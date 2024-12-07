★ 旅遊地點 : 京阪神五日遊

★ 旅遊類別 : 跟團

★ 旅遊日期 :2023/9 月

本次旅遊第四天，來到了神戶，神戶是個港口，當天晚上晚餐在神戶港旁的購物中心享用，

欣賞神戶港的美景

神戶港旁有許多的mall，有台灣人最愛的uniqlo等許多品牌，相當好逛，可惜我們是跟團，

逛街時間太少了，

神戶港摩天輪，旁邊還有麵包超人樂園，可惜八點就關門了，

神戶港就可以玩上半天了，

最後一晚抵達飯店 ，離神戶港市區有一段距離，車程大約二十分鐘才到飯店，

原本以為此飯店有游泳池，結果需要另外付費，泳衣都用不到了，

【環境篇】

【飯店大廳】

大廳很氣派很漂亮，飯店樓層相當高，本次入住20幾層樓，

【房間篇】

此飯店較舊，房間也很舊，沖廁所的聲音超大的，

雖然飯店較舊，但房間很大間，長長的桌子可以吃消夜

三人房加床，中間有床頭櫃床無法合併在一起，

加床是"沙發"床，

浴缸超舊的，廁所也很舊，洗澡沖水都超大聲的，真的是有年份的飯店。

【飯店週邊】

飯店門口，很漂亮的一楝樓，樓下有一間全家便利商店，全部的同事都聚集在全家，全家大家覓食的好地方 ，

附近800公尺有一間超市Gourmet City Port Island store，超級好逛的，豐瑜繞了遠路，走了超遠，大約走10-15分鐘，結果要從飯店大門走比較近，

剛好阿豆睡著了，豐瑜可以好好的逛超市了，

也買許多零食。

在超市買了一盒握壽司，結束了這五天四夜的旅程，阿豆第一次出國，非常成功 ，

京都行程

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★DAY5行程:回家

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