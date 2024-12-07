這一篇文章是要介紹iias沖繩豐崎的大型購物中心以及豐崎美麗Sun海灘

文章的尾端也會介紹在長島的龍神之湯，喜歡泡湯的朋友們來到沖繩那霸可以前往賴長島這裡泡個湯，順道可以欣賞一下瀨長島的夜景以及喜歡看飛機起降落的朋友們，這裡可是一個不錯的欣賞打卡點

前往iias沖繩豐崎的大眾交通方式/運輸：

在那霸休伊特渡假飯店前的巴士安里站搭乘巴士55、56、98至豐崎美麗陽光海灘前站下車即可，車程大約1小時

或者自駕遊

iias 沖繩豐崎距離那霸機場超近，大約20分鐘車程，建議可以第一天抵達時或離開沖繩前前來這裡逛逛。

一併參觀附設的絕美DMM Kariyushi 水族館、大小朋友都能盡興的微縮世界Little Universe OKINAWA，以及玩水必去豐崎美麗 SUN 海灘。除了便利的地理位置，購物中心內的餐廳設施與商店非常完善，不僅可享用道地沖繩料理、購買沖繩伴手禮等，用餐同時還可欣賞美麗海景！

在豐崎美麗Sun海灘，除了在沙灘上玩樂，看飛機降落，還可以在泳池烤肉區BBQ。很多沖繩當地人都喜歡來這裡燒烤。

龍神の湯

營業時間：0600-2400

大眾交通方式/運輸：

搭乘里安單軌電車至赤嶺車站，轉TK02巴士直接在龍神の湯（東京車站）下車即可





龍神之湯的收費是日圓1500一人。

龍神之湯確實是沖繩縣內比較少有的天然溫泉，是當地人以及遊客都希望前往的泡溫泉地

這裡的溫泉包括熱風桑拿、寢湯、室內湯、岩湯、鹽桑拿、壺湯、站湯。其中「站溫泉」是站著泡溫泉的，同時可以碰到大海和飛機一起降落，非常推薦

這裡除了可以泡溫泉，還有桑拿浴，讓旅客可以同時體驗幾種不同的桑拿浴，包括強力熱風的高溫桑拿、在皮膚上塗有發汗作用的鹽，對皮膚的殺菌和美膚有效果的鹽桑拿以及低溫桑拿浴Aroma桑拿

（體驗桑拿浴的過程，公主就不方便拍漂亮的照片跟大家分享，這裡只能分享瀨長島的夜景）

最後有附上巴士的時刻表供大家參考

謝謝閱讀。分享。推薦度：4.5🌟