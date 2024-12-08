怎麼會想到馬來西亞旅行?

或許是想看看，一個台灣人與日韓相比中比較陌生國度裡，

在胖達踏上去之後能見到多少過去不曾知曉的文化傳遞。

當天胖達從桃園機場出發，航班飛行了約4個小時左右抵達了馬來西亞吉隆坡國際機場。

一下飛機，不同的氣味與空氣中散發出來的感覺，沒錯，胖達已經踏上了這一片國土「馬來西亞」。

馬來西亞

馬來西亞不僅僅是一個多元族群的國家，更淬鍊出彼此磨合後適合的相處方式。

在人口組成中以馬來人佔大多數以及為數不少的華裔與印度裔；

在宗教上也是如此，伊斯蘭教、佛教、印度教為馬來西亞的主要信仰。

在語言方面除了官方的英語、馬來語裡面，華語也是滿通用的語言，

在當地聽他們聊天，一番交談之下能夠多聲道的切換，

非常佩服他們在這個環境下培養出面對不同族群的適應能力。

不同的總族間，在他們的長期文化交融之下，更能隨遇而安的處理事情。

不同的文化裡，讓它們進入你的眼簾，用足跡走走停停，帶來深切感受。

馬來西亞 巴雅英達濕地公園

馬來西亞在9-12月中是下雨天非常頻繁的雨季，原本濕地公園的行程安排在第三天，

當下導遊發現天氣不錯，就建議領隊與團員直奔，

且巴雅英達濕地公園距離吉隆坡國際機場並不遠，就直接出發啦～～～！！

巴雅英達濕地公園，是擁有著1111英畝的自然濕地，裡面有多處的人工湖，

且棲息著非常多樣貌的爬行動物、鳥類、河馬、水獺、哺乳動物等等。

沿路中看見了非常多不同品種的竹子所構成的竹林，若入竹林密境一般。

司機引領著我們來參訪濕地公園的幾大主角「鱷魚」、「河馬」以及最大的重頭戲乘船度湖，

在對的季節還可以看到候鳥紛飛，可惜來的時後候鳥尚在遠方啊～！

唯一可惜的就是那目前正在修護的空中旋轉吧台，

沒有辦法從高處眺望整個濕地公園，算是整趟旅程中的小小遺珠。

馬來西亞 馬六甲文化巡禮

文化巡禮，一窺過去世界列強在此處所佔領，所遺留。

在這邊看見了葡萄牙人所建築的砲台、古城堡;荷蘭人所留下來的紅屋、基督堂，

還有著當地望族所捐建的大鐘樓，小小一處地方有著三大文化的資產，烙印著一頁頁的歷史。

走到最高處可以見到聖保羅教堂(天主之母堂)，儘管在荷蘭人興建基督堂之後，

這邊的用途已經流於不同，卻也乘載著重要的歷史足跡。

值得一提的是「鄭和」在第三次下西洋的時候也曾來到此處，

但幸好沒有發動戰爭，好好地留下這一處瑰麗。

在這邊還可以體驗當地的傳統人力三輪車，雖然只有小小一段路～不過還滿有趣的喔！

*非常熱門的打卡彩繪藝術街

*晚間的馬六甲遊船，欣賞夜裡的另一種燈光爛漫

馬來西亞 馬六甲文化遺產影城

是一座以馬來西亞文化遺產為主的的影城，

*馬六甲文化遺產影城 入口~

園區內有著馬來西亞13州的傳統房屋「高腳屋」，

而我們所熟知的「馬六甲」、「檳城」都是其中一洲喔！

不同的州別有著完全不同樣貌的高腳屋，而在建築物的前方也會放著這洲高腳屋的小故事。

高腳屋裡面如果要參觀都需要多鞋進入喔，裡面都整理的非常漂亮，

甚至有祈願的地方與這非常迷人的稻穗。

而在影城裡面還有一個佔據滿大空間的「露天迷宮」，

在錯綜複雜的路徑之中，整個燃起了冒險魂，

彷彿與過去的傳說英雄一起拎起手中劍對抗這些神話怪物們。

整個影城最後的高潮莫過於是最後登場的一場舞蹈，雖然表演的人並不多，

但整個音樂所帶來的熱血噴張與舞蹈的演出，足見他們所想展示的精神。

馬來西亞 雞場街

說到整條街可以看到華人街景的地方，除了茨廠街、亞羅街夜市就屬「雞場街」了～！

也是讓胖達走起來相對不會有言語壓力的地方，至少華語很通啊～～～！！

入口處就有著大大的牌坊與雞場街的石碑，

雖然來的時候開店的店家並不多，卻也可以一探這邊華人文化街的風情，

尤其是街口的「三叔公」更是超多人會來採買的伴手禮勝地。

當地人超推的咖啡廳，一定要喝喝看他們的「椰糖拿鐵」，

有點像焦糖風味卻又不似焦糖那麼般的濃郁甜膩。

*每一樣看起來都超好吃！！

*雞場街的營業時間很特別，始於週五、六、日的下午六點至晚上12點

胖達由於行程的安排～只能遇見幾間有開設的店家

馬來西亞 大紅花Villa渡假村

沒想到能夠遇見一間飯店可以在自己的傳統建築上，

重新提取並展現在世人眼前，無非讓非常多人慕名前來。

大紅花Villa渡假村，有著馬來西亞傳統高腳屋建築，融和著傳統與現代理念，

築出馬來國花的渡假村；在主花旁邊正誕生著小朱瑾花，如文化傳承般，生生不息。

馬來西亞 亞羅街夜市

不同於台灣的夜市各種攤販林立，這邊的攤販品項比較相似，

也有比較多的熱炒性質的店家，對於剛吃飽的胖達實在是無能為力再吃上一回。

＊這邊有導遊超推的黃亞華「烤雞翅」~有來的人要幫胖達吃吃看啦～～

這邊很有趣的景象之一：開始下雨的時候～會開始有人員出來兜售雨傘～～真的很好玩～～～。

馬來西亞 柏威年廣場

沈浸在過去的文化歷史之中，也流連過不同的文化交織裡，

而最後一晚來到了極端的繁華「柏威年廣場」又稱「巴比倫廣場」！

與台灣相比大概就如同「信義區」。這邊晚上非常熱鬧，街上滿滿的人潮，

不管是販售的小攤商或者逛街的人群，都象徵著這邊夜晚的活力。

馬來西亞 粉紅清真寺

全世界唯一一座粉紅色的清真寺「布特拉回教堂」就坐落在馬來西亞的布城，

相伴於太子湖與太子廣場、首相府 。

進來參訪粉紅清真寺也有一些特別需要注意的地方，如果非「穆斯林」教徒，

則有參訪上的時間限制喔！另外在穿著搭配上也需要留意，禁止「短褲」、「無袖上衣」等，

女生則需要穿著長袍（或者有帽子的長袖外套可以遮蓋住頭髮），

若女性穿著自身服裝進入前都會有人員再行檢查喔！

*每週五，下午一點半後將會湧入大量的穆斯林來此膜拜、朝聖

*寺內有張貼禁止的一些行為

*非常美的穹頂

*首相府

*太子湖畔

馬來西亞 結語

雖然胖達只來了短短的四天，卻也讓胖達好奇其他的州別會有什麼樣子的風貌，

有機會應該會再安排到其他的州去看看那邊所呈現的文化。

整趟旅程下來，唯一讓胖達感到非常不習慣的或許就是這邊的食物了吧！

不同於台灣的調味風格，著重於「娘惹」的調味中，

雖然整體風格不錯，卻都較為相似，不過來都來了～我們還是要吃吃吃啦～～！！