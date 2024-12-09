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高雄福華年菜外帶自由配，異國風味年菜增添豐富 X 小龍年 金蛇迎新春年菜外帶推薦、2025 圍爐年菜 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2024-12-09 08:27:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

高雄福華年菜外帶自由配，異國風味年菜增添豐富 X 小龍年 金蛇迎新春年菜外帶推薦、2025 圍爐年菜 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

終於找到可以多種自由配組合餐的年菜外帶
高雄福華大飯店內的餐廳美食，都推出豐富的限定年菜
讓大家庭、小家庭都自由搭配，有中式、港式、美式等異國風味多元化
使得圍爐的年菜更加豐富精彩，都是星級主廚的私房手路菜
把星級大廚的好手藝、新鮮食材外帶回家過好年
而且都是當天新鮮烹飪出爐，打開來直接可享用

過年除夕圍爐，不用奔波，直接把星級主廚好手藝帶回家
跟家人宅在家過好年、吃好料

還有福華 江南春最搶手的酸菜白肉鍋、香酥鴨好料，記得訂唷!

一次可以滿足福華大飯店美食佳餚的經典菜色，Hovii Cafe、珍珠坊、江南春、麗香苑
可以單點自由選購，或者挑選 珍珠坊4人、6人外帶年菜套餐

很多小家庭訂購年菜都很苦惱，就可以挑選高雄福華大飯店外帶年菜
可以單點自由搭配，或者Hovii Cafe亦有推出3人、5人異國風味的年菜套組

線上訂購或者打電話訂購亦可，線上亦有金流交易

訂購菜單： https://bit.ly/3ABGDJ7
菜單洽詢： 07-230 7777
線上選購： https://bit.ly/4fv1yg4

高雄福華大飯店 年菜外帶
位置：高雄市新興區七賢一路311號
電話號碼： 07 236 2323
菜單訂購洽詢：高雄福華訂席中心07-230 7777
粉絲團：Facebook

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【珍珠坊】 <四人量組合餐>
金牌蒜香吊燒雞、 鰻魚櫻花蝦米糕、桔汁洛神花金鯧魚、花菇芽白九孔鮑、御品如意佛跳牆

很超值澎派的四人的外帶年菜，可以高達6人吃
重點很超值，因為裡面還有一甕的佛跳牆
不用另外單點佛跳牆，把最澎派好料的佛跳牆直接納入外帶組合餐內

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金牌蒜香吊燒雞
招牌金牌蒜香吊燒雞，搭配特製蒜香、胡椒鹽即可提味
一定要點，非常好吃~金黃色澤的皮薄鹹香夠味，帶出雞肉本身的鮮甜味

新鮮雞隻烹飪，簡單調味、經過風乾、掛爐、油淋等繁雜工法
整個金黃色澤帶出薄脆表皮，鎖住肉汁

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整個逼出表面的雞皮油脂，帶出焦香薄脆

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肉質很嫩帶一點肉汁

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可以先吃原味，沾上濃厚夠味胡椒鹽超開胃

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更愛沾蒜蘇，整個蒜香爆發出來，讓金牌蒜香吊燒雞更美味，果然是金牌!

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桔汁洛神花金鯧魚
使用糖醋烹飪方式，加入果香豐富的桔汁、洛神花
讓超大尾的鯧魚帶有果香自然酸甜，吃起來更加不膩多了細膩果香酸甜風味

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過年就是要昌盛，一定要吃金鯧魚

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超大朵的洛神花入菜，讓魚肉提味保有鮮味多了清香果香

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可以搭配洛神花吃更美味，咬下還有脆度口感、爆出自然的酸度

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表面整個帶有洛神花與桔汁提味
爆出鯧魚本身的海洋甜味，肉質細嫩、酸甜酸甜開胃

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花菇芽白九孔鮑
廣式烹飪的花菇芽白九孔鮑，娃娃菜整個很軟綿帶出清甜
加入大量新鮮鳳眼果，，咬下帶有脆與綿密口感堆疊

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使用新鮮九孔鮑魚，口感軟Q好咀嚼~連長輩吃都沒問題
鮑魚的營養價值也很多，過年要慰勞自己跟家人大吃一頓

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超大顆白果，燉煮帶一點綿密與脆度
醬汁滋潤提出甘甜

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鰻魚櫻花蝦米糕
保有傳統古早味米糕，每一口都帶出蝦米、魷魚、香菇風味
米粒帶有軟Q度，不是那種超軟的，讓口感更Q

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大量的櫻花蝦提味，加入日式蒲燒鰻魚提味

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保有傳統的米糕香濃滋味，搭配鰻魚、櫻花蝦增添豐富香氣
只要米糕好吃，就可以證實主廚的好廚藝

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御品如意佛跳牆
來了來了!!!很澎派用料超值的御品如意佛跳牆
外帶年菜直接連甕都讓你帶回家，直接就可以跟家人享用佛跳牆

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遵循古法燉煮的佛跳牆，栗子、豬蹄、雞肉、排骨、小鮑魚、豬肚、芋頭、鳥蛋等豐富食材
都是新鮮用料，每一口湯都是精華香氣

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煨出食材的新鮮風味，湯頭真的很香醇夠味

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帶有獨門藥膳香氣入味，真的好好喝
每一口都帶有膠質，嘴巴會黏黏的唷!

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珍珠坊的四人套組外帶年菜好超值，有四菜一湯唷~

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江南春 香酥肥鴨(荷葉夾 10 個)
江南春厲害的不僅是明爐烤鴨，老饕都在預定這款 香酥肥鴨

江浙經典手藝，繁雜的工序製作
使用蒸籠蒸熟再加入滾燙油鍋，帶出表面的酥脆、金黃鹹香
搭配軟Q的荷葉夾一起享用，感受鴨肉鹹香風味好好吃

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繁雜程序才能製作完成，打開來都很香阿~
還搭配手工荷葉夾，可以單吃或者夾著肥鴨肉一起大口享用

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真的很肥美的一整隻鴨，端上桌團圓絕對霸氣

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軟Q的荷葉夾還帶有香甜度

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可以把香酥肥鴨用刀子切開，取下鴨肉夾入一起大口享用

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鹹香夠味帶出鴨香滋味，好吃不油膩
軟Q的荷葉夾讓口感更好，帶麵香甜味

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江南春 砂鍋白菜土雞
極力推薦一定要加碼的江南春 砂鍋白菜土雞
老母雞湯煨煮將近兩個小時，大量雞骨、金華火腿、大白菜
每一口湯頭都是香醇而不膩的風味

整個老母雞湯都是精華、膠質、營養
讓全家人都很愛的砂鍋白菜土雞，湯頭都帶有膠質口感
年菜圍爐不可少的鍋物

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帶出金華火腿的鹹香，讓湯頭更夠味不死鹹

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整個大白菜都燉煮到軟綿，釋放出清香、滋潤雞湯

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每一口湯都是精華，飯前喝上一碗整個好幸福

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一整隻完整的雞隻於老母雞湯內

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骨肉都分離了，帶出出湯頭的雞隻香氣

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麗香苑 蔬菜野菇松露焗龍蝦
福華大飯店知名的麗香苑吃到飽餐廳，也推出 年菜外帶
使用大尾的波士頓龍蝦，加入松露、杏鮑菇、起司焗烤

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龍蝦焗烤還搭配烤時蔬，增加清香滋味
霸氣的龍蝦帶有厚厚牽絲的起司

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光是香氣就很邪惡，起司乳香滋潤龍蝦肉

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很貼心細膩，龍蝦肉已經分段處理好
可以一個人霸氣獨享，或者跟家人分享吃

中間還夾入主廚細膩炙烤杏鮑菇唷!
可以搭配季節時蔬增添風味，不擔心膩口

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帶出龍蝦肉的海洋甜味鮮度，口感很彈牙~
引出起司、松露香氣提味

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HOVII 美式豬肋排佐柳橙醬
極力推薦這款讓家人都說好吃的美式豬肋排佐柳橙醬
改良於傳統的BBQ口感，帶入柳橙香氣提出果香，讓肋排好吃不膩口

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獨家柳橙醬汁提出肋排新鮮豐富甜味
帶有厚度的肋排，真的很嫩很好吃
香甜滋味帶果香橙香

而且烤蔬菜都很大塊保有湯汁
搭配小孩也愛的酥脆馬鈴塊，增添異國風味也很澎派

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直接咬下就骨肉分離，加上甜甜的很開胃又帶出肋排本身豬肉香氣

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連小孩都愛吃的美式肋排，好吃不膩
還能享受大口吃肉肉的爽快感

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HOVII  桂圓豐年糕
帶有年糕、發糕結合的 桂圓豐年糕，真心推薦無敵好吃
五星級伴手禮、年菜必備黑糖年糕

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整個黑糖香氣瀰漫，帶有發糕外表、黑糖軟Q年糕口感
表面還有香甜桂圓、核桃，黑糖的香氣讓味蕾再次被喚醒
真的很好吃，飯後吃很飽，還是吃了兩塊 桂圓豐年糕

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輕鬆自由配，不用擔心一整套太多吃不完
甚至可以人多的團圓年菜，可以點多人套餐搭配不同異國風味料理
讓整個台式過年更加不同唷!

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高雄福華大飯店 年菜外帶
位置：高雄市新興區七賢一路311號
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江南春(高雄福華大飯店)

phone07-2362323
place高雄市新興區七賢一路311號6樓
4.77 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.86
服務品質
4.93
裝潢氣氛
4.79
CP值
4.43
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