巷弄隱藏版高分美食「三采田美味廚坊」現點現做虱目魚套餐鮮美銷魂，附餐湯品、茶碗蒸、甜點、飲料太划算！嘉義美食推薦｜嘉義聚餐推薦

嘉義美食推薦～ 隱藏於 嘉義耐斯王子大飯店 附近巷弄裡的好味道，在地經營8年多的 三采田美味廚坊 擁有不少忠實在地客群，每到假日更是有著滿滿人潮，主打選用早晨新鮮採買的當季食材，現點現做、用心準備每份料理，候餐時間雖然要來得久一些，但 虱目魚 套餐入口鮮美肥厚的肉質真的非常讓人驚艷，真材實料的 四物雞湯 套餐入口暖胃又暖心，重點是套餐除了2道蔬食配菜之外，居然還搭配了茶碗蒸、甜點茶凍和飲品 ($70以上可補差額) 實在太划算，這間真的要收藏進 嘉義美食推薦 名單呀！

三采田美味廚坊｜餐廳環境

位於嘉義 台斗街 巷弄的 三采田美味廚坊 在 Google Map 上擁有4.6的高分評價，而且不是因為有打卡招待餐點或優惠折扣才得到的評分，全都是饕客們造訪用餐後實際心得，曼達自己實地品嚐之後也發現真的物有所值、值得推薦！三采田美味廚坊 附設有專屬停車場，採先到先停制，如果剛好停滿的話，週邊道路也有路邊收費停車格或私人收費停車場，開車或騎車前往都相當方便。

三采田停車場位置

(圖片來源：三采田美味廚坊粉絲專頁)

1樓內用空間

三采田美味廚坊 內用空間溫馨舒適，1、2樓有著截然不同的設計風格，座位多以雙人桌及四人桌為主，2樓用餐區僅在假日開放，如果有多人聚餐或團體包場需求都能事先接洽預約。我們這天是第三組入場用餐的顧客，曼達發現店內沒過多久又整間坐滿且多是預約客，建議大家想要在假日用餐記得提前訂位避免撲空。

2樓內用空間

餐具及飲水自取

三采田美味廚坊｜菜單

三采田美味廚坊 每人低消$150，餐點主要區分為簡餐、火鍋及素食等三大類別，可選擇單點或套餐 (套餐附飯、菜、湯及$70飲品)，套餐價格介於$325到$420之間，也有單點炸物或飲品的選項，沒有額外收取服務費。

三采田美味廚坊｜餐點介紹

清蒸養生樹子無刺虱目魚套餐 $350

誠意滿滿、整份餐盤端起來沈甸甸的 清蒸養生樹子無刺虱目魚套餐 一上桌就能聞到迷人香味！不是我在說，這近乎巴掌大小又有著一定厚度的魚肚，一看就知道店家肯定有用心挑選過，夾起一塊鮮嫩虱目魚肉放入口中，清甜又帶有淡淡破布子特有香氣的滋味真的會讓人一口愛上～

豐盛附餐｜新鮮時蔬、蒸蛋、湯品、茶凍、飲品

四物雞湯套餐 $365

平常自己在家燉煮比較耗時費工的 四物雞湯 也是我一看到菜單就雙眼放光的品項，習慣每個月都要喝上幾盅藥膳湯品的我當然不能錯過。帶有淡淡中藥材香氣的四物湯底搭配軟嫩好咬的雞腿肉塊和高麗菜、青江菜、香菇和玉米等新鮮蔬菜，整份套餐吃下來真的非常有飽足感！

香酥杏鮑菇 $100

麥克雞塊 $110

除了套餐品項之外，如果有長輩或小朋友共食用餐，要滿足每人低消$150也能選擇單點小食或飲品做為搭配，麵衣薄脆、胡椒夠味的香酥杏鮑菇咬下去還帶汁，好香、好好吃！

樂活鮮奶茶 補差額$40、拿鐵 補差額$55

餐前小餅乾

嘉義伴手禮

除了食材新鮮、份量實在的套餐內容之外，每桌入座後還會送上一碟古早味小餅乾，好久沒吃到酥酥脆脆的小耳朵餅，真的是涮嘴又懷念，1樓還有販售伴手禮袋裝小餅乾，推薦給同樣喜歡懷舊零食的寶貝們，氛圍溫馨、餐點到位的 三采田美味廚坊 分享給大家囉！

三采田美味廚坊｜餐廳資訊

地址：嘉義市東區台斗街217號

電話：05-276-3785

營業時間：11:00-14:00、17:00-20:00，週一、二公休