終於找到可以多種自由配組合餐的年菜外帶

高雄福華大飯店內的餐廳美食，都推出豐富的限定年菜

讓大家庭、小家庭都自由搭配，有中式、港式、美式等異國風味多元化

使得圍爐的年菜更加豐富精彩，都是星級主廚的私房手路菜

把星級大廚的好手藝、新鮮食材外帶回家過好年

而且都是當天新鮮烹飪出爐，打開來直接可享用

過年除夕圍爐，不用奔波，直接把星級主廚好手藝帶回家

跟家人宅在家過好年、吃好料

還有福華 江南春最搶手的酸菜白肉鍋、香酥鴨好料，記得訂唷!

一次可以滿足福華大飯店美食佳餚的經典菜色，Hovii Cafe、珍珠坊、江南春、麗香苑

可以單點自由選購，或者挑選 珍珠坊4人、6人外帶年菜套餐

很多小家庭訂購年菜都很苦惱，就可以挑選高雄福華大飯店外帶年菜

可以單點自由搭配，或者Hovii Cafe亦有推出3人、5人異國風味的年菜套組

線上訂購或者打電話訂購亦可，線上亦有金流交易

菜單洽詢： 07-230 7777

高雄福華大飯店 年菜外帶

位置：高雄市新興區七賢一路311號

電話號碼： 07 236 2323

菜單訂購洽詢：高雄福華訂席中心07-230 7777

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【珍珠坊】 <四人量組合餐>

金牌蒜香吊燒雞、 鰻魚櫻花蝦米糕、桔汁洛神花金鯧魚、花菇芽白九孔鮑、御品如意佛跳牆

很超值澎派的四人的外帶年菜，可以高達6人吃

重點很超值，因為裡面還有一甕的佛跳牆

不用另外單點佛跳牆，把最澎派好料的佛跳牆直接納入外帶組合餐內

金牌蒜香吊燒雞

招牌金牌蒜香吊燒雞，搭配特製蒜香、胡椒鹽即可提味

一定要點，非常好吃~金黃色澤的皮薄鹹香夠味，帶出雞肉本身的鮮甜味

新鮮雞隻烹飪，簡單調味、經過風乾、掛爐、油淋等繁雜工法

整個金黃色澤帶出薄脆表皮，鎖住肉汁

整個逼出表面的雞皮油脂，帶出焦香薄脆

肉質很嫩帶一點肉汁

可以先吃原味，沾上濃厚夠味胡椒鹽超開胃

更愛沾蒜蘇，整個蒜香爆發出來，讓金牌蒜香吊燒雞更美味，果然是金牌!

桔汁洛神花金鯧魚

使用糖醋烹飪方式，加入果香豐富的桔汁、洛神花

讓超大尾的鯧魚帶有果香自然酸甜，吃起來更加不膩多了細膩果香酸甜風味

過年就是要昌盛，一定要吃金鯧魚

超大朵的洛神花入菜，讓魚肉提味保有鮮味多了清香果香

可以搭配洛神花吃更美味，咬下還有脆度口感、爆出自然的酸度

表面整個帶有洛神花與桔汁提味

爆出鯧魚本身的海洋甜味，肉質細嫩、酸甜酸甜開胃

花菇芽白九孔鮑

廣式烹飪的花菇芽白九孔鮑，娃娃菜整個很軟綿帶出清甜

加入大量新鮮鳳眼果，，咬下帶有脆與綿密口感堆疊

使用新鮮九孔鮑魚，口感軟Q好咀嚼~連長輩吃都沒問題

鮑魚的營養價值也很多，過年要慰勞自己跟家人大吃一頓

超大顆白果，燉煮帶一點綿密與脆度

醬汁滋潤提出甘甜

鰻魚櫻花蝦米糕

保有傳統古早味米糕，每一口都帶出蝦米、魷魚、香菇風味

米粒帶有軟Q度，不是那種超軟的，讓口感更Q

大量的櫻花蝦提味，加入日式蒲燒鰻魚提味

保有傳統的米糕香濃滋味，搭配鰻魚、櫻花蝦增添豐富香氣

只要米糕好吃，就可以證實主廚的好廚藝

御品如意佛跳牆

來了來了!!!很澎派用料超值的御品如意佛跳牆

外帶年菜直接連甕都讓你帶回家，直接就可以跟家人享用佛跳牆

遵循古法燉煮的佛跳牆，栗子、豬蹄、雞肉、排骨、小鮑魚、豬肚、芋頭、鳥蛋等豐富食材

都是新鮮用料，每一口湯都是精華香氣

煨出食材的新鮮風味，湯頭真的很香醇夠味

帶有獨門藥膳香氣入味，真的好好喝

每一口都帶有膠質，嘴巴會黏黏的唷!

珍珠坊的四人套組外帶年菜好超值，有四菜一湯唷~

江南春 香酥肥鴨(荷葉夾 10 個)

江南春厲害的不僅是明爐烤鴨，老饕都在預定這款 香酥肥鴨

江浙經典手藝，繁雜的工序製作

使用蒸籠蒸熟再加入滾燙油鍋，帶出表面的酥脆、金黃鹹香

搭配軟Q的荷葉夾一起享用，感受鴨肉鹹香風味好好吃

繁雜程序才能製作完成，打開來都很香阿~

還搭配手工荷葉夾，可以單吃或者夾著肥鴨肉一起大口享用

真的很肥美的一整隻鴨，端上桌團圓絕對霸氣

軟Q的荷葉夾還帶有香甜度

可以把香酥肥鴨用刀子切開，取下鴨肉夾入一起大口享用

鹹香夠味帶出鴨香滋味，好吃不油膩

軟Q的荷葉夾讓口感更好，帶麵香甜味

江南春 砂鍋白菜土雞

極力推薦一定要加碼的江南春 砂鍋白菜土雞

老母雞湯煨煮將近兩個小時，大量雞骨、金華火腿、大白菜

每一口湯頭都是香醇而不膩的風味

整個老母雞湯都是精華、膠質、營養

讓全家人都很愛的砂鍋白菜土雞，湯頭都帶有膠質口感

年菜圍爐不可少的鍋物

帶出金華火腿的鹹香，讓湯頭更夠味不死鹹

整個大白菜都燉煮到軟綿，釋放出清香、滋潤雞湯

每一口湯都是精華，飯前喝上一碗整個好幸福

一整隻完整的雞隻於老母雞湯內

骨肉都分離了，帶出出湯頭的雞隻香氣

麗香苑 蔬菜野菇松露焗龍蝦

福華大飯店知名的麗香苑吃到飽餐廳，也推出 年菜外帶

使用大尾的波士頓龍蝦，加入松露、杏鮑菇、起司焗烤

龍蝦焗烤還搭配烤時蔬，增加清香滋味

霸氣的龍蝦帶有厚厚牽絲的起司

光是香氣就很邪惡，起司乳香滋潤龍蝦肉

很貼心細膩，龍蝦肉已經分段處理好

可以一個人霸氣獨享，或者跟家人分享吃

中間還夾入主廚細膩炙烤杏鮑菇唷!

可以搭配季節時蔬增添風味，不擔心膩口

帶出龍蝦肉的海洋甜味鮮度，口感很彈牙~

引出起司、松露香氣提味

HOVII 美式豬肋排佐柳橙醬

極力推薦這款讓家人都說好吃的美式豬肋排佐柳橙醬

改良於傳統的BBQ口感，帶入柳橙香氣提出果香，讓肋排好吃不膩口

獨家柳橙醬汁提出肋排新鮮豐富甜味

帶有厚度的肋排，真的很嫩很好吃

香甜滋味帶果香橙香

而且烤蔬菜都很大塊保有湯汁

搭配小孩也愛的酥脆馬鈴塊，增添異國風味也很澎派

直接咬下就骨肉分離，加上甜甜的很開胃又帶出肋排本身豬肉香氣

連小孩都愛吃的美式肋排，好吃不膩

還能享受大口吃肉肉的爽快感

HOVII 桂圓豐年糕

帶有年糕、發糕結合的 桂圓豐年糕，真心推薦無敵好吃

五星級伴手禮、年菜必備黑糖年糕

整個黑糖香氣瀰漫，帶有發糕外表、黑糖軟Q年糕口感

表面還有香甜桂圓、核桃，黑糖的香氣讓味蕾再次被喚醒

真的很好吃，飯後吃很飽，還是吃了兩塊 桂圓豐年糕

輕鬆自由配，不用擔心一整套太多吃不完

甚至可以人多的團圓年菜，可以點多人套餐搭配不同異國風味料理

讓整個台式過年更加不同唷!

菜單洽詢： 07-230 7777

高雄福華大飯店 年菜外帶

位置：高雄市新興區七賢一路311號

電話號碼： 07 236 2323

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