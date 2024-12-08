每次來台中最快樂的時刻！吃肉的時刻！

上次吃這家肉夯夯是我老哥帶入門，這次是我和老婆自己兩人來吃。我老哥真是挖掘一家不得了的燒肉店！他們家的肉啊，真的太可以了！居然是用原塊肉品的台灣豬！烤出來又香甜又沒有豬腥味！愛吃韓式燒肉吃到飽的，保證讓你們吃得過癮！

先來介紹一下他的店面位置，再來說說我們吃過的考察報告XD

《店面位置》

位在台中大魯閣新時代，肉夯夯韓式燒肉吃到飽在11樓。

▼剛出電梯就聞到好香的烤肉味，讓我們迫不及待想衝進去卡位！

▼愛吃韓式烤肉的真不少！

▼每桌烤盤上都是滿滿的肉！

肉夯夯吃到飽菜單

▼肉品無限供應、韓式鍋物三選一、韓式料理吃到飽！

（肉品是點單後由服務人員送上桌，我們覺得這點很不錯，可以控管品質和新鮮度）

▼背面可以升級海陸吃到飽或單點酒精飲品，吃燒肉配燒酒是天堂！

《考察報告》

1.豐富配餐

除了燒肉，他們自助區還有提供很多其他的選擇，像是熟食、煎餅、炸物、關東煮、韓式拌飯等等。感覺來這裡可以一次滿足很多願望！保證吃得飽飽的！

▼韓式小菜吃到飽！

▼熱熱的關東煮。

▼多台飲料機可選擇。

▼生菜沙拉、清爽區XD

▼每次必拿滿滿兩盤！滿手而歸！

2.沾醬多樣

他們家的沾醬超多種！而且每種都很有特色，不是那種隨便調的醬料。你一定要試試看他們家的招牌沾醬，保證讓你驚艷！

▼我超愛他們的蔥鹽醬，和烤肉超對味的！

3.烤盤堅持

肉夯夯選用韓國烤盤，而且特別強調不用烤紙，這樣烤出來的肉才香！我去韓國玩過幾次，韓國當地的烤肉也是不鋪烤紙的，肉放在鐵盤會吱吱作響上，這樣才有烤肉的感覺啊！

▼整片原肉台灣豬一放到烤盤上，油脂直接和鐵盤接觸，那個香氣啊，簡直要把我鼻子都勾過去了！

4.烤肉方式

烤肉建議用小火慢烤，這樣烤出來的肉才多汁美味，加上鐵盤會聚熱保溫，一直維持大火不只會臭灰焦XD也會烤得手忙腳亂，所以推薦慢慢烤來享受燒肉！

▼用這種小火方式烤出來肉汁都鎖在裡面，也不需要烤太久，每一口都超 juicy！台灣豬吃起來太香甜了！

▼記得要把太多的油脂擦除，烤盤不會焦黑也才能繼續烤出好吃的肉！

5.肉品等級

肉品都是用原塊肉，不是那種冷凍過頭的肉片！肉夯夯的台灣豬肉品經過特別冷藏保存，可以說是類熟成台灣豬！而且你看看原肉台灣豬那肉色和油花，多麼漂亮，流口水了！跟外面那些冷凍肉比起來，差很多！

▼牛肉油花也是很漂亮。

▼烤起來牛肉鮮汁真多！

6.豬肉品質

他們家的豬肉也很厲害，嚴選台灣豬原塊肉品，你吃過就知道了，一點都不油膩，油脂很甜，也沒有那種討厭的豬騷味，口感很嫩超多汁！

▼台灣豬五花！肥瘦部位分佈勻稱，真是一塊欠吃的豬五花XD

▼第一次吃到這麼好吃的豬五花，完全不油膩！

▼香氣真的太誘人了，我們差點忍不住多點幾塊。

7.醃製肉品

不只原味的肉好吃，他們家的醃製肉也很驚艷！調味都調得剛剛好，每一口都吃得到食材的原味，又不會太鹹太膩，讓人忍不住一口接一口，就是順口！

8.鍋物特色

鍋物湯品也很有特色，喝起來很夠味道地，我們這次點的這鍋是韓式馬鈴薯排骨鍋，感覺跟我在韓國吃到的差不多！搭配燒肉一起吃，超爽的！

▼還能吃到有肉的排骨，相當真材實料！

9.多樣化吃法

所有食材餐點和燒肉都可以創造自己最愛的吃法，這也是我們很愛吃到飽的原因XD

▼享用原塊台灣豬肉的純粹鮮甜！

▼放上一整條台灣豬五花烤肉，超奢侈的韓式拌飯DIY！

▼生菜包肉，經典韓式燒肉吃法！

吃過這家店的肉之後，我決定要戒掉其他韓式燒肉店了XD重點是，他們家的價格也很合理，又能吃到這麼高品質的燒肉，從肉品到配餐，樣樣都講究，真的不簡單！CP值超高！吃飽喝足，心情也跟著好起來了！大家下次想吃韓式燒肉吃到飽的時候，一定要試試看！

肉夯夯韓式燒肉吃到飽

地址：台中市東區復興路四段186號11樓（大魯閣新時代）

訂位專線：04 2222 1686

營業時間：11:00–22:00

粉專：https://www.facebook.com/meathanghangbbq/