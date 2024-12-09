前言

行經北海岸「十八王公廟」附近時，都會看到四支大大的「風車」立於山頭上，大漠每次都在想那座山頭要怎麼去 😕

某天在尋找北海岸景點時，意外的發現「風車」的位置，就位於「風車公園」上，既然知道地點的名字了，要去就不難啦 ~

開啟導航，來去探索「北海岸神秘山頭上的小風車」囉 ~

一、停車場

令人驚訝的是這座小小的「風車公園」，有專屬的「停車場」，還有「公共廁所」~

光觀景點該有的設施，全部都具備，真是太完美啦 ~

照片上是前往「公園」的路 ~

入口處介紹著這四支「風車」，可以為台灣帶來多少的電力 ~

還詳細的告訴我們，它們的「生辰八字」 😆

今天的風很大，風車轉速很快，都拍出殘影了 😆

其實是快門速度太慢 😅

照片上是 3 號風車 ~

爬上山坡後，往停車場的方向看去，欣賞 4 號風車 ~

快要下山的「太陽」 ，已經無法為大漠帶來溫暖，風大吹得有點冷阿 😖

2 號風車 ~

二、風車公園

1 號風車 ~

是遊客唯一一個可以「親密接觸」的風車 😆

今天的「夕陽」真的挺美的 ~

雖然沒有「南部夕陽」的驚艷，但平淡有平淡的美 ~

我話說完，誰贊成❓❓誰反對 ❓❓ 😆

仰望 1 號風車 ~

配上「藍天白雲」就是美 ~

就像「莎拉公主」說的「香車配美人」😆

1 號風車的底部 ~

旁邊還有個「神祕的小房子」，好想進去看看 😆

3 號風車那哩，也有個「神祕的小房子」~

1 號風車旁，有個帶頂棚的「觀景台」，這張照票就是在頂棚下拍的 ~

三、「觀景台」眺望「北海岸」

「風車公園」位於地勢高處，可以用「登高望遠」的角度，來欣賞「北海岸」景觀 ~

景色看上去，與「臺 2 線 」道路上，看到的「北海岸」完全不一樣 ~

看膩了「北海岸」的人，可以來「風車公園」重新的體驗一下，獲取新的感受 😁

「十八王公廟公車站」和「路上的汽車」十分渺小，都變得像玩具一樣 😆

「神祕的小房子」前，有個奇怪的裝置是「GPS 固定觀測站」，功能是觀測「地殼變形」，比如監測「地層下陷」或「地震」等現象。

據說它的「GPS 精準度」可以到「毫米」等級，因為一年間的地層的變化，都是幾毫米的 😎

而我們用的手機「GPS 精準度」只有「公尺」等級，真是小巫見大巫 😅

公園小小的，所以看完風景，就準備回家了 😁

此時的「夕陽」替遠處的山丘，換上的「中國山水畫」風格 ~

「太陽」的繪畫功力，真是了得阿👍

在北部的黃昏，橙色的範圍就是如此的小，其他天色依舊是藍色 😅

離開前拍最後一張照片 📷

配上「大漠看不懂的裝置藝術」 😆

地圖

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