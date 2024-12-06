最近幾年房價變的很高，所以現在不少年輕人選擇舊屋翻新的方式，

這樣真的可以節省不少錢，也不用為生活所煩惱，

舊屋翻新的方式有浴室安裝暖風機，樓梯安裝升降椅等等。

舊屋翻新的同時，如果家裡剛好也有老人家，

然後家中又是透天的話，這時候就要思考一下老人家行動方便的問題!!

畢竟自己父母年齡漸長，上下樓梯要非常的小心，

不然摔一跤可能就會骨折了，這點真的要相當相當的注意，

老人家上下階梯如果要翻新要把樓梯加寬然後才能安裝的下升降椅!

因為升降椅的價錢沒有電梯高，家中翻新裝電梯的話一要考量家中的空間是否寬敞，

二要考量的價錢部分，因為電梯保養費算不少，考慮的點要很多，

升降椅的保養一年只要保養一次就可以了!! 省很多錢~

如果家有加裝升降椅的話會比較不麻煩一點，成本也會少很多，

這樣就有其他的預算做其他翻新的項目了，考慮升降椅我必須推薦這個品牌，

它是全台數一數二有名的升降椅品牌，而且老闆還是個非常愛台灣的人，

等等我會另外說明，這品牌我這陣子有去做體驗，

考慮之後要不要裝個升降椅，順便也帶我媽一起去體驗看看他們家的升降椅!

其實裝升降椅也是為了家庭成員的安全著想，

因為家中如果是透天的人，剛好家裡成員腳受傷不方便，

這時候也不需要害怕，使用升降椅就會顯得相當方便很多，

坐著升降椅上下安全好心安，為自己照顧家人。陪伴全家人，輕鬆上下樓，

而且重點是升降椅真的坐起來超有趣的，

我也是第一次坐升降椅，之前有看過那種老公寓，

在開放空間一樓的地方安裝升降椅，是給整棟公寓的人使用的，

個人覺得很新鮮，也很貼心，一張升降椅就可以幫助了這麼多家人，

挺覺得不可思議且有趣，我看到後覺得很有趣，還有在麥當勞也有安裝樓梯升降椅，

不碰還沒事，反而一坐就愛上了，真的不需要爬樓梯，

有些老式透天的樓梯非常的陡，這時候就很需要一張升降椅來輔助您上下樓，

我之前住外面的透天也是樓梯好長，趕下樓去拿郵件包裹，用跑的結果不小心整個人摔了好幾個階梯，

後來屁股瘀青還去醫院照X光看有沒有事情，這就是家中有樓梯的煩惱，

常常一個不小心走就跌下去，所以現在人購買房子都願意選擇有電梯的大樓，

透天當然也有人買，只是家中有長輩的時候就要考慮上下樓的問題，

有了樓梯升降椅，真的解決了你的困擾及麻煩，就算我不是老人，

我坐過升降椅過後，也愛上坐升降椅的感覺 XD

開車來體驗可能要另外找車位，

要進去店裡時，就發現門外到裡面都是一層玻璃的設計，

外面可以直視裡面的各種升降椅，櫃台等，非常不錯的一個展示空間，

空間不算大，可是卻有可以旋轉上去二樓的升降椅可以體驗，等等會說明!

我迫不及待的要進門去體驗一下什麼叫做升降椅，

剛進去可以看到有一區給客人休息的桌椅，可以把身上包包等物品放置在這個位子，

我一進去旁邊有個小椅子我把東西放在上面，應該室內要脫鞋，

店員說今天不用，因為他剛好也要做打掃地面的清潔工作，

所以我進店裡是穿鞋的，但正常是要換上室內拖鞋才可以進去裡面體驗喔!

這是一樓的門市展示廳部分拍給大家看，非常的寬敞整潔，沒有灰塵的感覺，

一樓部分升降椅有兩個一個藏青色一個紅色，等等我都會介紹，

一個台灣製造一個日本製造，等等還會看到有旋轉上二樓的升降椅，

這店面也提供了飲水區域，蠻貼心的，旁邊有小杯子放置給客人使用，

櫃台部分是服務人員處，服務人員的服務態度真的非常好，很像自己家人一樣，

我不得不說這間店面的人員服務態度真的非常好，

完全不會有擺臭臉或者是讓人覺得說話不舒服的情形，

完全沒有，除此之外店員還非常有耐心的講解，我媽問題比較多，她都會慢慢解釋，

只是我媽問的問題有時候讓我想翻白眼，但店員姐姐還是相當有耐心說明，

不得不佩服一下她的忍受力 !!這點我給五顆星高評價~

非常多獎狀，專利整個非常的專業!有得到台灣精品獎!

另外還有這個升降椅的外觀墊子是可以訂製的，很貼心且有人性化的一個服務，

三片的板子顏色是台製直軌型的升降椅可訂製的顏色，

下面顏色比較多的板子是彎軌型的座墊，彎軌道總共有三種顏色，軌道是碳鋼的材質，有防鏽的烤漆，

有多種墊子顏色可以做選擇還有上階梯的鋼管顏色可以做選擇，

要是我應該會選擇白色鋼管，然後配上顏色比較深的升降椅!!

依照個人喜好來訂製屬於自己的升降椅，很棒很貼心的品質!

~

再來就是我要說到這間品牌公司的老闆本身有在看書，

他每個月都會製作一本關於台灣文化的手札書出版，然後送給購買升降椅的客人，

由此可見，他是一個這麼愛台灣的人，在產品製作上購買就顯得更放心了，

當然店裡還是有賣日本產品，我常接觸日本的東西，

非常的不容易，非常讓人尊重的老闆和品牌!!

店員告訴我並送給我一本書當伴手禮，我深深的感受到品牌的用心，

我真的很推薦他們家的升降椅，服務整個很到位!!

我先從最裡面的那張升降椅做體驗，這間展示門市有二樓，

而且樓梯非常的陡，這是全台灣只有他們家升降椅可以坐到二層樓的，

非常難得的一個機會以及非常棒的一個設計，

其他品牌的升降椅通常只有到一層樓，但這間可以坐升降椅到二層樓，

真的不容易，也非常貼近人們的生活，

升降椅是採折疊的方式的，不用時候收起來變成一塊板子狀，

要使用時再打開就可以了，這樣反而不佔空間，很棒~

給各位看一下這個升降椅的後面管子是咖啡色的，配合樓梯顏色很合適，

給大家看一下這樓梯有多陡，

還有架設這個升降椅的部分，樓梯寬度至少要70公分才能裝上，

這個升降椅打開是連動性的，打開椅子腳踏墊也會跟著一起打開，

坐上去先拉上安全帶，接著再將兩邊的扶手放下來，就可以坐好升降椅了，

此時放下扶手上有個滾輪，它只有左右兩個方向，非常好操控簡單明瞭，

採恆壓的方式，一直按著椅子才會往上跑，然後很有趣的是店員在體驗時候，

椅子竟然用台語發音說請充電，我覺得超好笑的，非常有趣，

這個升降椅有聲音總共有六種語言，原本是五種，現在有外銷到印尼去，所以又多了印尼語，

店員說他選台語，是因為大部分長輩都會台語，語言可以自己調整，

然後椅子在移動的過程中也有音樂，可以放鬆一下心情，還蠻特別的，

他的功能就是讓人知道有人在使用升降椅的意思，

如果是升降椅一樓要到四樓，升降椅會架設在靠扶手這一側，

然後在每層樓設一個停車點，停車點通常也都是充電站，

譬如有四樓，就設置四個停車點讓它也可以充電，

我有詢問一下需要維修的情況有哪些，店員說耗材的部分是電池，採鋰電池和滾輪才比較需要容易更換，

當上升的過程中如果有聲音就可以叫人去做更換，

有很多客人都是去網路上做功課之後，決定還是選大品牌的升降椅還是比較好，

因為保固的部分有些公司的售後會做的比較不好，譬如換耗材的時候服務態度不好之類的等等，

這張圖是保固售後的貼紙，聯繫電話都在椅子上，

裝這升降椅越裝高層樓反而越划算，

帶你看這樓梯有多陡~

就是裝越高層越便宜的概念，感覺蠻不錯的，最高的話有裝到六樓，

電梯的話大概是要破百萬，所以很多人才選擇做升降椅而不是用電梯又破壞房子結構，

品牌的LOGO很簡單的綠色一個S在上面，非常好認別的品牌識別，

這是升降椅的主機位置，有液晶螢幕可以看到升降椅的運行狀態，裡面則是可以充電的鋰電池，

試用的心得:

我覺得這台升降椅是我三台裡面最愛的一台，MIT精品!行駛的速度是固定的，音樂有6種音樂可以選，

乘坐彎軌型升降椅，雙軌軌道的優點，完全符合樓梯形狀、夠貼合、保留很大的行走空間、管徑較細不占空間、乘坐很平穩，

這台還有音樂以及搭配說話聲音，感覺很親民，

另外雖然是旋轉的，坐起來卻感覺比直線的還要來的穩，

搭配輕鬆的音樂，讓人感覺坐起來是種享受，速度也不會過快過慢，

很適合年齡較大的人，摺疊的方式也很省空間，上下樓好幫手!

用起來感覺不像老人家在使用的椅子，價錢也很合理，坐起來也很舒適，

日本的那台坐起來背部太硬了，這台不會，爬升過程中也不會抖抖，

穩定性高，也很好玩，方便，優點很多!!

然後我要求店員介紹前面放的兩台升降椅讓我知道，

這兩個升降椅是沒轉彎的，而是直線上去的，

差別在於一台是台灣製造另外一台是日本製造的，

然後這台紅色的升降椅是目前全世界軌道最窄的一個升降椅，所以是特別進口進來的，

只有紅色這台是日本製造，其他都是台灣製造的升降椅，

台灣的升降椅是和工研院一起合作研發的，

前面這台台灣製造的升降椅跟最後面那台可轉彎的不大一樣，

台製直軌的軌道