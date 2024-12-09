前言
行經北海岸「十八王公廟」附近時，都會看到四支大大的「風車」立於山頭上，大漠每次都在想那座山頭要怎麼去 😕
某天在尋找北海岸景點時，意外的發現「風車」的位置，就位於「風車公園」上，既然知道地點的名字了，要去就不難啦 ~
開啟導航，來去探索「北海岸神秘山頭上的小風車」囉 ~
一、停車場
令人驚訝的是這座小小的「風車公園」，有專屬的「停車場」，還有「公共廁所」~
光觀景點該有的設施，全部都具備，真是太完美啦 ~
照片上是前往「公園」的路 ~
入口處介紹著這四支「風車」，可以為台灣帶來多少的電力 ~
還詳細的告訴我們，它們的「生辰八字」 😆
今天的風很大，風車轉速很快，都拍出殘影了 😆
其實是快門速度太慢 😅
照片上是 3 號風車 ~
爬上山坡後，往停車場的方向看去，欣賞 4 號風車 ~
快要下山的「太陽」 ，已經無法為大漠帶來溫暖，風大吹得有點冷阿 😖
2 號風車 ~
二、風車公園
1 號風車 ~
是遊客唯一一個可以「親密接觸」的風車 😆
今天的「夕陽」真的挺美的 ~
雖然沒有「南部夕陽」的驚艷，但平淡有平淡的美 ~
我話說完，誰贊成❓❓誰反對 ❓❓ 😆
仰望 1 號風車 ~
配上「藍天白雲」就是美 ~
就像「莎拉公主」說的「香車配美人」😆
1 號風車的底部 ~
旁邊還有個「神祕的小房子」，好想進去看看 😆
3 號風車那哩，也有個「神祕的小房子」~
1 號風車旁，有個帶頂棚的「觀景台」，這張照票就是在頂棚下拍的 ~
三、「觀景台」眺望「北海岸」
「風車公園」位於地勢高處，可以用「登高望遠」的角度，來欣賞「北海岸」景觀 ~
景色看上去，與「臺 2 線 」道路上，看到的「北海岸」完全不一樣 ~
看膩了「北海岸」的人，可以來「風車公園」重新的體驗一下，獲取新的感受 😁
「十八王公廟公車站」和「路上的汽車」十分渺小，都變得像玩具一樣 😆
「神祕的小房子」前，有個奇怪的裝置是「GPS 固定觀測站」，功能是觀測「地殼變形」，比如監測「地層下陷」或「地震」等現象。
據說它的「GPS 精準度」可以到「毫米」等級，因為一年間的地層的變化，都是幾毫米的 😎
而我們用的手機「GPS 精準度」只有「公尺」等級，真是小巫見大巫 😅
公園小小的，所以看完風景，就準備回家了 😁
此時的「夕陽」替遠處的山丘，換上的「中國山水畫」風格 ~
「太陽」的繪畫功力，真是了得阿👍
在北部的黃昏，橙色的範圍就是如此的小，其他天色依舊是藍色 😅
離開前拍最後一張照片 📷
配上「大漠看不懂的裝置藝術」 😆
地圖
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