桃園八德新開一間三十好食！距離大湳森林公園步行約3分鐘，就藏在超隱密住宅巷弄裡，寵物友善餐廳有兩隻很愛聞鬆餅香店狗，低消一個人只要90元、不收服務費，餐點均附飲料，升級成拿鐵只要加30元，老闆自己煮的牛肉咖喱好濃厚，微辣咖哩醬包覆牛肉與玉米筍好吃～

八德新開寵物友善餐廳 在哪？

八德新開寵物友善餐廳！真的是巷弄中的巷弄！

地址是桃園八德區重慶街188巷32弄裡，大樓地下室有收費停車場，也能停放大湳森林公園免費停車場，從四維派出所旁東側旁步行約3分鐘可抵達，吃飽繼續去公園散步～

一週營業四天！週六、週日營業時間是10:30~17:00，六日晚上五點過後用餐要提前預約喔～

地址：桃園市八德區重慶街188巷32弄15號

聯絡電話：0958-642877

營業時間：周一、週二12:00~17:00/週六、週日10:30~17:00

公休：每週三、四、五

是不是真的很隱密！這是巷弄裡的新大樓！

連招牌都很低調，如果不是跟著Google地圖，還真不知道有那麼一家寵物餐廳，可以帶寵物一起來吃飯，提醒一下需要用寵物繩喔～

三十好食 菜單MENU

單點飲料90元起！等於點一杯飲料就過低消~

主食以套餐為主，有義大利麵、韓式泡菜豬肉火鍋與咖喱飯，餐點均附一杯飲料，也能升級換別的飲料或咖啡，原價一杯100元的黑咖啡，只要加10元當然要升級，不想吃正餐也有鬆餅飲料下午茶套餐喔～

每人低消90元

消費不收服務費（需自己回收餐具）

110公分以上兒童需低消

客滿用餐限制100分鐘

提供租借場地服務

超萌店狗博美

寵物餐廳最溫暖的一大特色！就是這超萌店狗毛小孩，也可以說是店裡的吉祥物，家裏不適合養寵物的朋友，就可以來這與毛小孩互動～

撫摸毛小孩真的很效舒壓！這兩隻店狗個性很不一樣，一隻性情溫和很溫馴，另一隻很好動，叫牠名字還會搖尾巴跑過來，店狗博美毛髮蓬鬆好可愛～

現場有兩座宮崎駿GK擺飾！整個電影場景重現～

都是大家看過的經典畫面，老闆應該是動畫大師宮崎駿的影迷～

這個神隐少女與無臉男好可愛！

真的是療癒神器！會不自覺一直盯著公仔看～

店內不大桌數有限！七桌可容納約14人，假日建議要提前預約，消費不收服務費，吃完餐盤要自助回收喔～

藏在巷弄加上療癒公仔與店狗！很適合慢下腳步慢慢吃飯～

店內只有年輕夫妻老闆二人，餐點現點現做要稍等一下，餐點料裡很有儀式感，擺盤美觀能刺激食慾，也很好拍～

牛肉濃厚咖喱飯

Google評論很多人推濃厚咖喱飯！牛肉咖哩飯套餐附涼拌小菜、當日湯品，加10元就有一杯美式咖啡，店內沒有客滿不會限制用餐時間，平日中午吃飽我還能坐下來喝咖啡聊天～

開胃小菜是醃漬蘿蔔丁！口感爽脆、酸甜開胃～

這牛肉濃厚咖喱飯真的好濃厚！焦糖色咖哩醬香濃又甘甜，是讓人會回味的咖哩醬，吃得到時蔬纖維質與甜味，加上微微辣感好下飯，牛肉與玉米筍沾上滿滿咖哩醬，咖哩好吃合我的口味～

時令湯是很家常的蛋花湯！清淡爽口～

老闆夫妻之前從事醫療體系相關工作，餐點都是營養師諮詢溝通，餐點沒多餘添加，也沒看到多餘油脂～

韓式泡菜豬火鍋

韓式泡菜鍋這賣相很不錯！裡面有好幾片豬里肌，還有兩大塊豆腐、豆皮、韓式泡菜、貢丸、年糕、鑫鑫腸..等，還加上一大碗白飯，套餐還附甜點手工鮮奶酪～

冬天來上一鍋熱騰騰泡菜鍋！暖身又暖心！

調味適中保守的泡菜鍋，不會過酸或太辣小孩也敢吃～

這是里肌肉不是薄火鍋肉片！

我覺得這挺加分，薄片里肌肉質Q軟中帶點嚼勁，不像五花肉起來那麼油膩，里肌肉吃起來有肉感～

泡菜鍋湯裡面還有軟滑冬粉，年糕口感彈牙軟糯～

老闆夫妻自製100%手工鮮乳奶酪！

滿滿鈣質好營養，吃得到純粹奶味，這杯交給閨蜜嗑完～

只要加10元 升級黑咖啡

下午就是要來杯黑咖啡搭配鬆餅！

中午吃太飽會想睡覺，沒奶精與糖份添加的純黑咖啡，很有提神效果～

整間店不時飄來烤鬆餅香氣！現烤格子鬆餅來一份～

這藍莓果醬是店家自己做！這是天然的藍莓果色，聞得到淡淡藍莓香，女生應該沒人不愛藍莓～

藍莓格子鬆餅

格子鬆餅搭配藍莓果醬、新鮮藍莓點綴！鬆餅除了可搭配果醬、蜂蜜，也能沾點鮮奶油一起吃～

雙手一掰開就能感受鬆餅酥脆與扎實度！

剛烤好還熱熱著，鬆餅結合外酥脆與麻糬的微Q彈，這滋味就是耐吃很涮嘴，吃原味就滿香～

酸甜藍莓果醬是鬆餅經典搭配！

一點果醬會讓鬆餅吃起來更豐富，老闆娘自己做的手工藍莓醬，吃起來一點酸又一點甜，加上藍莓本身果香清香氣，甜度適中不膩口，都想問老闆娘果醬賣不賣啦～

這兩隻店狗真的超可愛很親人！

牠們很喜歡聞鬆餅的香氣，會靜靜坐在旁邊一直看你吃，呆萌模樣好療癒～

免費景點！八德綠色寶庫

下午茶結束去附近大湳森林公園走走！散步消化一下， 享受一下森林浴洗禮，有生態區、兒童圖書館還有八塊厝民俗藝術村～

＊三十好食距離大湳森林公園步行3分鐘！低消一人只要90元、不收服務費，主食300多元附一杯飲料，升級拿鐵只要加30元，老闆自己煮的牛肉咖喱好濃厚，想吃鍋也有韓式泡菜豬火鍋，格子鬆餅沾手工藍莓果醬也滿好吃，還有店狗毛小孩可以玩～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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