官網或FB喔！

【2024士林官邸菊展】

地址：台北市士林區福林路60號

電話：02-28812512

菊展參觀時間：08:00-21:00

官網

FB

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