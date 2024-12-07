{臺中美食}台中西屯區咖啡廳推薦：湮云 Lostcloud Cafe ，復古收音機主題咖啡廳，必點精品咖啡搭配雲朵系列，每日限量手作甜點，也絕不能錯過！

喜歡品嚐咖啡的朋友，千萬不要錯過在台中中科商圈的：湮云 Lostcloud Cafe

店內擺設了老闆診藏的古董收音機，搭配現代工業風裝潢，相當有設計感，

來湮云絕對必點隱藏版的雲朵系咖啡，不管是口感還是視覺上絕對都讓人驚艷，

各款冷熱飲咖啡都很值得一嚐，尤其搭配店內限量供應的手工甜點和熱壓吐司，當作早午餐還是下午茶都很可以，

不管是一個人的靜謐，還是三五好友的聚會都非常推薦。

湮云 Lostcloud Cafe

地址：台中市西屯區福科路328號1樓

電話：04-24630666

營業時間：9:00~19:00，週日公休

粉專：湮云 Lost Cloud # Café Shop

IG：lostcloud.cafe

「湮云 Lostcloud Cafe」就隱身在中科商圈上最熱鬧的福科路上，店家的門口就有公車站牌，店面前方也有汽機車的停車格，

距離澄清綜合醫院中港院區、水堀頭黃昏市場、永安國小當相當近，

很適合趁著小空擋，來店內品嚐優質的咖啡，享受愜意的美好時光。

店家還會依照不同節慶推出許多優惠的活動方案，優惠活動真的都超划算。

「湮云 Lostcloud Cafe」店內的裝潢相當特別，一進到店裡就可以老闆收藏的復古收音機牆，真的太適合來拍網美照了！

喜歡陽光的朋友，可以選擇坐在一樓的靠窗區，碩大的落地窗採光十足，

或者坐在吧檯區，享受咖啡師製作每一咖啡的香氣與韻味。

「湮云 Lostcloud Cafe」對咖啡豆也是相當講究，不僅自家烘焙外，對於每一支豆子都相當用心的介紹，

可以讓喜歡各種風味的朋友找到合適的豆子，

喜歡店內的咖啡，也可以直接買豆子或濾掛式咖啡，在家或辦公室也可以和道超優的咖啡。

店內除了一樓吧台區的座位外，還有地下室的位子可以選擇喔！

地下室的座位相當寬敞靜謐，很適合來移地辦公、讀書，三五好友聚會，

店家也有提供包場的服務，不管是開會、舉辦活動都很可以。

點單

「湮云 Lostcloud Cafe」有提供義式咖啡、冰磚、精選手沖咖啡，如果不喝咖啡也沒關係，

店內也有提供像是紅茶、柳橙泡泡飲以及可可系列。

除此之外，店家也有提供熱壓吐司，鹹、甜口味通通有，當作早午餐、下午茶都很可以，

店內的甜點都是手工製作限量提供，品項都是以現場為主喔！

精品拿鐵＋招牌雲朵

來到「湮云 Lostcloud Cafe」必點的隱藏喝法，就是點上一杯熱咖啡，加點雲朵棉花糖，真的是太特別了！

雲朵棉花糖會因為咖啡的熱氣，而慢慢地融化滴入到咖啡中，不管是視覺還是味覺都是滿滿的享受。

建議大家可以先喝原味的咖啡，這次點了精品拿鐵，喝起來香醇順口，奶泡相當細緻綿密與咖啡完美的結合相當好喝。

可以再稍微等待雲朵棉花糖融化滴落到咖啡中，喝起來更加香甜，又添加不少夢幻氣息。

冰磚拿鐵

將咖啡製作成冰磚，隨著咖啡冰磚融化的程度，讓每喝一口都有不同的風味，口感層次相當豐富。

精選手沖：精品藝妓（冰）

好的咖啡豆子更是用手沖咖啡，更能喝出豆子獨特的香氣與口感，這次選了精品藝妓，晶瑩剔透的琥珀色，在陽光下是如此的迷人，

口感喝起來帶有豐富的莓果香氣，以及帶有獨特的果香酸氣，入口微酸略，入喉後的香氣四溢與回甘，

殘留在口中的韻味，著實讓人著迷。

同時還會附上一杯研磨後的咖啡粉，可以一邊享用咖啡，一邊沈浸在咖啡的香氣國度裡，真是太幸福了。

義式檸檬塔

酥脆的餅皮搭配擠成小尖塔的檸檬與奶霜，真的是超級可愛討喜。

底層的餅皮相當酥脆有口感，滿滿的檸檬奶霜，酸酸甜甜就如初戀的滋味般讓人著迷。

法芙娜生巧塔

塔餅依舊酥脆有口感，帶著苦甜口感的生巧克力，每一口都相當濃郁細緻。

巴斯克

起司蛋糕鬆軟綿密細緻，奶香十足讓人口齒留香，非常適合午後搭配一杯熱拿鐵，享受悠閒的下午茶時光。

熱壓吐司系列

店家目前也有提供多種熱壓吐司，用料也是相當用心實在，

當作是早午餐、下午茶點心，甚至當作午餐搭配一杯咖啡也很可以啊。

鮪魚玉米吐司熱壓

現點現做的鮪魚玉米口味，用料相當實在，每一口都可以吃到新鮮美味又健康的鮪魚玉米，

四週烤的略焦兒酥脆的吐司，吃起來更加有口感。

草莓吐司熱壓

甜食掛的朋友，或者是小小朋友對於草莓真的是毫無招架之力，

香甜可口的草莓醬搭配外酥內軟的吐司，當作課後的點心絕對是小朋友的最愛。

湮云 Lostcloud Cafe

地址：台中市西屯區福科路328號1樓

電話：04-24630666

營業時間：9:00~19:00，週日公休

粉專：湮云 Lost Cloud # Café Shop

IG：lostcloud.cafe