台中這間素食早餐也太酷，一早就能吃鹽酥雞，還有超特別的蚵仔煎蓋飯！常吃素食的朋友你們一定知道得來素早餐店！雖然得來素已經有17年品牌歷史，但最近推出的新店型，是我看過很年輕化的素食早餐店，餐點也比想像中多元，幾乎你去早餐店想吃的這裡都有賣，一早還能吃到鹽酥雞是不是超特別！

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得來素蔬食早午餐｜50秒影片搶先看

得來素蔬食早午餐在哪裡？

得來素蔬食早午餐位在南屯黎明路上，就在很有名的讓一糖附近，鄰近外縣市的朋友假日會來吃個悠閒早午餐，再順便買伴手禮回去

南屯得來素完全不像傳統的素食早餐店，除了餐點多元外，還是全台首間得來素新店型，環境很舒適，讓你可以享受”素系Der早午餐”，連諧音梗都用得好可愛ＸＤ

得來素蔬食早午餐｜店內環境

南屯得來素今年4月才剛開，裝潢可以媲美一般早午餐店了，目前台中只有南屯店是新店型喔

發現用餐時間吃素的客人也不少，還有很多外送訂單，據說一到假日更是座無虛席呢！

用餐完畢記得自己把餐盤跟廚餘放到回收區

餐具醬料有需要都可以自取

得來素蔬食早午餐菜單

你們看看得來素的菜單，跟一般早餐店根本沒什麼差耶！選擇非常多，早餐還能吃到鹽酥G，10:30後也提供午餐系列，無論你是早起派或是睡到飽，都能有不同的餐點選擇

經常吃素的朋友還可以加入會員，餐點更優惠

得來素蔬食早午餐｜菲力植物肉馬芬套餐 $145元

菲力植物肉馬芬套餐是我當天最喜歡的餐點，也是店家推薦的呦！套餐還會附上帶皮薯條跟紅茶，他們家的紅茶以早餐店來說算好喝的，後來詢問才知道，原來茶湯都是當天現煮，保留3小時沒賣完就會倒掉

當天還點了鮮奶茶跟檸檬咖啡，飲品不僅選擇多，居然還可以調整甜度、冰塊，鮮奶茶還是用鮮乳坊的鮮奶，不是早餐店那種拉肚子神器（笑～），然後早餐店可以喝到檸檬咖啡還蠻特別的，美式咖啡加入了新鮮檸檬汁，整杯喝起來很清爽耶我喜歡

店家推薦的植物肉，有別於一般常用的大豆蛋白，它是用豌豆蛋白去做的，口感比較不一樣，不特別說真的沒有想到居然是素食！肉排吃起來有一股蠻濃的煙燻香氣，馬芬堡是屬於比較有嚼勁那種，越嚼越香

一咬開，肉排裡面也是很juicy，就像有肉汁的感覺喔！

我看網路上很多人喜歡他們的帶皮薯條，雖然是炸薯條但吃起來不油膩，難怪很多人以為是用烤的，吃得到馬鈴薯的原始香氣，越吃越涮嘴

得來素蔬食早午餐｜塔香鮮菇捲餅 $80元

塔香鮮菇捲餅也是店內很受歡迎的品項，用香椿捲餅把食材包起來，風味很特別！如果你不喜歡香椿，也有其他三種口味可以更換

捲餅裡面有蔬菜、九層塔跟現炒菇類，每一口都吃得到滿滿香菇，餅皮的香氣跟九層塔也好搭

得來素蔬食早午餐｜德式熱狗堡 $65元

這個熱狗堡拿出來真是葷素難辨耶！味道也非常像我們平常吃的熱狗，但這熱狗可是純素的呦，口感上會稍微多點Q度

得來素蔬食早午餐｜黃金G排總匯 $80元

用料澎湃的雞排總匯也是人氣餐點，早餐吃一份很有飽足感

香酥的吐司裡包著滿滿食材，小黃瓜、火腿、番茄、生菜、煎蛋、雞排，相當厚實，讓我意外的是即便放了一段時間，雞排外皮咬起來居然還是很酥脆

得來素蔬食早午餐｜香煎蓋飯 $80元

早上10:30後的早午餐系列，我覺得香煎蓋飯很特別！有點類似蚵仔煎蓋飯，但是用炒菇做的蚵仔煎，蓋上白飯再淋特製黑胡椒醬或蘑菇醬，也可以選綜合醬料

店家連醬料都是自己做的，覺得很用心！雖然底下是白飯，但加上特製黑胡椒醬其實蠻下飯的，不吃辣的朋友還可以換成蘑菇醬

得來素蔬食早午餐｜德國黑松露義大利麵 $165元

早午餐也有義大利麵，想吃中式西式都沒問題！吃純素的朋友還可以幫自己加顆植物蛋，第一次聽到植物蛋覺得好神奇呀

植物蛋的蛋黃跟真正的蛋黃口感還蠻像的，都有那種綿綿沙沙的口感，蛋白部份就偏軟，但整體跟真蛋有七八分像

麵條裹滿松露醬吃起來香氣十足

得來素蔬食早午餐｜素食賣場

早餐店門口還有一個微型的素食賣場，提供知名速食、團購或自有品牌商品

還有前些日子剛結束營業的熱浪島，推出的素食方便麵

後方也有冷凍食品，像是素食小點、調理包、炸物、餛飩、水餃、養生湯…等等，吃完早餐剛好順便採買食材回家

而且我居然看到春一枝冰棒耶，沒想到在這裡也能吃到！

現在很多素食餐廳都很厲害，把餐點做得吃不出來像素食，讓偶爾想吃素的朋友也還能保有口腹之慾，得來素就是這樣一間店，雖然已經有17年歷史，但新店型跟餐點都很年輕化，讓大家也能有不同於以往的茹素的選擇，就連平常沒有特別吃素的朋友，接受度也非常高喔！

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得來素早午餐-南屯黎明店

▋地址 : 台中市南屯區黎明路一段858號

▋電話 : (04) 2389-6643

▋營業時間 : 週一～週五 6:00~13:00 、週六～週日 6:30~13:30

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