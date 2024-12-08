It’s okay 沒事咖啡，讓人放鬆治癒的店名，經過就會不由自主進入造訪的咖啡廳。位置就在士林地方法院對面。人生總有奇妙的際遇，當日若不是需要到士林地方法院辦事就不會在天母遇見這間彷彿有忘憂魔力的咖啡廳。好好享受美味的早午餐，一切煩憂皆能撥雲見日。是的，真的沒事! It’s okay 沒事咖啡，有著正向能量鼓舞人心的咖啡廳。

營業資訊

It's okay 沒事咖啡

評分： / 5

/ 5 地址：111台北市士林區士東路200巷7號( 地圖 )

電話：02 8866 6068

營業時間

星期一: 休息,

星期二: 09:00 – 18:00,

星期三: 09:00 – 18:00,

星期四: 09:00 – 18:00,

星期五: 09:00 – 18:00,

星期六: 09:00 – 18:00,

星期日: 休息

星期一: 休息, 星期二: 09:00 – 18:00, 星期三: 09:00 – 18:00, 星期四: 09:00 – 18:00, 星期五: 09:00 – 18:00, 星期六: 09:00 – 18:00, 星期日: 休息 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

It’s okay 沒事咖啡 臉書連結，IG 連結

交通 :

捷運：芝山站 2 號出口，往天母 Sogo 行進至忠誠路在忠誠公園搭公車。

公車：站牌天母棒球場站下車。 203、279、紅12、606、685、市民小巴16、敦化幹線。

下車後往大葉高島屋方向前進，經過士林地方法院第一個紅綠燈右轉即可看到。

單人座的高腳椅座位位置剛好面向士林地方法院。

環境介紹

It’s okay 沒事咖啡，優雅時尚風格的空間環境。簡單的擺設，光影迷離的燈飾，營造出高雅溫暖的清新氣息。給人留下溫馨清爽的觀感。

It’s okay 沒事咖啡，非常適合三五好友歡聚享用美食聚餐，也適合一人靜靜地獨處享受私人食光。棲息在舒適寧靜的咖啡廳，是心靈的最好依靠。

這裡的茶水採自助式。

菜單簡介

It’s okay 沒事咖啡，是個不限時的咖啡廳，提供插座及 WIFI 。每人低消一杯飲料或餐點，提供平易近人的餐點價位，很不錯的 CP值。

消費付款方式：採現金支付及 Line Pay。

餐點品項多主打輕食餐點。除了咖啡、茶飲、氣泡飲、甜點、早餐、下午茶還有全天候供應的點心簡單吃、主廚套餐等。

※ 菜單內容變動調整請依 【It’s okay 沒事咖啡菜單連結】 或現場菜單公布為主※

餐點分享

古巴三明治套餐 270 元

裹著起司牽絲的火烤牛肉古巴三明治，香鹹微辣交錯的滋味。熱騰騰的握在手上，大口咬下，是道豪邁的餐點，美味擄獲人心。

高檔的生菜搭配著堅果、櫛瓜、玉米筍、小番茄等色澤明亮的沙拉，酸甜解膩的淋醬讓人食慾大開。

好吃的外酥內軟的金黃炸薯條，讓少吃炸物的我，也吃掉一大半。終究太飽也只能休戰。

花草茶 200元

為怕今日的咖啡因過量，飲料我選擇了無咖啡因的花草茶。因為主廚套餐加點飲料有 30 元可折抵。

馬鞭草、玫瑰、甜菊三種花草茶，是老闆娘調配的舒壓輕鬆花茶。看著花草茶葉在壺中舒展姿態及金黃色澤，溫熱的茶液在唇齒中散發著清香及甘甜。享受恣意的悠閒，真的感到身心舒暢。

不同於一般的坊間用茶包沖泡的茶飲。It’s okay 沒事咖啡採用新鮮的花草茶沖泡，即使多次回沖，口感依舊濃郁。

Hello Kitty 治癒化妝室

臨走前走趟化妝室，讓人眼睛一亮驚艷不已的風景。洗手台的掛鏡，檯面磁磚、地磚等採用Hello Kitty 標誌性圖案。看到真的會驚呼。

聽老闆說這是屋主從日本引進飾材，花費新台幣 20 萬餘元所建造的洗手間。想必屋主也是個 Hello Kitty迷。

夢幻可愛的妝飾，就是讓人擁有滿滿的愉悅心情。