↑歡樂四人幫~11月第3聚~我們來到台北松山

1001夜廚房~來吃點不一樣的餐點~正宗道地

波斯~清真料理~中東異國風味餐~

↑相信在11月24日那晚~是全台最high最開心的一夜

中華隊展現驚人實力~世界12強棒球賽~奪冠軍

各單位相繼推出~為中華健兒加油~更有50間以上店家

推出優惠活動~一同慶祝開心的榮耀時刻~

↑歡樂四人幫~找到了吃好料~開心的好理由

我們也要為中華健兒加油~慶祝奪冠的這等大事~

↑一千零一夜廚房~是菁兒子~力推的好餐廳

聽說兒子與朋友已來過3回~菁也非常的想來品嚐好味道

113年11月30日週六~為慶祝12強奪冠~我們來囉~

↑1001夜廚房~1樓是咖啡廳門巿~販售相關的中東甜點飲料等

對於等待用餐的食客~也非常大方熱情的招呼我們

進入咖啡廳等候~免在外面吹風~

↑食客們對於咖啡廳販售的東西~都很好奇

詢問度很高~這位服務員妹妹~真的很適合門巿接待

完全不會不耐煩或不高興~非常nice的為大家解說

提問的各項答案~

↑是的~歡樂四人幫預約11點30分用餐

配合火車轉捷運來的早~所以小青和菁的問題更是多如毛

服務員妹妹耐心一一解答~之後~我們各買了1瓶

玫瑰花露水~非常的迷人清香~可當化粧水使用

噴在臉上~有淡淡的香味~很舒服~

↑1001夜廚房~除有buffet自助吃到飽外

竟也有販售外帶餐盒~快到用餐時間

看到幾位熊貓先生在此出沒~

↑時間到~進場時~看到這個牌子~中國回教協會監製

聽說~1001夜廚房獲得清真認證的餐廳~吸引穆斯林朋友

來此享用合格的清真食品~回教是不吃豬肉喔~

↑我們被安排在這窗邊~這傳統銅製大水壺~銅杯

都非常的有味道~對我們來說~也非常的特別~

↑餐廳內看到的~都是來自伊朗的手工藝品

傳統波斯風情的水煙壺~各式美麗的波斯地毯

彩繪玻璃燈等~整個環境非常的中東風情~

↑餐廳也常辦活動~可加入臉書官網~看活動辦法

參加抽獎~有機會將波斯地毯帶回家~

↑整個用餐及取餐環境~小巧精緻~空間乾淨明亮

用餐人數小青看了一下~幾乎滿位~但應不超過100人

所以取餐及走在取餐的路上~都不顯擁擠~

↑水果~甜點區~每樣食物~看起來好像數量好少

但在取餐過程中~沒有短少或取不到餐的狀況

因為~補餐的速度~超快喔~

↑餐廳沒有蛋糕類的甜點~僅有這4款

果仁蜜餅~椰子餅~有這牌子建議搭配熱紅茶或熱咖啡

標準的午茶配備甜點~

↑新鮮水果6樣

↑2口味的芬尼~它是傳統的波斯布丁

吃起來非常的細膩滑順~

↑我們較熟悉的焦糖布丁

↑10種以上鮮蔬水果沙拉~涼拌食物

↑3口味的優格~原味優格~小黃瓜優格~蒜仁優格

對小青而言~都是新鮮的口感體驗~

↑剛提過回教徒是不吃豬肉的~但餐廳內卻有大量的肉類

如牛肉~羊肉~雞肉~海鮮~就是沒有任何豬肉的食物

左碳烤海蝦~~右蔬菜燉鷄~店家主廚真大器

那鷄腿和鷄腿塊~是切的非常大塊的那種~

↑時蔬和炒時蔬~這2道菜是小青當天食取多次的食材

那白綠花椰菜~主廚燒製的非常脆口~新鮮好吃~

↑左鷄肉披薩~右鷹嘴豆餅

這個披薩~我家老公說好吃~鷹嘴豆就是我們熟悉的雪蓮子

↑左悶燒茄子~牌子上建議淋上優格~略為攪拌再食用

此種為傳統伊朗式吃法

右香嫩茄子~這二種茄子和香料燉煮得爛爛軟軟的

若不看牌子~真不知它是茄子的料理~

↑左鷄肉大麥湯~右蘑菇湯~蛋奶素

這蘑菇湯濃郁好喝~小青喝了2碗~

↑左番紅花烤鷄肉~右優格烤鷄肉

↑左中東釀菜牛肉~右羅望子燉牛肉

↑左炭烤鷄絞肉~右鷄翅微辣

這個辣鷄翅~得到在場的小青和菁的最愛~

↑左炸鷄塊~右牛肉黃金餃

↑左羊肉燉什錦蔬菜~右牛肉燉扁豆茄子

↑左八寶飯~右烤餅

↑左番紅花飯~右蒔蘿蝦仁飯

↑飲料部分是在後面的吧檯~由服務人員準備好的

一杯一杯的~想喝什麼~拿走即可~今日店家準備了

新鮮胡蘿蔔汁~番紅花果汁~伊朗冰紅茶~冰咖啡

伊朗鹹優格~小青和菁是第一次喝到鹹優格

聽說~它是以優格~鹽~黑胡椒~薄荷和茴香菜製成

喝起來真特別~挺搭~沒有違和感~

↑波斯冰淇淋也是由服務人員協助

今日提供了~焦糖&番紅花~2口味

↑瞧~生意真好~幾乎都是家庭聚餐居多~

↑瞧我們吃了啥好料~不吃牛~不吃羊的小青

在這中東異國風味美食區裡~照樣吃好吃滿

吃的開心無比~心滿意足喔~

↑最後的甜點+咖啡~轉換味蕾的甜點肚

肯定要來那麼一丟丟~才是完美的句點~

↑今日帳單留影~每人599元+10%

一向運氣不錯的歡樂四人幫~竟趕上店家漲價前的

最末班車~明天12月1日開始~漲價囉

636元+10%服務費~這樣的價格~在台北美食戰區裡

還是超有競爭力的~

↑吃飯合影~為慶祝中華健兒世界12強棒球賽冠軍

開心的吃喝~真是人生大快樂~

↑吃飽喝足~離開1001夜廚房~附近的五分埔服飾商圈

來去走走~逛逛~消消食~順緬懷一下~年輕時的足跡

果然~多年過去~五分埔還是年輕人的美麗世界~

↑出了五分埔~再跟隨熟門熟路的菁老公

通過熱鬧的永春巿場~這時黃昏巿集的各老板們

已準備開巿做生意囉~我們要去哪兒呢~

↑哈~今日真正的目的~用完餐~到富邦美術館看展

為慶祝中華健兒世界12強奪冠~可免費看展至12月8日

結果~排隊人潮眾多~想來~只能留下到此一遊

可愛倩影~

↑店家資訊

店名~ 一千零一夜廚房

地址~台北市松山區八德路四段618號2F

電話~02~27671661

營業時間~午餐11:30-14:30 晚餐17:30-21:30

交通資訊~鄰近松山火車站 捷運松山站2號出口步行約3-5分