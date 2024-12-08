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【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳，田園農家的四季風景＋總鋪師的精緻料理，逃離千篇一律的餐廳模式，讓您自在地徜徉在大自然中！環境純樸古香，美食美景都能一次擁有！

2024-12-08 12:48:00 文字：jaicyjy
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jaicyjy

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【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

先祝最快樂最樂觀的射手座麻吉們生日快樂

寶貝請我這老媽子的生日大餐也特別選在我個人特愛

【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

田園農家的四季風景＋總鋪師的精緻料理，逃離千篇一律的餐廳模式

可以自在地徜徉在大自然中,環境純樸古香，美食美景都能一次擁有

無論是環境亦是餐點，都值得一訪再訪

【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

【田寮農莊】位於台中市南屯區樂田巷2之34號

距離高鐵只要七分鐘的車程

離台中74環狀快速道路也很近

【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

重點備有超大停車場

開車騎摩托車都不用擔心沒地方停

【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

正對面有一大稻田,看了就頓時覺得心情開闊舒服

不同季節來這用餐還能欣賞

從綠油油的稻田到金黃色的稻穗

稻田四季的變化

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【田寮農莊】

農莊前庭陳列了早期務農許多用具

蓑衣、斗笠、竹簍、鋤頭、碾米機等等

光是這個區域就可以慢慢逛一下段時間了

尤其現在很多生活在都市的小孩子都沒看過這樣的用具

帶著帶長輩來來回憶童年或帶小朋友來聽古吃辦桌好料理超適合的

【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

餐廳的造景設計會有種讓人彷彿回到早期農業社會時期感覺

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農莊內分成三個用餐區域

左右各有一間室內用餐空間

正中間則是戶外用餐空間

一入門也有一個大圓桌空間

不管是大小家庭,公司團體聚會都不怕沒空間

也有準備孩童座椅，還是寵物友善餐廳

溜小朋友或毛小孩都可以

【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

室內用餐區木質的裝潢空間明亮舒適

桌次間保留不小的間距與走動空間

方便送菜也讓用餐更覺舒服

假日幾乎是客滿的狀態,大家來前可以先上網訂位喲

【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

用餐區圍著一個大水塘

裡頭種了各式的植栽還有滿園子的落羽松

【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

除了被綠色植物包圍外

【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

還有許多小動物陪著大家

【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

等著大家餐前吃飽飯後好好散步欣賞

真的很適合親子一家大小出遊用餐的好地方

【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

農莊貼心備有飲用水,防蚊液

【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

餐具與打包袋都為自助取用方式

【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

田寮農莊

民國九十年開幕至今都以辦桌菜為主

近期轉型成簡餐式的景觀餐廳

並延用原辦桌菜的菜色縮小成特色套餐

【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

擁各式各樣傳統農家特色餐點，

還能品嘗最道地的台灣中部古早味料理！

菜色口味皆來自第一代總舖師的手路菜

【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

餐點從頭路菜、紅燒小封肉等這種手路菜單點與套餐

還有手搖茶飲、炸物、茶食、特色小吃茶點、甜點等

【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

餐點可以說是非常的多元豐富

套餐包含了主菜、白飯、（可以續碗）小菜、燙青菜與飲品

料理米來源是自家田寮專用米

為自己用心耕種的台梗九號米

大部分食材皆為自家用心種植所養

讓我們可以放心安心大口享用

 

【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

三杯杏鮑菇套餐

【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

滿滿杏鮑菇、九層塔、蒜頭、薑片

三杯醬鹹香醇厚，每一口都是香氣四溢

越吃越香越好吃,涮嘴又下飯

【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

田寮農莊料理米來源是自家田寮專用米

為自己用心耕種的台梗九號米

米飯又香又Q超好吃再加上一些紫米層次更升級

只要點套餐白飯可以無限續碗

吃完的飯碗拿去櫃台告知桌號就能無限續碗

【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

大部分食材皆為田寮農莊自家用心種植所養

隨餐每次都會附上不一樣三道小菜與一份燙青菜

今日套餐飲品-菁茶

【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

套飲飲品換購可折20元

【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

烏梅汁

順口微酸回甘,喝起來生津止渴

開胃解膩的最佳選擇

而且我跟寶貝發現附上的吸管不管是大小支都是環保吸管喲！

這點太讓我們喜愛了

【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

珍珠烏龍奶

奶香中帶著烏龍茶香喝起來濃醇美味

每一口都能吸到紮實Ｑ彈的珍珠，這杯又是讓我們驚艷地的好喝

下次來必點的一杯

【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

頭路菜套餐

有著濃濃古早味滿滿好料

滋味甘甜醇厚滑順的口感

豐富且香氣十足

拌飯直接讓最近食慾不佳的我吃完一整飯

【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

紅燒小封肉套餐

【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

滷得濃香入味三層肉還有滿滿筍干

小封肉柔嫩鹹香,入口即化

咀嚼後那脂香馥郁於唇齒間綻放濃醇溫潤的迷人餘韻

【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

伴隨著筍干富饒層次的絕妙口感

絕對必點的一道

【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

炸物好朋友

有花好月圓,雞塊與饅頭

【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

花好月圓-炸至剛剛好酥脆的傳統紅白小湯圓

與滿滿花生粉一起,帶甜味嫩Q勁的口感

真的是傳統結婚桌菜才能吃到的好味道

【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

黃金炸饅頭-外皮香脆內裡軟嫩細緻

沾上煉奶十足讓人著迷

最後再來一塊炸的金黃酥脆雞塊

香脆Ｑ嫩,一口一個絕對是大小朋友的最愛

【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

美食美景一次擁有

人生就該如此幸福

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【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

 

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