kafeD咖啡滴台中水湳旗艦店｜台中最美包浩斯風格咖啡館，聖誕新品絕美登場

台中質感咖啡館推薦！主打德式精品咖啡的kafeD，以包浩斯風格設計結合專業咖啡及甜點工藝，台中水湳旗艦店更設置了咖啡聞香區及烘豆區，以年輪蛋糕大玩創意，今年聖誕再推新品，每一款都超級美，還有宛如mini聖誕樹的聖誕星焙茶也是人氣必點

kafeD台中水湳旗艦店位置

kafeD台中水湳旗艦店位在台中西屯水湳商圈經貿路二段，鄰近中央公園、愛買水湳店、迪卡儂北屯店，門口處有顆高齡近700歲來自義大利的橄欖樹，象徵著kafeD永續經營的理念

kafeD台中水湳旗艦店環境

kafeD台中水湳旗艦占地150坪，座席區近100席，空間寬敞舒適，採大片落地窗設計，有著美美的自然採光，裝潢以德國著名工藝美學包浩斯設計風格，擁有簡潔俐落的線條，呈現德式美學

kafeD台中水湳旗艦一樓為半開放式咖啡吧檯，讓顧客不僅能品嘗咖啡，還能近距離觀賞咖啡師沖煮過程

另外kafeD每年聖誕節都有辦公益活動，詳細資訊可參考kafeD粉絲團

kafeD台中水湳旗艦咖啡豆聞香區

kafeD台中水湳旗艦店除了用餐空間，還設置了咖啡豆聞香區及烘豆區，每一款咖啡豆前方都有設置聞香碟讓大家試聞

kafeD台中水湳旗艦咖啡豆烘豆區

這邊是kafeD台中水湳旗艦店咖啡豆的烘豆區，每次烘豆時整間店都會蔓延著迷人的咖啡香氣，kafeD的咖啡從烘豆、選豆都是自己一手包辦

現場除了販售咖啡豆，還有各式各樣的精緻禮盒，另外也推出了聖誕限定的聖誕配方豆

kafeD的甜點以招牌年輪蛋糕為主，除了年輪蛋糕外，還有以年輪蛋糕做發想的精緻甜點，最近因應聖誕節也新推出了幾款限定甜點

kafeD的二樓裝潢風格跟一樓有點不太一樣，空間更加寬敞，這次還多了舒適的沙發座椅區，另外還有拱門造型的半圓形沙發座位區，牆面是採用環保材料稻殼漆所漆製，特別的是坐在裡面會有麥克風的回音

聖誕星焙茶 200元

這款聖誕星焙茶是kafeD聖誕限定推出的新品，精選宇治⼩⼭園焙茶粉，搭配香醇鮮乳，最後擠上抹茶鮮奶油，再掛上星星馬林糖及枴杖糖，模樣像極了一顆mini小聖誕樹，入口帶有濃厚的焙茶香氣，微苦不甜膩

星願雲朵可可 200元

另一杯星願雲朵可可超適合冬天來上一杯，香濃的巧克力，搭配綿密奶蓋，上頭撒上滿滿OREO碎片，再搭配炙燒棉花糖，層次相當豐富，好喝不甜膩，巧克力控必點

伯利恆之星 200元

基底是招牌年輪蛋糕，搭配綿密細緻的香草⽩巧克⼒香緹及香草烏梅卡⼠達，上頭頂著一顆小泡芙，搭配伯利恒之星造型的薑餅點綴，年輪蛋糕吃起來非常紮實，交織著白香草巧克力的香甜，尾韻帶有卡士達的香濃及滑順口感

聖誕蒙布朗 200元

另一款新品聖誕蒙布朗的蛋糕以經典栗⼦風味為主，選⽤香醇的栗⼦香緹和蘭姆酒栗⼦餡，搭配經典柔軟的年輪蛋糕，最上層多了如雪白般輕盈的伯爵香緹，搭配可愛的雪人棉花糖及聖誕樹巧克力妝點，彷彿聖誕夜裡的童話世界

一入口就感受到濃郁的伯爵茶香，交織著栗子的香甜，整體吃起來甜度不會太高，上頭的棉花糖還蠻特別，吃起來ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的

檸檬⾦桂盤式法式吐司 280元

kafeD除了創意精緻甜點，還有手作法式吐司，這裡的法式吐司很特別，不是採用吐司，而是使用招牌年輪蛋糕，裹上蛋液下去煎烤，中間搭配以黃檸檬、綠檸檬、桂花酒與乾燥桂花精⼼調配的檸檬⾦桂果醬，最後再擠上霜淇淋妝點，旁邊附上炙燒香橙及楓糖醬可以搭配享用

淋上楓糖醬讓法式吐司更加香甜，底下的法式吐司吃起來更加紮實，有別於一般法式吐司的口感，中間帶有檸檬的微酸，搭配楓糖霜淇淋享用層次更加豐富

kafeD台中水湳旗艦店以包浩斯風格設計，打造極簡大方的用餐環境，帶給大家繼放鬆又自在的氛圍感，在這裡不僅能品嚐專業咖啡及甜點工藝，還能咖啡聞香及烘豆體驗，現在聖誕節還有推出聖誕限定商品，kafeD每年聖誕還有推出公益活動，詳情敬請參考粉絲團