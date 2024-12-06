兒子生日就想買新 iPhone 犒賞自己，以門號綁約買手機看似便宜，但通話量如果不高，綁約其實很不划算，合約期不僅長，中途想換資費方案或解約，還須支付高額違約金。

後來搜尋高雄買iPhone推薦發現「地標網通」，這裡不僅是蘋果官方授權經銷商，購機有保障，手機型號還很齊全，現場購買新機都有現貨，買iPhone空機價格超優惠，甚至比蘋果官網便宜幾千元！

辦門號、攜碼續約、二手機回收、蘋果官方合作的Belkin貝爾金保護貼、鏡頭貼、手機殼、各種無線充電配件等等，通通都可以用最優惠價格、一站式在地標網通選購，是高雄通訊行推薦！

鳳山iPhone通訊行推薦地標網通—鳳山中山店

地標網通成立至今已超過20年，從北到南有46家門市，主要提供最優質的通訊以及3C商品。地標網通 鳳山中山店是2024年開幕的通訊行，位於鳳山中山路上，這裡是鳳山最繁華熱鬧的街道，晚上還有夜市，來這裡買手機還可以順道嚐美食，是鳳山通訊行推薦。

剛走進地標網通 鳳山中山店，就被透明的玻璃牆這一整排 iPhone空機給驚訝到，這些不是道具，通通都是尚未開封的新機喔。

鳳山買iPhone空機超便宜

鳳山買iPhone空機，全新 iPhone 16 128G、256G，甚至512G、1TB通通都有，門市內現貨多，現場就可直接買了就走。iPhone 16價格優惠又實在，比蘋果官網還便宜，iPhone 16最多可以省下2910元（2024.11查價。隨時降價，最新iPhone 16全系列價格查詢）。而且公開透明，官網都有最新空機優惠價，讓你不用貨比三家，省錢又划算。

鳳山買iPhone 16，來地標網通就對了

鳳山買iPhone推薦地標網通！在每年iPhone發布後都會有豐富預購禮的預購活動，加入會員預購iPhone 16，預購訂金只要 $1000，享會員專屬通道七天取貨，還贈送預購禮3選2。

如果在其他地方買到心儀手機，預購訂金也可以全數退還，真的是超佛心的，來地標網通買手機根本無壓力。而且地標網通是蘋果官方正式授權經銷商，不僅價格便宜具競爭力，更重要的是有原廠的保固和保障。

連網紅Joeman也說是自己地標網通10幾年的客人，這次也是在地標網通購買i16 Pro Max送媽媽。地標網通是具規模的大型連鎖名店，手機價格非常有競爭力，門號優惠也很多，來地標省錢超有感。

鳳山買iPhone現貨多，以及現場協助免費轉移資料、舊機回收等一站式服務也給顧客最大方便。不只省錢，也省心省力省時間，因此不只Joeman選擇地標，連Joeman同事們也都是選擇「地標網通」，而且還主動推薦給不少親友。

偷把媽媽手機換成最新 iPhone 16 Pro Max！【Joeman】

地標網通 鳳山中山店門市空間超寬敞的，大紅色裝潢也很喜氣，還有規劃沙發休憩區，讓等待的客人可以休息，不用站著等。最特別的，全新手機通通展示在層架上，喜歡哪一款手機、型號，是否有現貨，不用詢問，立馬看得見。

鳳山買iPhone找地標網通通訊行

讓人超驚訝的，層架上通通都是全新手機，非模型機。

oppo、vivo等知名手機品牌推薦通通有，有哪些現貨，一目了然。

鳳山iPhone 二手機回收，挑戰回收最高價

地標網通不僅有賣全新手機，還有二手機回收，現場人員都會協助檢測與估價，採用第三方權威軟體檢測，5分鐘內就可以告知回收估價。而且地標網通iPhone最高回收價是32000元，比蘋果官方回收價價差8400元（2024.11 回收價）！ 地標網通不只有iPhone回收，安卓手機也有回收，可以直接到門市或用line詢問回收價喔。二手iPhone回收價隨時依據市價而調整，建議也可到地標網通二手手機回收資訊頁查詢最新估價。

高雄iPhone舊換新，同時續約更便宜

iPhone舊換新依手機現況來估價，回收價格居然比官方還漂亮，拿二手機來換新機，只要甜甜價就可擁有全新的 iPhone。想更省錢的朋友，可以搭資費方案攜碼，居然只要付少少的錢就可以把全新的 iPhone 帶回家。地標網通舊換新不只可以iPhone換iPhone，也可以iPhone換安卓，安卓換iPhone～

鳳山買iPhone還有無卡分期方案超方便

最讚的還有無卡分期方案，就是沒有信用卡也能辦理分期，很適合剛出社會新鮮人、大學生、小資族申請辦理，只要滿18歲就能申請喔。

坊間有不少藉無卡分期詐騙學生的案例，建議慎選店家：要選利率資訊透明、有誠信、網友口碑推薦的良心店家。像Joeman就是真正在地標網通連續買超過10年的骨灰級老顧客，他說這裡是他最放心最信賴的。

鳳山買iPhone 配件價格最優惠，找地標網通

地標網通還有 iPhone 限定套餐，買手機再買保護貼、鏡頭貼、手機殼，讓你以最優惠的價格，一站式購足所需要的配件。

鳳山買iPhone推薦配件優惠：

Belkin UltraGlass 2 螢幕保護貼 iPhone 16/ 15 系列 原價1490元，地標會員價990元

Belkin 2合1無線快速充電底座 15W Magsafe 原價3990元，地標會員價2490元

犀牛盾 Mod NX手機殼 原價800元，地標會員價690元

犀牛盾 Clear 手機殼 原價1020元，地標會員價790元

犀牛盾 Apple iPhone 16 系列 MagSafe Clear 原價1280元，地標會員價990元

高雄通訊行資費方案查詢申辦、續約攜碼一次搞定

地標網通有200多種資費方案，三大電信申辦、續約、攜碼，通通都有服務。服務人員先幫我搜尋以往行動網量，再建議適合的資費方案。以我的例子來說，原本使用的是中X電信 $1399的方案，行動網量平均每個月使用量 21GB~40GB，地標網通建議我續約$799方案即可，而且門號攜碼續約還可以退折扣唷。

沒有經過專家計算過，都不知道原來通話費被賺很大，早期都是為了0元手機而綁約購機，殊不知通話資費沒使用那麼多，反而更貴、更不划算啊！

鳳山通訊行各種手機配件 Belkin、imos、hoda應有盡有

地標網通還有販售各種手機週邊配件，Belkin貝爾金保護貼、imos、hoda 保護貼、Clear 抗黃化透明防摔手機殼、犀牛盾、UAG美國軍規防摔手機殼，iPhone 16保護貼、iPhone 16手機殼通通都有，而且價格很優惠，比原廠還便宜。

Belkin是蘋果官方指定的配件品牌，Belkin玻璃貼必須用專屬的貼膜機器，過程真的很專業，貼合最精準，除了在台北蘋果直營店，只有在地標網通才貼得到喔。

Belkin UltraGlass 2玻璃貼是採用德國工程技術製成，具有高硬度和抗刮性能，抗菌塗層還可防止保護貼褪色或退化。而且價格更優惠，很多朋友為了這一款玻璃貼特地跑鳳山來地標網通。

Belkin螢幕保護貼很特別是使用機器貼，這台機器只有蘋果直營店及地標網通才看得到。而且~Belkin UltraGlass 2 螢幕玻璃貼在蘋果官網售價要$1490，地標網通貼到好只要$990，還有2年保固，只要有小汙痕、小刮痕，都可以換新的。

地標網通配件價格真的好優惠，除了Belkin玻璃貼，imos鏡頭貼原價$800，地標網通貼到好只要$590。另外 hoda 保護貼原價$590，貼到好也只要$499。真的好便宜喔，服務人員也超親切的，整個詢問過程不會有不耐煩的情形。

手機保護貼這麼優惠，立馬來幫自己的手機換新衣，雖然手機保護貼沒壞，但磨損的很嚴重，看起來就像用了10多年的手機。

鳳山買iPhone推薦使用HODA UV膠全貼合玻璃貼！

這次的保護貼不同以往，因為是曲面螢幕手機，是需使用UV膠及紫外線燈照射，讓UV膠能更緊密地將保護貼與螢幕貼合。

服務人員先將酒精把手機上的污垢、油墨、灰塵擦拭乾淨，接著再將UV膠仔細地點在螢幕上，利用虹吸原理，讓UV膠均勻分布在保護貼與螢幕之間。

最後再使用紫外線燈照射，讓UV膠固化，將保護貼與螢幕貼合。

服務人員真的很細心又有耐心，完全沒有遺留殘膠在保護貼以外的地方，拿在手上觸感很好，像一台全新手機。

地標網通是Hank媽很推薦的鳳山通訊行，不僅價格優惠的沒話說，服務也非常好，小姐姐很有耐心幫我解說目前資費方案及手機特色，即使想買的手機沒有現貨，小姐姐也會請我登記，不會以話術讓我去買其他品牌或型號的手機。

真的完全就像Joeman說的那樣，地標網通很阿莎力，不會話術客人，很讓人放心。之前Hank拔想買iPhone 14 pro max，就被不同通訊行店員洗腦購買最低階的iPhone 14 ，雖然是自己意志不夠堅定，但還是很討厭遇上這樣的店員。

另外鳳山iPhone空機價格也讓人很心動，攜碼續約價格更優惠，心動不如馬上行動，推薦大家參考唷！

地標網通官網 https://www.landtop.com.tw/

地標網通 – 挑戰手機最低價

高雄通訊行門市位置

地標網通 鳳山中山店

地址：高雄市鳳山區中山路62-1號

電話：07-799 2233

Line ID： @t0983616668

營業時間：11:00~22:00

地標網通 高雄瑞豐店

地址：高雄市鼓山區裕誠路1071號

電話：07-5529558

Line ID： @t0977575585

營業時間：11:00~22:00

地標網通 前鎮瑞隆店

地址：高雄市前鎮區瑞隆路455號

電話：07-7222515

Line ID： @t0906888633

營業時間：11:00~22:00