台中居酒屋推薦！美村路超人氣熱門美食推薦、台中市西區必吃美食

當夜幕降臨 台中勤美商圈的街燈點亮城市的溫暖氛圍 炭火的香氣穿越繁忙的巷弄

「miso izakaya 日式串燒居酒屋」不僅承載了日式料理的精神 更注入了一份貼近生活的煙火氣

成為忙碌一天後 與朋友小酌、話聊的理想角落 在溫暖的燈光下 炭香縈繞 酒氣微醺

彷彿讓時間也變得柔和了起來 如果你正在尋找一處既能大快朵頤又能感受氛圍的聚會場所 MISO居酒屋 絕對是值得期待的選擇

原文:miso izakaya 日式串燒居酒屋｜台中下班小酌新據點！微醺在炭火間 好料道道無雷。菜單價位(台中西區勤美商圈)

miso izakaya 日式串燒居酒屋 美村店在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:miso izakaya 日式串燒居酒屋-美村店

miso izakaya 日式串燒居酒屋電話:04-2329-7715 Line：@310ljvpa

miso izakaya 日式串燒居酒屋營業時間:18:00–01:00 週日 18:00–12:00 週一公休 詳見官網或google商家資訊

miso izakaya 日式串燒居酒屋官網: 點我

miso izakaya 日式串燒居酒屋ＦＢ: 點我

miso izakaya 日式串燒居酒屋ＩＧ: 點我

miso izakaya 日式串燒居酒屋地址:台中市西區忠明里美村路一段37號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以miso izakaya 日式串燒居酒屋為主

文章內有miso izakaya 日式串燒居酒屋地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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miso izakaya 日式串燒居酒屋位於台中市西區忠明里美村路一段37號

鄰近勤美商圈、廣三SOGO 承接了台北的熱潮 將日式居酒文化的精髓引入台中這座慢節奏城市

在熙來攘往的街區散步之後 想找一處安靜又不失氛圍的小酌之地 miso無疑是絕佳選擇

推門而入 濃濃的日式風格撲面而來 整潔的木質桌椅、牆上陳列的清酒瓶、點綴其間的注連繩（しめなわ）與柔和的燈光

勾勒出一幅溫暖而熟悉的場景 MISO居酒屋以兩層樓的空間 營造出濃厚的日式氛圍 讓人彷彿穿越到東京的小巷酒屋

一樓主要以四人桌與吧檯座位為主 是隨意小酌的最佳去處 在炭火香氣縈繞和微醺的氛圍與熱鬧的談笑聲交織成溫暖的日常畫面

MISO居酒屋不僅是一家炭火串燒與傳統日式料理的餐廳 更是一場深入探索清酒文化的旅程 店內人員擁有唎酒師認證

代表著對清酒的深刻了解與挑選能力 唎酒師不僅熟悉每款清酒的產地與風味

更能根據客人的口味偏好 精準推薦適合的酒款 讓每一口清酒都與料理完美搭配

YUNO在此提醒大家未滿18歲禁止飲酒



喝酒不開車 開車不喝酒

飲酒過量有害身心健康

二樓還提供隱秘的包廂區 消費門檻為6000元 共有兩間包廂

可根據需求連通打開 容納更大的聚會人數 非常適合大型聚會或商務宴請...等場合

miso izakaya 日式串燒居酒屋｜菜單價位

MISO居酒屋的菜單豐富多樣 涵蓋串燒、燒烤、煮物、炸物、炒物與甜點 搭配多款清酒、啤酒及調酒

MISO居酒屋的烤物均為現點現烤 炭火微燒 肉香與醬汁的交織讓人食慾大開

miso izakaya 日式串燒居酒屋｜醋溜魚皮、梅子番茄、涼拌毛豆

進店後 店家貼心奉上招待小菜 涼拌毛豆 作為開場的佐酒小食 簡單卻不失精緻



酸香微辣的醋溜魚皮口感Q彈 搭配鹹甜適中的梅子番茄 既解膩又涮嘴 讓人不禁期待接下來的美味

miso izakaya 日式串燒居酒屋｜和牛肋條蔥之花

和牛肋條經炭火精心燒烤 將牛肉的油脂慢慢逼出 形成外層微焦的酥香 內裡卻依然保有鮮嫩多汁的肉質

撒上一層主廚特製的蔥鹽 蔥香與鹹味完美融合 為和牛濃郁的脂香增添一抹清新

使整體味道更加平衡而層次豐富 每一口都帶著炭火的煙香 油脂在舌尖化開 讓人回味無窮

miso izakaya 日式串燒居酒屋｜炭烤肥腸

選用新鮮的肥腸 經過細心處理與滷製 再以炭火慢烤至表皮金黃微焦 釋放出獨特的炭香與油脂的濃郁氣息

肥腸外層微焦酥脆 內裡卻柔軟Q彈 帶著豐富的油脂香氣與微微的嚼勁 讓每一口都充滿層次感

搭配胡椒鹽的鹹香及新鮮金桔的清爽酸味 不僅提味 更中和了油脂的濃厚感

miso izakaya 日式串燒居酒屋｜明太子雞肉串

鮮嫩雞肉上層鋪滿鹹香的明太子醬 每一口都層次分明 味道濃郁卻不膩口

miso izakaya 日式串燒居酒屋｜MISO唐揚雞塊

經典的日式唐揚炸雞外酥內嫩 肉汁飽滿 香氣撲鼻搭配上特製沾醬

冷後的炸雞也依然保持其酥脆與鮮嫩 沒有一絲油膩感

miso izakaya 日式串燒居酒屋｜五仔魚一夜干

經過一夜低溫風乾的五仔魚 以炭火細烤至外皮金黃酥脆 內裡魚肉鮮嫩多汁

入口即化 帶有自然的海鮮甜味 完全不用過多調味 便能體現魚肉本身的鮮美質感

特別是魚皮的酥脆與魚肉的柔嫩形成強烈對比 無論搭配清爽的啤酒、清酒 還是果香濃郁的梅子酒

都能讓味覺體驗更加豐富 是下酒的絕佳選擇

miso izakaya 日式串燒居酒屋｜烤豆腐

外層稍稍焦脆 內裡柔滑如絹 豆香濃郁 簡單卻回味無窮

miso izakaya 日式串燒居酒屋｜烤櫛瓜

切成厚片後 經炭火細細燒烤 外層微微焦黃 內裡依舊保留了蔬菜的鮮嫩與水分

簡單的調味 完全凸顯出櫛瓜本身的清甜 並帶有炭火烘烤的微微焦香 咬下一口 香氣與自然的甜味就在口中迸發

miso izakaya 日式串燒居酒屋｜梅子酒＆柚子酒

居酒屋怎能少了酒的相伴呢？miso提供生啤到清酒、沙瓦的多種選擇

特別推薦梅子&柚子酒沙瓦 酸甜微醺 與串燒最是相配

YUNO在此提醒大家未滿18歲禁止飲酒

喝酒不開車 開車不喝酒

飲酒過量有害身心健康

miso izakaya 日式串燒居酒屋｜麻吉芋見泥

幸福感滿溢餐後 甜點一定要來個麻吉芋見泥 這道甜點以柔軟的麻糬包裹濃郁芋泥

沾上煉乳與撒滿花生碎 甜而不膩 口感豐富且層次十足 是味蕾的完美收尾

miso izakaya 日式串燒居酒屋｜挑戰一公升的熱血瞬間

若你是啤酒愛好者 不妨可以試試「一公升的眼淚」挑戰 在60秒內喝完一公升生啤 目前最快紀錄為10秒

便可免費獲得一份午仔魚一夜干！這道烤魚外皮金黃酥脆 肉質細膩鮮甜 是下酒的不二之選

MISO居酒屋帶來的不僅是地道的日式料理 更是一種沉浸於美食與美酒之間的生活方式

無論是與友人聚餐 還是小酌解壓 MISO都是值得反覆光顧的所在

趁著這個周末 帶上三五好友 在燈影搖曳間 與炭火的香氣作伴 體驗這份來自台北的日式情懷吧！