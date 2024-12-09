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【食記】鄰近新竹大遠百灃饌麵飯舖，老闆對自己餐點有信心不好吃免錢的新竹市小吃店

灃饌麵飯舖 新竹市小吃店 新竹小吃店 不好吃免錢 more
2024-12-09 23:48:00 文字：hy
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在新竹市區鄰近新竹大遠百這個區塊，如果大大想找有麵、飯、餡餅、湯…等多樣性餐點可選的新竹市小吃店，那麼自己不久前跟朋友去吃的灃饌麵飯舖，或許是不錯的選擇。因為，曾擔任多間餐飲主廚的老闆，為了要製作出滿意的川味餐點，除了到大陸四川學習湯底製作外，也精選食材來製作符合自己標準的餐點，因此在灃饌麵飯舖店裡貼有餐點「不好吃免錢」的公告，這代表老闆對所製作的餐點有信心，我覺得這也是他鞭策自己戮力維持品質的一種方式啦！

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這次跟朋友來吃的這間新竹美食小吃店灃饌麵飯舖，是位於新竹市東區南門街上，離新竹大遠百蠻近的，而當天從新竹火車站步行過來大概7~8分鐘就到了。

灃饌麵飯舖

 

灃饌麵飯舖店門口貼有店裡販售餐點照片，可以讓來內用或外帶的客人參考。

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由於烹調區是在店門口這裡，所以可以很近距離地看到老闆製作餐點的樣子。

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灃饌麵飯舖店之前是在東大路，今年年初才搬到現址營業，所以當天進店後看到用餐區還蠻大的，而裝潢部分，感覺跟一般小吃店不同，所以我個人覺得老闆應該是沒對前任租客的內裝作太大改變。

灃饌麵飯舖用餐區

 

坐定位後，開始看灃饌麵飯舖菜單，而這裡除了主打的正宗川味餐點外，還有麵、飯、餡餅、湯…等品項可選。

灃饌麵飯舖菜單

 

老闆備餐的速度還蠻快的，所選的餐點蠻快就到齊了，因此拍張大合照後就正式開動囉…

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灃饌麵飯舖 新竹

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place新竹市東區南門街74號
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美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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