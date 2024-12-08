上週去雲林土庫找老朋友，中午他們一家很熱情招待我去吃這間「張家牛肉麵」，朋友一邊開車一邊說他們家幾乎每週都要報到一次！這頻率也太誇張了吧！店面就開在馬光路上，超好找的，隔壁就是郵局，停車空間還不少，不用擔心找不到車位。一到現場真的有被用餐人潮驚訝到，外帶的也很多，感覺根本是土庫當地人氣美食！

▼朋友說想吃什麼盡情點，那我就不客氣了！

/紅燒牛肉麵/

牛肉是牛腱心的部位，燉煮得軟嫩入味，但因為有厚度所以不會失去肉塊的口感！牛筋吃起來也是QQ糯糯，是會讓人記住的味道。湯頭喝起來甘醇爽口，反而沒有很重的中藥味也不會辣，搭配酸菜更添風味，配上Q彈的麵條，簡直是冬天裡的最佳享受！

/牛肉燴飯/

牛肉和芥蘭的比例適中，每一口有肉有菜，牛肉嫩又大片，吃肉的感覺真讚！調料以沙茶為主，整體沙茶香氣濃郁，非常下飯開胃！我平常食量算大（一餐可以吃掉一塊大雞排+一碗鍋燒意麵），但這盤牛肉燴飯還是讓我吃得很飽，份量很足、非常實在。

/牛肉炒麵/

牛肉炒麵一拌開沙茶香氣就撲鼻而來，真的很誘人食慾，牛肉炒得嫩嫩的、麵體吃起來有Q勁，朋友說他常常大口吸麵一吃就停不下來，一盤掃光飽足感十足！

/麻醬麵/

麻醬調得剛剛好，芝麻香氣濃郁又不膩，濃稠裹著每一根Q彈麵條，這是朋友爸爸的最愛，時常來點一碗就是簡單又滿足的一餐。

/酸辣湯/

酸辣味恰到好處，來自白胡椒粉的辣度，搭配多種配料，有豬血、胡蘿蔔絲、榨菜絲等等，口感豐富，喝一口全身都暖了起來。

/綜合滷味/

這家的滷味完全是我的菜！我整個吃得超滿足！

▲滷得又香又入味，鹹甜鹹甜的醬汁唰嘴。

▲油豆腐軟嫩多汁搭配蒜蓉醬油膏。

▲滷牛腱紋理清晰滷汁完全滲透入肉；滷牛肚軟嫩Q彈的口感讓人愛不釋口。

▲滷雞腳香氣十足，啃起來超爽！

▲每一口都充滿膠原蛋白。

吃過就能理解為何在地人常來張家牛肉麵，除了用餐環境整潔衛生，餐點也是份量足、味道有中上水準，尤其牛肉麵必吃！加上周圍停車位置多，非常友善汽車族或是自駕遊，如果來雲林土庫玩，不來吃一下真的可惜！

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張家牛肉麵

地址：雲林縣土庫鎮馬光路177號

電話：05-6651836

營業時間：週一至六11:00–20:00（週日休息）

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