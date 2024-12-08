先祝最快樂最樂觀的射手座麻吉們生日快樂

寶貝請我這老媽子的生日大餐也特別選在我個人特愛

【台中南屯/寵物友善/景觀餐廳推薦】【田寮農莊】庭園景觀餐廳

田園農家的四季風景＋總鋪師的精緻料理，逃離千篇一律的餐廳模式

可以自在地徜徉在大自然中,環境純樸古香，美食美景都能一次擁有

無論是環境亦是餐點，都值得一訪再訪

【田寮農莊】位於台中市南屯區樂田巷2之34號

距離高鐵只要七分鐘的車程

離台中74環狀快速道路也很近

重點備有超大停車場

開車騎摩托車都不用擔心沒地方停

正對面有一大稻田,看了就頓時覺得心情開闊舒服

不同季節來這用餐還能欣賞

從綠油油的稻田到金黃色的稻穗

稻田四季的變化

【田寮農莊】

農莊前庭陳列了早期務農許多用具

蓑衣、斗笠、竹簍、鋤頭、碾米機等等

光是這個區域就可以慢慢逛一下段時間了

尤其現在很多生活在都市的小孩子都沒看過這樣的用具

帶著帶長輩來來回憶童年或帶小朋友來聽古吃辦桌好料理超適合的

餐廳的造景設計會有種讓人彷彿回到早期農業社會時期感覺

農莊內分成三個用餐區域

左右各有一間室內用餐空間

正中間則是戶外用餐空間

一入門也有一個大圓桌空間

不管是大小家庭,公司團體聚會都不怕沒空間

也有準備孩童座椅，還是寵物友善餐廳

溜小朋友或毛小孩都可以

室內用餐區木質的裝潢空間明亮舒適

桌次間保留不小的間距與走動空間

方便送菜也讓用餐更覺舒服

假日幾乎是客滿的狀態,大家來前可以先上網訂位喲

用餐區圍著一個大水塘

裡頭種了各式的植栽還有滿園子的落羽松

除了被綠色植物包圍外

還有許多小動物陪著大家

等著大家餐前吃飽飯後好好散步欣賞

真的很適合親子一家大小出遊用餐的好地方

農莊貼心備有飲用水,防蚊液

餐具與打包袋都為自助取用方式

田寮農莊

民國九十年開幕至今都以辦桌菜為主

近期轉型成簡餐式的景觀餐廳

並延用原辦桌菜的菜色縮小成特色套餐

擁各式各樣傳統農家特色餐點，

還能品嘗最道地的台灣中部古早味料理！

菜色口味皆來自第一代總舖師的手路菜

餐點從頭路菜、紅燒小封肉等這種手路菜單點與套餐

還有手搖茶飲、炸物、茶食、特色小吃茶點、甜點等

餐點可以說是非常的多元豐富

套餐包含了主菜、白飯、（可以續碗）小菜、燙青菜與飲品

料理米來源是自家田寮專用米

為自己用心耕種的台梗九號米

大部分食材皆為自家用心種植所養

讓我們可以放心安心大口享用

三杯杏鮑菇套餐

滿滿杏鮑菇、九層塔、蒜頭、薑片

三杯醬鹹香醇厚，每一口都是香氣四溢

越吃越香越好吃,涮嘴又下飯

田寮農莊料理米來源是自家田寮專用米

為自己用心耕種的台梗九號米

米飯又香又Q超好吃再加上一些紫米層次更升級

只要點套餐白飯可以無限續碗

吃完的飯碗拿去櫃台告知桌號就能無限續碗

大部分食材皆為田寮農莊自家用心種植所養

隨餐每次都會附上不一樣三道小菜與一份燙青菜

今日套餐飲品-菁茶

套飲飲品換購可折20元

烏梅汁

順口微酸回甘,喝起來生津止渴

開胃解膩的最佳選擇

而且我跟寶貝發現附上的吸管不管是大小支都是環保吸管喲！

這點太讓我們喜愛了

珍珠烏龍奶

奶香中帶著烏龍茶香喝起來濃醇美味

每一口都能吸到紮實Ｑ彈的珍珠，這杯又是讓我們驚艷地的好喝

下次來必點的一杯

頭路菜套餐

有著濃濃古早味滿滿好料

滋味甘甜醇厚滑順的口感

豐富且香氣十足

拌飯直接讓最近食慾不佳的我吃完一整飯

紅燒小封肉套餐

滷得濃香入味三層肉還有滿滿筍干

小封肉柔嫩鹹香,入口即化

咀嚼後那脂香馥郁於唇齒間綻放濃醇溫潤的迷人餘韻

伴隨著筍干富饒層次的絕妙口感

絕對必點的一道

炸物好朋友

有花好月圓,雞塊與饅頭

花好月圓-炸至剛剛好酥脆的傳統紅白小湯圓

與滿滿花生粉一起,帶甜味嫩Q勁的口感

真的是傳統結婚桌菜才能吃到的好味道

黃金炸饅頭-外皮香脆內裡軟嫩細緻

沾上煉奶十足讓人著迷

最後再來一塊炸的金黃酥脆雞塊

香脆Ｑ嫩,一口一個絕對是大小朋友的最愛

美食美景一次擁有

人生就該如此幸福

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