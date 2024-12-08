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台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽~全時段636元+10%服務費~道地波斯料理~正統清真料理~松山捷運2號出口~

2024-12-08 19:45:00 文字：小青姐姐
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小青姐姐

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   台北1001夜廚房~

  ↑歡樂四人幫~11月第3聚~我們來到台北松山

    1001夜廚房~來吃點不一樣的餐點~正宗道地

    波斯~清真料理~中東異國風味餐~台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽~全時段636元+10

   台北1001夜廚房~

  ↑相信在11月24日那晚~是全台最high最開心的一夜

    中華隊展現驚人實力~世界12強棒球賽~奪冠軍

    各單位相繼推出~為中華健兒加油~更有50間以上店家

    推出優惠活動~一同慶祝開心的榮耀時刻~台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽~全時段636元+10

   台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽636元+10%服務費

  ↑歡樂四人幫~找到了吃好料~開心的好理由

    我們也要為中華健兒加油~慶祝奪冠的這等大事~台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽~全時段636元+10

   台北1001夜廚房~

  ↑一千零一夜廚房~是菁兒子~力推的好餐廳

    聽說兒子與朋友已來過3回~菁也非常的想來品嚐好味道

    113年11月30日週六~為慶祝12強奪冠~我們來囉~台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽~全時段636元+10

   台北1001夜廚房~

  ↑1001夜廚房~1樓是咖啡廳門巿~販售相關的中東甜點飲料等

    對於等待用餐的食客~也非常大方熱情的招呼我們

    進入咖啡廳等候~免在外面吹風~台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽~全時段636元+10

   台北1001夜廚房~

  ↑食客們對於咖啡廳販售的東西~都很好奇

    詢問度很高~這位服務員妹妹~真的很適合門巿接待

    完全不會不耐煩或不高興~非常nice的為大家解說

    提問的各項答案~台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽~全時段636元+10

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  ↑是的~歡樂四人幫預約11點30分用餐

    配合火車轉捷運來的早~所以小青和菁的問題更是多如毛

    服務員妹妹耐心一一解答~之後~我們各買了1瓶

    玫瑰花露水~非常的迷人清香~可當化粧水使用

    噴在臉上~有淡淡的香味~很舒服~台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽~全時段636元+10

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  ↑1001夜廚房~除有buffet自助吃到飽外

    竟也有販售外帶餐盒~快到用餐時間

    看到幾位熊貓先生在此出沒~台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽~全時段636元+10

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   ↑時間到~進場時~看到這個牌子~中國回教協會監製

   聽說~1001夜廚房獲得清真認證的餐廳~吸引穆斯林朋友

   來此享用合格的清真食品~回教是不吃豬肉喔~台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽~全時段636元+10   

   台北1001夜廚房~

   台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽~全時段636元+10

  ↑我們被安排在這窗邊~這傳統銅製大水壺~銅杯

    都非常的有味道~對我們來說~也非常的特別~台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽~全時段636元+10

   台北1001夜廚房~

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   台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽636元+10%服務費

  ↑餐廳內看到的~都是來自伊朗的手工藝品

    傳統波斯風情的水煙壺~各式美麗的波斯地毯

    彩繪玻璃燈等~整個環境非常的中東風情~台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽~全時段636元+10

   台北1001夜廚房~

  ↑餐廳也常辦活動~可加入臉書官網~看活動辦法

    參加抽獎~有機會將波斯地毯帶回家~台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽~全時段636元+10

   台北1001夜廚房~

   台北1001夜廚房~

  ↑整個用餐及取餐環境~小巧精緻~空間乾淨明亮

    用餐人數小青看了一下~幾乎滿位~但應不超過100人

    所以取餐及走在取餐的路上~都不顯擁擠~台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽~全時段636元+10

   台北1001夜廚房~

  ↑水果~甜點區~每樣食物~看起來好像數量好少

    但在取餐過程中~沒有短少或取不到餐的狀況

    因為~補餐的速度~超快喔~台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽~全時段636元+10

   台北1001夜廚房~  

  ↑餐廳沒有蛋糕類的甜點~僅有這4款

    果仁蜜餅~椰子餅~有這牌子建議搭配熱紅茶或熱咖啡

    標準的午茶配備甜點~台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽~全時段636元+10

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  ↑新鮮水果6樣

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  ↑2口味的芬尼~它是傳統的波斯布丁

    吃起來非常的細膩滑順~台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽~全時段636元+10

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  ↑我們較熟悉的焦糖布丁

   台北1001夜廚房~

  ↑10種以上鮮蔬水果沙拉~涼拌食物

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  ↑3口味的優格~原味優格~小黃瓜優格~蒜仁優格

    對小青而言~都是新鮮的口感體驗~台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽~全時段636元+10

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  ↑剛提過回教徒是不吃豬肉的~但餐廳內卻有大量的肉類

    如牛肉~羊肉~雞肉~海鮮~就是沒有任何豬肉的食物

    左碳烤海蝦~~右蔬菜燉鷄~店家主廚真大器

    那鷄腿和鷄腿塊~是切的非常大塊的那種~台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽~全時段636元+10

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  ↑時蔬和炒時蔬~這2道菜是小青當天食取多次的食材

    那白綠花椰菜~主廚燒製的非常脆口~新鮮好吃~台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽~全時段636元+10

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  ↑左鷄肉披薩~右鷹嘴豆餅

    這個披薩~我家老公說好吃~鷹嘴豆就是我們熟悉的雪蓮子

   台北1001夜廚房~

  ↑左悶燒茄子~牌子上建議淋上優格~略為攪拌再食用

    此種為傳統伊朗式吃法

    右香嫩茄子~這二種茄子和香料燉煮得爛爛軟軟的

    若不看牌子~真不知它是茄子的料理~台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽~全時段636元+10

   台北1001夜廚房~

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  ↑左鷄肉大麥湯~右蘑菇湯~蛋奶素

    這蘑菇湯濃郁好喝~小青喝了2碗~台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽~全時段636元+10

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  ↑左番紅花烤鷄肉~右優格烤鷄肉

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  ↑左中東釀菜牛肉~右羅望子燉牛肉

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  ↑左炭烤鷄絞肉~右鷄翅微辣

    這個辣鷄翅~得到在場的小青和菁的最愛~台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽~全時段636元+10

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  ↑左炸鷄塊~右牛肉黃金餃

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  ↑左羊肉燉什錦蔬菜~右牛肉燉扁豆茄子

   台北1001夜廚房~

  ↑左八寶飯~右烤餅

   台北1001夜廚房~

  ↑左番紅花飯~右蒔蘿蝦仁飯

   台北1001夜廚房~

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   台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽636元+10%服務費

   ↑飲料部分是在後面的吧檯~由服務人員準備好的

   一杯一杯的~想喝什麼~拿走即可~今日店家準備了

    新鮮胡蘿蔔汁~番紅花果汁~伊朗冰紅茶~冰咖啡  

   伊朗鹹優格~小青和菁是第一次喝到鹹優格

   聽說~它是以優格~鹽~黑胡椒~薄荷和茴香菜製成

   喝起來真特別~挺搭~沒有違和感~台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽~全時段636元+10

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  ↑波斯冰淇淋也是由服務人員協助

    今日提供了~焦糖&番紅花~2口味

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  ↑瞧~生意真好~幾乎都是家庭聚餐居多~台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽~全時段636元+10      

   台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽636元+10%服務費

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   台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽636元+10%服務費

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  ↑瞧我們吃了啥好料~不吃牛~不吃羊的小青

    在這中東異國風味美食區裡~照樣吃好吃滿

    吃的開心無比~心滿意足喔~台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽~全時段636元+10     

   台北1001夜廚房~

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   ↑最後的甜點+咖啡~轉換味蕾的甜點肚

   肯定要來那麼一丟丟~才是完美的句點~台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽~全時段636元+10

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   ↑今日帳單留影~每人599元+10%

   一向運氣不錯的歡樂四人幫~竟趕上店家漲價前的

   最末班車~明天12月1日開始~漲價囉

   636元+10%服務費~這樣的價格~在台北美食戰區裡

   還是超有競爭力的~台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽~全時段636元+10

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   ↑吃飯合影~為慶祝中華健兒世界12強棒球賽冠軍

   開心的吃喝~真是人生大快樂~台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽~全時段636元+10

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  ↑吃飽喝足~離開1001夜廚房~附近的五分埔服飾商圈

    來去走走~逛逛~消消食~順緬懷一下~年輕時的足跡

    果然~多年過去~五分埔還是年輕人的美麗世界~台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽~全時段636元+10

   台北1001夜廚房~

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  ↑出了五分埔~再跟隨熟門熟路的菁老公

    通過熱鬧的永春巿場~這時黃昏巿集的各老板們

    已準備開巿做生意囉~我們要去哪兒呢~台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽~全時段636元+10 

   台北1001夜廚房~

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  ↑哈~今日真正的目的~用完餐~到富邦美術館看展

    為慶祝中華健兒世界12強奪冠~可免費看展至12月8日

    結果~排隊人潮眾多~想來~只能留下到此一遊

    可愛倩影~台北1001夜廚房~中東異國風味吃到飽636元+10%服務費

   台北1001夜廚房~

  ↑店家資訊

    店名~ 一千零一夜廚房

    地址~台北市松山區八德路四段6182F

    電話~02~27671661

    營業時間~午餐11:30-14:30 晚餐17:30-21:30

    交通資訊~鄰近松山火車站  捷運松山站2號出口步行約3-5分

文章標籤
1001夜廚房 中東異國風味 中東異國風味吃到飽 道地波斯料理 正統清真料理 松山捷運2號出口 一千零一夜廚房
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1001 Nights Kitchen 一千零一夜廚房

phone02-2767-1661
place台北市松山區八德路四段618號2F
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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