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花蓮縣花蓮市旅宿~ 煙波大飯店花蓮館(Lakeshore Hotel Hualien) ︱2024振興花蓮震後獎勵旅遊:12/20前花蓮住宿優惠最多補助1500元~

國內旅行 花蓮旅遊 煙波大飯店 煙波大飯店花蓮館 more
2024-12-08 18:05:00 文字：夢旅獅
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這次  交通部觀光署  有推出  花蓮震後獎勵旅遊補助  (點我)，

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順道藉此活動方案與家人展開了幾天的花東自助輕旅，目前台東已截止，  花蓮延長至12月20日  (詳細資訊請上交通部觀光署) ，與家人準備了簡便的行李之後便從板橋火車站搭乘新自強出發前往  花蓮火車站 

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從2014年開始分兩階段改建的  花蓮火車站  ，由張樞建築師事務所規劃設計，榮金營造工程負責改建工程，車站設計融入了山、海、樹等花蓮的地景意象，上方連綿起伏的拼接木，配合玻璃天窗設計的「迎賓大傘」吸睛漂亮。(花蓮車站設計解說

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還有美麗的公共藝術-  洄瀾鯨奇 (Hualien Whale Wonder)   ( 創作解說 )

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喜歡蒸汽火車的，台灣也有與日本JR同型號的蒸汽火車， 復古「蒸機女王」仲夏寶島號為郵輪式列車，且以CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號行駛。(列車解說)

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這次花蓮住宿與家人選四星級酒店  煙波大飯店-花蓮館  ，抵達花蓮之後我們先前往飯店放行李後就開始前往預定行程走逛，

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  煙波大飯店-花蓮館  門口就有公車站牌可以搭乘，另外如果在花蓮地區想要搭乘計程車的話我們有使用  55688  APP  來叫車，55688  APP叫車後會有搭乘紀錄可以查看，依行程時間自行調整搭車方式，十分方便~ 飯店櫃檯大廳挑高空間寬敞，空間有許多以海元素為主題的展示裝置藝術。

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自2022年起煙波深耕於  海洋永續  ，以減塑啟航2024年持續一系列融入日常的減塑行動，更將海洋廢棄物第二多的「玻璃」納入全新系列活動，在大廳可見到玻璃瓶回收利用的藝術創作【璀璨屏風裝置】還有各個新生解方的活動 (點我) 從小地方和大家一起永續海洋、愛護地球

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大廳旁邊有商品販賣區，選用的盥洗用品  Valvola法莫拉  在這邊可以買回家，晚上嘴饞肚子餓不想外出這邊還有零食販賣機可以買。

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房型部分我們住坪數12坪/39平方公尺的  豪華海景家庭房   [  煙波住房永續行動，房內不提供「一次性包裝」之盥洗及保養用品、個人衛生用品。]

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家庭房的床使用  英國百年皇室御用名床 Slumberland斯林百蘭   兩大床(160*200cm)，床睡起來十分舒服。

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衛浴設備有分離式淋浴、浴缸、吹風機、盥洗用品（洗髮乳、沐浴乳、洗手乳)、免治馬桶，盥洗用品選用  法國品牌Valvola法莫拉  ，1樓大廳旁有販售。

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餐飲服務部分有冰箱(有飲品)、即溶咖啡、茶包、快煮壺。飲水的部分走廊外有賀眾牌飲水機可以裝水回房間飲用。

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晚上我們就在飯店門口搭乘  308公車  前往  東大門夜市  ，話說我們到花蓮的第一天就在下雨，還好雨不大，移動上還不會讓人感到舒服或不方便~

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下車後從  福町夜市  入口進入，有著一百種各式福字字體構成的紅色喜氣百福門很受大家喜愛。

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許是因下雨關係些許店家沒有營業，營業的店還是很多不至於沒得逛，只是人潮略少；

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逛著逛著看到沒營業的林阿嬤的店，我們就笑稱阿嬤被我們拉出來玩了，所以沒營業。( 因為我們家媽媽已當阿嬤，剛好姓氏也一樣 )

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夜市不小走著走著就接到另一個夜市，除了  福町夜市、東大門夜市、自強夜市、原住民一條街  都在同一區可以一起逛到；

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  強蛋餅  這家有很多口味的蛋餅，人氣也不錯，點了  養生皮蛋蛋餅  來品嚐，

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切片皮蛋搭配起司還有九層塔，整體吃起來順口沒有皮蛋臭味，趁熱吃好吃~

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最後再買點小菜打算帶回飯店舒服享用，逛完夜市後其實已沒公車可以搭，夜市旁邊有計程車招呼站可搭乘回飯店。

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夜晚的花蓮街道十分寧靜，這次在便利商店發現  浪味先  推出的  萬聖節期間限定黑松露風味餅乾  ，十分好吃~

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本以為整個花東之旅都要與雨同行，次日晨起諾大的景觀窗外透出那湛藍的天空，讓人感到十分開心，

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窗外那遼闊的太平洋海景也吃掉家人手機的一些容量。

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早午餐在  慕拉西餐廳  自助享用，時段從早上6點半到下午1點半，用餐時間很有彈性，可以睡晚一點再下樓用餐，餐廳吊燈也是以海為主題的燈飾。

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大部分素食者會比較擔心外出的飲食，慕拉西餐廳的早午餐餐點品項中西式  葷、素都有  ，素食餐點有稀飯，青菜有季節時蔬、椒鹽杏鮑菇、榨菜肉絲、皇帝菜、彩椒茄子、洄瀾地瓜，小菜有花生麵筋、海苔醬、油條、筍絲、牛蒡絲、鹹鴨蛋，還有水煮蛋&鹽巴，，，等十分豐富。

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很開心在醬料區發現松露醬，讓自己任性一下，來一份自製松露薯條，恣意地取一大匙淋在薯條上，品嚐起來香氣濃郁 ，這款素食也可享用。

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除了松露醬還有手工松露奶油，抹在吐司上也十分好吃。

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餐後甜點有DIY  古早味手沖豆花  ，從木桶裡自己挖豆花起來，自選搭配蜜紅豆、蜜薏仁、黑糖珍珠後再淋上黑糖漿，一碗豆花就完成了~

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葷食者在飯店就可以品嚐到在地人氣點心  公正包子店  的小籠包。

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目前  花蓮震後獎勵旅遊補助方案到今年12月20日 (詳細資訊請上交通部觀光署) ，想放鬆一下的不妨來  洄瀾  走走~

 

飯店資訊👇👇👇

  煙波大飯店花蓮館  

地址： 970花蓮縣花蓮市中美路142號

電話號碼： 03 822 2666

官方網站 : ( 點我 )

 
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煙波大飯店-花蓮館(花蓮縣旅館123號)

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