餐廳：製餃研所Dumpling Lab

地址：台中市西區台中市西區中興一巷12號(綠光計劃2F)

電話：0920 022 646

營業時間：11:30~20:30

FB：https://www.facebook.com/dmplab/

IG：https://www.instagram.com/dumpling.lab/

《台中西屯》HI燒肉!油膩大叔の燒肉店│必吃炭火內臟燒肉還有壽星肉肉蛋糕

《台中西區》菜豚屋VEGETEGIYA│來自京都由日本人開的韓國燒肉生菜包肉專賣店

《台中南屯》燒肉中山Zonzen│台中最難訂的頂級和牛燒肉店

《台中北屯》樂座爐端燒Rakuza Robatayaki│船槳送餐讓你秒飛日本的日式居酒屋

《台中西屯》逢甲炭燒烤│逢甲隱藏版平價日系串燒居酒屋

《台中北區》小麥所居酒屋/日式揚物│傳統風格的美味日式深夜食堂

《台中西屯》初魚鮨│高級日式料理│新光三越初魚鐵板料亭無菜單料理

台中西區最熱門的景點應該是審計新村，但其實比審計新村更早期的還有范特喜的綠光計劃，也就是同樣在附近不遠處的中興一街，這裡也藏身了不少特色小店，是很值得安排順遊的文青聚落，這次要分享在其二樓的一間煎餃專門店「製餃研所」。

位在中興一巷的綠光計畫是12棟自來水公司的老宿舍改建而成，進駐了不少的美食小店，要往二樓的製餃研所得找一下入口。

製餃研所的店很小巧，但該有的細節一點沒少，還記得第一次吃到製餃研所的時候，應該是在勤美旁park2草悟廣場的前身，忘了當時是個什麼市集，那時候就被它們所吸引，沒想到後來居然就落腳在綠光計劃裡面了。

製餃研所店內的座位不多，是個迷你小店，略微挑高的老屋保留了原有的木造結構，充滿力量的書法字放在吧台後方特別有匠人的韻味。

店內雖然小了點，除了吧檯外只有零星幾個座位，但仍然騰出了一個空間展售著周邊商品，調料備品櫃還陳列了幾本日系雜誌，非常喜歡這種重視整體氛圍與各種單品細節的用心設計。

吧台上有文青店必備的Marshall音響和德國donkey的招財貓，照片上是我很久之前去的菜單，目前的新菜單除了專門的煎餃系列外，還有多了蕎麥沾麵、烏龍麵、滑蛋飯和泡飯等主食以及各式小菜跟飲品，由於製餃研所顧名思義就是專精在煎餃，所以煎餃除了有五種餡料外，每種還分不同口味像是章魚燒、青蔥味噌等，應該算是上層的佐料調味差異。

豆腐味噌湯(NT.40)和胡麻豆腐(NT.50)，這兩道是我到日式小店很喜歡點的小菜，味噌湯尤其能看出店家對料理的用心程度，越是簡單越不簡單，能夠在味噌湯上花心思就代表了店家在料理上的投入有多少，而且每間店使用的味噌種類與配比以及湯頭熬煮也都各有不同，可以說是能代表了各家店的風味主調，胡麻豆腐則是取決於胡麻醬本身了，我自己覺得如果豆腐切薄片後出水會比較厲害，加上是嫩豆腐比較容易破碎，如果能大塊的供應就更好了。

主體的煎餃我忘了當時點的是豬肉還是牛肉，口味應該是選了青蔥味噌，在漂亮雪花上淋了味噌醬再撒上大量青蔥，冰花羽衣是氣孔比較小整片脆皮的類型，用筷子敲開後也能維持形狀，吃起來味道還是相當不錯的，對於喜愛日式煎餃的人很值得來嘗試看看，還記得之前在台南也吃過一間日式煎餃專門店「錦町燒餃」，對於這種專攻一類料理的店家真的特別吸引我！

最後再送上店狗柯基的幾張照片，名字如果沒記錯應該是叫「甘罵」，看他粗壯的身材和小短腿真的有夠可愛!

台中小旅行推薦：

《台中北區》平祿壽司│全台唯一分店│來自日本仙台的最強平價迴轉壽司

《台中西區》小野食堂│老宅裡溫暖人心的日式飯糰餐與鳥巢咖哩飯

《台中西屯》Giocoso pasta│被網美店盛名給掩蓋了料理光芒的超美味義式餐廳

《台中南屯》花毛かき氷喫茶│黎明新村小農友善日系文青風剉冰店/漬物/發酵食

《台中東區》第四市場│日治時代舊市場裡吃熱壓吐司再來點老台中的東泉辣椒醬

《台中南屯》Delys & Sens感官餐廳│有帥氣外國主廚的創意料理廚房

《台中東區》富興工廠1962xCuppa FS Cafe│車站旁60年老工廠化身文青新聚落

《台中西屯》良心製菓│日系喫茶店│榻榻米上的日式烤糰子與京都午後陽光

《台中西區》toku toku-matcha & coffee走進京都巷弄裡能吃到最中餅的抹茶專賣店

《台中烏日》穿過綠色隧道之最美無人秘境●知高圳步道與雪蓮步道

《台中南屯》超接地氣能夠吃到台灣傳統手路菜的有春茶館(大墩店)

《台中西區》Sami卅麵│勤美商圈模範市場旁新開幕的台中最美麵店

《台中南屯》布村早茶Brekky of Brissy│餐車起家的漢堡與餐盒專門店

《台中西區》老陳L'espace│小巧可愛白色清新風格小圓法漢堡專賣店

《台中東區》ttk│吃得到牛肉湯的唯美風格巷弄隱密早午餐店

《台中南屯》Mapper cafe│清新溫泉與望高寮附近有早午餐甜點的咖啡專門店

《台中西區》金苑茶餐廳│勤美誠品旁的平價版金悅軒打造摩登文青風港式飲茶

《台中西區》壱絕咖哩│每日限量80份的模範街新開幕摩登風格咖哩店

《台中西屯》初魚鮨│高級日式料理│新光三越初魚鐵板料亭無菜單料理

《台中西屯》韓大王馬鈴薯豬骨湯│逢甲一個人也能吃的韓國美食馬鈴薯排骨湯

《台中西屯》SKYLARK洋食芳鄰│中科生活圈的麵包無限續老牌洋食館

《台中中區》富吉珈琲Fuji Cafe│台中火車站商圈日系禪風咖啡館