海鮮生 砂鍋粥｜雲林新開幕超澎派海鮮砂鍋粥 ，生猛龍蝦、帝王蟹霸氣入粥！

挑戰雲林最浮誇的海鮮砂鍋粥，雲林虎尾的這家【海鮮生 砂鍋粥】，一開幕就造成當地人的超高討論，主打以小火慢熬的鮮美海鮮粥，除了常見的鮮蝦、干貝、排骨和雞腿等，更直接把生猛龍蝦、鮑魚、帝王蟹霸氣入粥，喝起來濃醇鮮美，徹底顛覆我對粥品的平凡印象!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

海鮮生 砂鍋粥 環境分享

▼新開幕的【海鮮生 砂鍋粥】位於雲林縣虎尾鎮學府路，藍白色調外觀充滿海洋風情，從雲林高鐵步行4分鐘即可抵達，開車可停放於前面的空地。

▼【海鮮生 砂鍋粥】用餐環境延續清爽設計，同樣以藍白色調打造舒服氛圍，搭配海洋風格的擺設打造渡假感，座位數超多空間很寬敞，很適合家庭或是朋友來聚餐!

▼【海鮮生 砂鍋粥】每鍋粥品都是以小火慢熬，讓米粒充分吸收海鮮的精華，喝起來口感滑順，香氣四溢。

▼入座就會招待免費的洛神花茶，有冷和熱的可以自行選擇~

海鮮生 砂鍋粥 菜單

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海鮮生 砂鍋粥 餐點介紹

鮮味龍蝦粥 (中鍋）💰980元 (大鍋）💰1520元

▼霸氣十足的鮮味龍蝦粥，以蔬菜、溫體豬和大骨熬煮的湯頭為基底，加入整尾龍蝦熬煮而成，燉到綿密的粥充滿了鮮味精華，搭配彈牙飽滿的龍蝦和狗母魚丸，吃完會讓人超有飽足感!

極品蝦干貝粥 ( 中鍋）💰780元 (大鍋）💰1920元

▼同樣很鮮的極品蝦干貝粥，光是鮮蝦就給了整整六大尾，搭配干貝及南瓜放入砂鍋中慢慢熬煮，呈現誘人的金黃色澤，南瓜的甜融合海鮮的甜，每一口都溫潤又充滿韻味!

一品牛肋鍋💰760元

▼冬天必吃的一品牛肋鍋，結合中西式的料理手法，以中藥為湯底再倒入紅酒，喝起來甘甜順口，而且隨便撈都是滿滿的料，牛肋條嚼勁好咬，沾上特製堅果醬好對味~

福氣香炒飯💰160元

▼還沒吃就聞到香氣的福氣香炒飯，在大火翻騰下有著金黃色澤，裏頭吃得到烏魚子和櫻花蝦等食材，口感粒粒分明不油膩，超有水準，這道一定要點起來!

果律花蝦球💰460元

▼講究技術的功夫菜果律花蝦球，顛覆常見的蝦球做法，每一顆都飽滿圓潤，內餡加入鮮蝦及花枝本人，咬下去有著彈牙的口感、搭配美乃滋及番茄醬，酸酸甜甜更解膩~

香酥干貝💰460元

▼芋頭控會愛的香酥干貝，薄薄的炸衣中能吃到大顆干貝，還有超香的芋頭泥，創意手法很讓人驚喜!

雪花糕

▼飯後甜點推薦可以來份雪花糕，表面的椰子粉像雪花一樣，吃起來冰冰涼涼，綿軟口感相當討喜~

海鮮生 砂鍋粥 用餐心得

冬天到了就想來鍋暖呼呼的粥，【海鮮生 砂鍋粥】綿密滑順的口感，是我近期吃到最喜歡的粥，上次吃到相同口感還是去香港玩的時候，而且海鮮用料新鮮又霸氣，與粥品完美結合凸顯鮮味，強力推薦大家可以去試看看!

海鮮生 砂鍋粥 店家資訊

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地址：雲林縣虎尾鎮學府路393之1號

電話 : 0916-692-797

時間：11:00 – 14:00 ；17:00 – 21:00(周一休)

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