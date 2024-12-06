女兒的預產期在 12 月中，恰巧碰到她的生日，所以我們決定提前為她慶生，順便補補身子。既然要為她慶生，餐廳當然由她選擇，她想也不想就決定吃「廣泰樓小館」，原來這是她早在就讀輔仁大學時，就放在口袋中的名單。我很好奇這家餐廳究竟有什麼魅力，讓她如此念念不忘？上網 GOOGLE 了一下，一千多則評論，平均高達 4.7 分！不管是費時耗工的功夫菜，還是精緻美味的港點，都有許多網友大力推薦，既然好評如潮，那還有什麼好懷疑？直接打電話訂位，找個大家都有空的夜晚，一起來吃大餐囉！

「廣泰樓小館」隱身在幸福路 803 號二樓，但初次造訪如果按址索驥，可能會不得其門而入，因為另有專用入口，最好事先打電話詢問。至於交通方式，附近有許多公車站牌，257、627、618、622、652、803、835、845、918...反正只要有到新莊高中站的都可以搭；搭捷運也沒問題，最近的站是機捷 A5 泰山站，步程約 15 分鐘。想開車過來也很方便，我最推、最便宜的是＂新莊文化藝術中心地下停車場＂，寬敞的平面車位，30 元/小時；停好車走到餐廳，只要 4 分鐘。

餐廳有專用的樓梯間，佈置得很有聖誕氣氛，門口貼著「台灣百味」認證的「嚴選 300 店家」，老婆突然憶起「非凡大探索」曾經介紹過這家餐廳，當時就已心生嚮往，今天終於能一償夙願。

「廣泰樓小館」雖然主打粵式料理和港點，但裝潢走的卻是簡潔明亮的現代風，再以幾幅畫龍點睛的字畫，營造典雅的氣質。

比起稍顯昏暗的老式中餐廳，我更喜歡這種通透寬敞的空間，完全沒有藏污納垢的可能，窗明几淨，衛生看得見，食安更安心。

座位的設定，從 4 人座、6 人座、8 人座、10 人座，到 12 人座都有，不管是朋友聚會、家人用餐，或是同學會，甚至公司行號包場聚餐，都沒有問題。簡單的說，就是人數多少都可以，大宴小酌都適合。

靠窗設有一排 4 人座，tiffany 綠的沙發椅，不看菜單還以為來到網美咖啡廳，慵懶閒適的氛圍，正適合貴婦閨蜜相約來喝港式下午茶。幾個要好的朋友，叫幾個小點配壺好茶，就是一個愜意的下午時光。

「廣泰樓小館」的飲料選擇蠻多，果汁、氣泡飲、咖啡、茶飲，應有盡有。最近天氣轉涼，叫壺熱茶，暖胃解膩兩相宜。這裡的茶有＂茉莉綠茶、烏龍、普洱、桂花烏龍、洋甘茶＂，我們怕晚上睡不好，所以點了沒有咖啡因的洋甘菊，每人的茶資只要 30 元，相當便宜。

菜單品項琳瑯滿目，大抵分成＂主廚推薦、肉品料理、田園蔬菜、港式點心、悅賓小點、海鮮料理、粵式煲品、巧手羹湯、飯麵類、特色鍋物、甜品、飲料、酒精飲料＂，十三類超過百道的料理，讓人眼花撩亂。還好分類清楚，很容易找到自己偏愛的菜色，而且會辣的菜色都有辣椒圖示，很是貼心。服務小姐見我們面有難色，建議第一次來，可以從有打星號的人氣料理中挑選。

若是您也和我們一樣，有選擇障礙症，或者宴請的人數眾多，參考餐廳擬定的宴客菜單，也是不錯的方法。

💥💥💥好消息！目前「廣泰樓小館」有平日港式點心 8 折的優惠活動，喜歡港點的朋友，千萬要把握良機，好好怒吃一波。

女兒點菜一向很慢，老婆午餐沒吃，早已飢腸轆轆，決定先點兩個小菜來吃。

黃金泡菜 ( NT$ 60 ) 真的很適合拿來當開胃小菜，微辣爽脆又多汁，非常涮嘴。桂花蜜芋頭 ( NT$ 100 ) 是老婆的最愛，有別於一般過軟、過爛的作法，而是保留一點硬度，更有口感。慢慢咀嚼，芋頭本身香甜的滋味自然散發出來，淡雅的桂花香，更增添這道小菜的質感。

吃完小菜，我們點的菜就陸續上桌，速度飛快！第一道港點是家傳蘿蔔糕 ( NT$ 98/3 片 ) ，這也是老婆指定必點，觀其色，兩面是漂亮的金黃色，有油光但無殘油；聞其香，除了有在來米的米香，還有港式臘肉的肉香，色、香俱全，那麼味道如何？

皮焦脆內軟綿，大量的白蘿蔔絲，帶來清甜與溼潤的口感，不時還會咬到鹹香夠味的臘肉、臘肉，層次和風味都相當豐富，單吃就非常好吃，根本不需蘸醬。不過，若是你想嚐試不同的口味，店家有附送 XO 辣醬和黃芥末，想怎麼蘸都悉聽尊便。

芝麻鮮蝦捲 ( NT$ 135/2 條 ) ，這道是我點的，身為重度嗜蝦一族，鮮蝦捲吃過不少，但記憶中加了芝麻的...好像沒吃過！

比起腐皮鮮蝦捲和台式的豆皮鮮蝦捲，芝麻鮮蝦捲在皮的部分，金黃色澤更加討喜，脆度不減反增，香氣更多元，除了麵香之外，芝麻香氣超迷人；內餡也更加飽滿紮實，每一口都蝦味十足，大推！

香煎海鮮韭菜餅 ( NT$ 98/2 片 ) ，韭菜香、蝦肉鮮，皮薄料多，油香潤口。其貌不揚，卻很好吃；看似不大，卻很飽口。

蒜香羊肩排 ( NT$ 195/支 ) ，這道我也推，沒吃過的一定要點。首先是濃得不像話的香，服務生還沒端到桌邊，我們就先聞到香味了，甚至連附近的客人，都被吸引得好奇張望。

其次是妙到毫顛的口感，看似乾柴，實則軟嫩無比，就連一向覺得羊肉難咬的女兒，都讚不絕口。我更喜歡的是毫無難咬的筋膜，就連骨邊肉也可以吃得乾乾淨淨，建議直接用手拿起來啃，蒜香、肉香會直往鼻腔鑽，說有多過癮，就有多過癮！吃完手上只有薄薄油光，不用擔心會油膩膩，絕對是我吃過最美味的羊肩排！

避風塘軟殼蟹 ( NT$ 500 ) 是愛吃螃蟹，又不喜歡麻煩的我，最愛點的菜色，因為可以整隻入口，不用費心剔肉。這道也是香得不得了的下酒菜，比較重口味，也蠻費工。要先將軟殼蟹酥炸，再搭配蒜酥 、辣椒、蔥段拌炒逼出香氣，油量的拿捏很重要，油少，香氣難以完全釋放；油多，冷卻後會油膩得難以入口。不過，這難不倒「廣泰樓小館」的老師傅，即使是這種高難度的功夫菜，做起來應該也是游刃有餘。

軟殼炸得極為酥脆，最大優點是不含油，且可以吃到鮮甜的蟹肉，口感一流，滿嘴生香，難怪不一會兒，就被我們搶食一空。

果律百花油條 ( NT$ 420 小/ 795 大 ) ，是粵式料理「百花釀油條」的進化版，將魚漿與蝦仁餡料塞入油條中，再酥炸。起鍋後加入鳳梨、蘋果、小黃瓜，擠上美乃滋，就完成了。

百花油條內餡相當紮實夠味，表面裹滿美乃滋，和酸甜的水果一起入口，甜鹹交織，美味爽口，非常討喜。這是一道老少咸宜的菜色，帶小朋友來用餐，記得一定要點。

糖醋鮮魚球 ( NT$ 360 小/ 660 大 ) 是女兒的心頭好，喜歡吃魚又懶得挑刺，點這道準沒錯。

「廣泰樓小館」用料很實在，雖然我們點的是小份，魚片卻給得一點都不手軟。每一片魚片都裹滿糖醋醬，軟嫩的魚片，吃起來是超開胃的酸甜滋味，讓人不知不覺一片接一片，吃到見底才罷休。洋蔥和青椒也不可放過，即使是平常避青椒唯恐不及的女兒，也吃得津津有味。

蛤蜊燴絲瓜 ( NT$ 295 ) ，翠綠的絲瓜十分清甜，沒有纖維感，軟嫩好入口；蛤蜊鮮到不行，還有干貝絲來錦上添花，更是鮮上加鮮，可惜我們的胃量都不大，否則叫碗白飯，淋上湯汁，包準兩三下就扒光光。

金蒜蒸大蝦 ( NT$ 485 ) ，一盤 6 隻紅通通的大蝦，蒜香撲鼻，下襯純白誘人的粄條，再以翠綠蔥花點綴，聖誕三原色：紅、綠、白，全員到齊。從聖誕節到農曆年，用餐別忘了點這一道，既應景又有喜氣！

紅色大蝦秀色可餐，金黃蒜末引人垂涎，對半剖開的蝦肉，筷子一挑一拉就輕鬆脫殼。蝦肉結實 Q 彈，濃郁蒜香提鮮，這樣的蝦子再多也吃得下。粄條厚實，彈性和咬勁出乎意料的強，裹滿混合蝦鮮和蒜香的湯汁，咀嚼起來滿口芳香。

鮮蝦粉絲煲 ( NT$ 455 小/ 840 大 ) 是經典的粵式料理，集醬香與鮮味於一鍋，是一道既可吃飽，也能吃巧的菜色。以高湯、肉末和多種食材和調味品做成的醬汁，是這道菜的靈魂，「廣泰樓小館」老師傅的手藝果然不同凡響，醬汁濃稠有味卻不過鹹，讓我連剝蝦殼留在手上的湯汁都捨不得放過，這應該就是「吮指回味」的最高境界吧！鮮蝦的彈牙就不用說，沾上醬汁，美味硬是再升一級；粉絲更是吸飽醬汁，瞬間讓我忘記已經快飽，狂吃了兩碗。

招牌麻油山泉鱸 ( NT$ 620 ) ，天氣漸冷，食補正其時也！麻油溫補，但我怕麻油雞太油，鱸魚是優質蛋白質，營養且不油，正好兩全其美！熱騰騰一鍋麻油山泉鱸上桌，香飄四鄰，就算是已經冬眠的饞蟲，也全都醒過來了。

不過，我小瞧了師傅用料的手筆，鍋裡竟然出現整條碩大無比的山泉鱸魚！初看還以為只有魚頭，沒想到撈起來後，才發現原來魚身就藏在下面。這一鍋招牌麻油山泉鱸，才賣 620 元，光是山泉鱸魚的成本，應該就差不多了吧？老闆能賺錢嗎？我有點懷疑。

先不管老闆有沒有賺錢，對中藥料理情有獨鍾，又喜歡吃魚的我，當然先搶魚頭再說。先炸後燉的鱸魚，和沙鍋魚頭的作法，似乎有異曲同工之妙，除了魚肉特別鮮嫩之外，還有一股迷人的焦香。再加上麻油的香氣，讓我吃一口就忍不住大呼：「真香！」老婆趁著我狂嗑魚頭的時候，喝了一口湯，根據她的說法是香而不燥，相當清甜，還有潛藏底下的老皮嫩肉，軟嫩滑口，讓她愛不釋口。

這是一道物超所值的大菜，魚、湯、豆腐，無一不美，十人一鍋，分量剛好。重點是溫補不燥，軟嫩不油膩，不管男女老少都適宜，年節聚餐、尾牙犒賞員工，切記得叫上一鍋。

黑蒜養生燉雞湯 ( NT$ 210 / 位 ) ，蒜的好處眾所周知，不過強烈的辛辣味，卻讓不少人敬而遠之。還好，將大蒜頭自然發酵變成黑蒜後，黑蒜頭除了保留大蒜原來的營養之外，原有的蛋白質，還會轉化出 18 種人體每天必需的營養素，而且口感軟綿，帶有甜感，這就是黑蒜養生雞湯這麼受歡迎的原因。

這盅黑蒜養生燉雞湯，除了黑蒜、雞肉，還加入中藥材、紅棗、枸杞、山藥，喝起來甘甜無比，即使是害怕大蒜味的朋友，也可以放膽嚐試，包你一喝愛上。

芋香西米露 ( NT$ 98 碗/ 420 盅 *限量 ) ，這道是老闆招待，大概是看我們一家人吃得其樂融融，而且頻頻跟她誇讚廚師的好手藝，所以鳳心大悅吧！冰涼涼的甜湯，甜滋滋的西米露，鬆棉棉的芋頭，剛好正中老婆的下懷，做為這一餐的句點，完美！



「廣泰樓小館」菜香不怕樓層高，自有一試成主顧的識途老饕，廣而告之。所以，即使是平日晚上，還是高朋滿座，可以想見逢年過節之時，戶為之穿的熱鬧景象，想來嚐鮮的朋友，務必提早訂位，以免客滿，只能望門興嘆。



「廣泰樓小館」交通方便，裝潢雅致大方，環境乾淨衛生，上菜快速，服務更是親切。我們這次點菜，刻意挑選不同菜單類別，結果道道令人讚賞，證明廚師的手藝精湛，從大菜到小點，無一不精，絕對是新莊地區中式餐廳的翹楚！年底已至，過年還會遠嗎？公司辦尾牙，犒賞員工；家族團圓，喝春酒；宴請朋友，聯絡感情，來「廣泰樓小館」，不但能賓主盡歡，而且寓意來年「財源廣進」、「福泰安康」，豈不美哉？趕快拿起手機訂位吧！

🎀【廣泰樓小館】

🏠地址：新北市新莊區幸福路 803 號 2 樓

☎️訂位電話：02-2990-1352

🕐營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00 ( 週一公休 )

👉FB ：https://www.facebook.com/g29901352

👉附上除夕~初五的菜單，請參考。

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