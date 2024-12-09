台北免費賞花景點/台北捷運景點【士林官邸菊展】2024菊伴動物派對~美爆啦!季節限定菊花展免費賞遊! 每一區都超好拍(士林官邸公園/搭捷運步行賞花路線指引、開車附近停車場資訊)

1分鐘菊展美景(短影)快速看 https://youtube.com/shorts/YqDjU8-256c?si=0L7Aw2a0-LZERuWq

每年士林官邸菊花展都好美!

今年以動物派對為主題更是萌! 大人小孩都喜歡!運用花藝、景觀技術建構了這個小型地球村裡頭有世界各地動物與生態環境(期望大家重視生態保育及地球永續等議題)讓賞花也能富有教育意涵!

士林官邸公園

2024菊花展日期：11/29~12/15

2024士林官邸菊展(菊伴動物派對)官網: 點我

電話: 02-2883-6340

開放時間: 8:00~18:00

地址: 台北市士林區福林路60號

一年四季花展資訊粉專: 士林官邸旅客

好康報報: 今年2024年菊展首次開放『夜間賞菊』全展區至12/15(止)開放時間延長到晚上9點喔! 更多賞花相關資訊請 ( 點我 )到(士林官邸旅客粉專)查看

士林官邸-全年開放

開放時間: 8:00~18:00

(不同季節)有不一樣的花展可賞遊!

每年2月鬱金香展。每年3月玫瑰花展。每年11月下旬~12月上旬菊花展

2024士林官邸菊展(遊園地圖)

文創市集(集中在)果樹標本區與園藝館(內)。

此篇遊記以賞花為主(小紫沒有拍攝園區美食與文創市集)

因當天和朋友另外有約so『青春派對區/大立菊品種展示區/匠心獨菊、大立菊的家/蝶舞派對區』我都來不及走過去賞拍；近日若有空~還想再搭火車上台北賞一回

如何到士林官邸？ 可搭捷運、坐公車或自己開車來賞花(我是搭火車~轉捷運)

搭公車(下)士林官邸(中山)公車站: 下圖是可以搭乘之公車編號

自己開車(附近各~收費停車場地址)如下圖

停車場/公車站/捷運(地圖)

賞完花(傍晚~晚上)還可順便逛一下 士林夜市吃美食小吃

(我們今天晚餐就是走路去士林夜市)吃士林串燒(之前食記~ 點我 )現在除了吃串烤、拉麵還多了暖呼呼火鍋可吃! 點火鍋每桌還可+99元多兩隻龍蝦煮火鍋；內用熱麥茶、冰檸檬水(免費)自助無限暢飲。

外縣市遊客! 可以和小紫一樣搭火車到(台北車站)

--> 再轉搭捷運紅線(淡水信義線)-->往淡水方向-->(下)捷運士林站--> (出)士林站2號出口--> 左轉(直走) 中山北路五段505巷)-->此巷子有蠻多『美食小吃餐廳』可用餐 -->步行約500m-10分鐘-->即可抵士林官邸公園『大門』

註: 士林官邸(園區)有數個出入口(可進入園區)我習慣從正門(大門)開始逐一賞遊拍照

停紅綠燈(走過)這個(中山北路五段)大馬路 左轉(福林路)直走就會看到右手邊(士林官邸公園大門)入口

每年士林官邸公園(菊展)福林路迎賓大門(入口)花藝裝置都超好拍

以懸崖菊、大立菊、繡球花等花卉佈置熊熊遇見鹿展區

臺灣黑熊 好可愛

必拍打卡點!!

遊客超多(想拍空景)需有耐心且真心請求大家排一下隊；別插隊!

梅花鹿做的超逼真! 佈展人員很厲害! 謝謝~也辛苦您們了(讓我們/遊客)補捉無數美花美景回憶!

剛走進園區(大門內)就有多款大立菊可拍

這些菊花(12/4小紫賞遊日)都還沒達到盛開期! 盛開時更『大朵』更美麗！

拍大立菊 (想打卡與朋友分享)它們有多大？請記得借位拍攝(勿)壓花，也不要碰到菊花喔!

愛心形狀花裝置是旅人們進園後(首個)爭相拍照的地方

很多阿桑(團客)都不排隊! 無視別人排超久!

一到立馬走進拍心型花圈、自己拍完不打緊；

還一個接一個的吆喝其它團友(接續著拍)

辛苦乖乖排隊遊客(喴話說:她們插隊了)

阿桑們還大言不慚說: 花圈旁又沒有很多人拍、先拍一下又不會怎樣？

大家就是不想(美美個人照相片內)有其它(路人甲乙丙)亂入；才會自發性守秩序的站一旁排隊等拍照的呀!

只能嘆~素質差的人還真多!

功夫猩猩 (位在:駐警室旁邊)

菊花展花季期間: 六、日 14:00~16:00在(露天音樂座)有表演可賞聽

如果您時間很多! 現場可以拿手機可以掃(下圖)QR碼

參加菊展實境解謎遊戲! 遊玩『佈菊GO』所有關卡後

在(駐警室旁)活動服務台『出示』完成畫面即可免費兌換(每日)限量好禮(當日數量有限/若遇換完就需明天請早囉)

PS: 遊戲過關後還可(線上填表單)參加抽獎活動 !獎項(下圖)有寫

我原本也有掃QR碼玩『實境解謎遊戲』

但~相機要拍美照、手機還要錄短影片+拍照打卡(已超忙)

還要一直開著網路玩實境遊戲(導致手機太耗電) 最後玩了3道關卡後~我就放棄(登出)啦!so若想玩解謎遊戲需時間充裕+手機記得帶行動電源充電!

有來過士林官邸旅人們都知道的常態展區 蔣夫人座車

綠野仙蹤展區 (位置在: 駐警室前方廣場)

以觀葉植物營造熱帶雨林環境感! 搭配高大竹編大象、木藝組裝而成金鋼鸚鵡等動物(必拍)

(下圖) 藝術裝置很有仙境感!

狐朋引伴~臺日友好-笠間菊花節展區 (位置在:露天音樂座前方綠地)

這一區以笠間稻荷神社使者『狐貍』為代表

仔細端倪您會發現處處都有可愛狐貍喔!

朱印帳與狐貍雕像

狐貍嘴裡分別啣著寶玉與卷軸。『寶玉』象徵稻荷大神的神德；『卷軸』則象徵智慧

菊花裝置裡躲藏著可愛狐貍~快來看看您可以找到幾隻？

11/29~12/15(止) 與隱藏在花叢中以自然/回收媒材製成的『動物們』合照；掃(下圖QR碼)在活動粉專內PO文~可抽好禮!

士林官邸公園內有設置(景區)方向指引

情侶、夫妻、親子檔必拍打卡區(園區常態拍照裝置)天鵝~也會依花季搭配不同花藝裝置喔!

玫瑰園區~若您在園區內賞遊菊展時間並不多

小紫建議! 等您先看完主展區美爆菊展裝藝後(最後)再遊玫瑰園

so您可以先跳過(玫瑰園區)

先左轉往海漾星空區賞花

印象中(玫瑰園)好像是一年四季均有的『常態展區』無論何時來士林官邸參觀! 都有五顏六色玫瑰花可賞

每年3月的『玫瑰花展』最美!

海漾星空展區 (位置在: 主題園區)

以當季花草佈置呈現美麗海洋世界意境! 邀請『不廢跨村實驗室』將海洋廢棄物製作成可愛海洋動物很萌喔！

菊花毯超美!!

別忘了抬頭看一下涼亭上方有大螃蟹! 做的真像

這個主題展區花卉很好拍! 動線也棒棒!

帶年長~長輩或身障朋友坐輪椅也可輕鬆賞花趣!

站著拍、坐著拍、蹲著拍、想怎拍？隨您唷

不廢跨村實驗室太厲害啦!! 這巨大海龜做的真像!

讓我憶起台灣離島景點(小琉球)近距離欣賞海龜悠游之萌樣

寄居蟹破蛋而出(黑麻麻)小海龜裝置也做的栩栩如生~超可愛

(下圖)潛水客拍攝美麗海洋世界(主題展區)花卉裝置一定要走過來拍一張

攏來看菊展區 (位置在:踏青區)

以澳洲特有動植物營造澳洲草原氛圍! 恐龍與澳洲傘蜥等您來合影

澳洲傘蜥又名斗篷蜥

菊光遍羽展區 (位置在:西式庭園)

此區運用豐富菊科花卉做佈置並有孔雀、天鵝等鳥類造型花藝裝置可美拍

西式庭園區 噴水池周邊也很好拍

企鵝花藝裝置~萌萌噠

沙漠之春展區 (位置在:中式庭園)

中式庭園內(下圖) 漸層花景! 色彩繽紛~隨便拍都美

可愛大耳狐搭配多肉植物營造出充滿仙人掌荒漠感! 在一場大雨過後將呈現綻放的沙漠之春美景

親子同遊! 小朋友都說: 這狐貍好可愛!

大立菊、小菊花、繡球花漸層花卉~美!

看見菊花開展區 （位置在:八角亭）

運用不同素材/顏料/繪畫技法、雕塑等...呈現花卉與亭頂蝴蝶等創作

需細細靜賞才能看見(不同面向)之菊展藝術

東方動物園展區 (位置在:新蘭亭)

新蘭亭是旅人們絕不能錯過的『室內』菊展裝置區

每年的菊花展(室內展館)就屬此區花藝佈置最令人驚艷! 值得您入內漫遊賞花藝

“醉”愛紫! 這次有好多紫色系(菊花插花)裝藝! 每盆都好美!

染色菊花~顏色超鮮艷又繽紛

鳳凰

有東方意境之花藝裝置；每座都很好看

哇!! 這隻孔雀必拍! 還沒開屏就這麼動人! 記得合影嘿!

白狐藝術裝置

粉色火鶴花搭菊花(東方)花藝好看

雖然是來賞菊花展! 但看到最愛的紫色系美花(紫桔梗)還是會忍不住的來張特寫照

紫桔梗花語: 永恆不變的愛

​​​​​​

總之小紫沒騙您唷! 新蘭亭內花藝都很美!

美到我寫遊記時超難取捨(該刪哪個好？該放哪個佳？)除了少數幾個(因動線問題)剛好前後方都一堆遊客(室內展館/單行道)無法久停! 只好作罷沒有拍否則幾乎盡可能的都入鏡囉!

想入非非~非洲探索展區 (位置在:園藝展覽館)

​

以地景植物搭配水景裝置藝術設計+音樂等素材。聆聽4D景觀創造出非洲風情意境之『室內花園』

長頸鹿

木雕長頸鹿家族~帶您探索非洲趣!

園藝展覽館內有舖設很多波西米亞風格(小地布)讓旅人們(暫坐)上方拍美照

這是稻草編織而成的鴕鳥裝置藝術嗎？

sorry我忘了看介紹! 因為當下此區超多人等著拍網美照；我只好相機拿著(咔喳)一秒快拍就閃人

2024士林官邸菊展(文創市集)設在園藝館(室內)與果樹標本區前方(戶外)市集攤位

士林官邸公園處處皆美! 隨心賞遊~看到讓您心動美美花藝裝置(停下腳步)拍就對了

回顧2019士林官邸(樂在菊中)菊展遊記 台北親子旅遊景點【2019士林官邸菊展】樂在菊中。免費景點好逛好拍IG打卡夯景點。菊中之王"大立菊"千嬌百媚各式花藝

2024菊伴動物派對(菊花展) 展期只到12/15(日)止

心動~就要趕快行動! 交通超方便! 外縣市朋友、搭火車到(台北車站)轉捷運紅線(下~士林站)再步行10分鐘就可以免費賞花go！

::繼續閱讀::

更多小紫吃喝玩樂美味食與遊記

追蹤小紫IG https://www.instagram.com/duck303088/

小紫Tiktok 點我 連結

更多捷運『淡水信義線』餐廳美食小吃

更多捷運『板南線』餐廳美食小吃

更多捷運『 環狀線 』餐廳美食小吃

更多捷運『松山新店線』餐廳美食小吃

更多捷運『文湖線』餐廳美食小吃

更多捷運『中和新蘆線』餐廳美食小吃

士林夜市美食/超過50種美味平價串燒烤物25元起【士林串燒】私房料理/超濃郁奶油起司招牌拉麵必點!大杯飲料只要40元/捷運劍潭站美食

捷運劍潭站/士林夜市美食【丞祖胡椒餅士林夜市大南店/2店】傳承四代超過80年老店招牌胡椒餅2種肉餡。牛肉胡椒餅/泡菜豬肉胡椒餅/起司豬肉胡椒餅/起司牛肉胡椒餅。

台北鴛鴦火鍋吃到飽/捷運圓山站美食【孫太太嚴選超市火鍋台北民族店】日本A5和牛吃到飽/當月壽星用餐送海派龍蝦呼拉圈鍋物(自助吧食材新鮮/蛋糕精緻/水果好甜)孫太太吃到飽MENU

台北約會慶生餐廳/捷運市政府站美食【納達吉印度料理】唯美印度工業風氛圍/印度廚師道地料理/信義區聚餐好吃印度菜餐廳(納達吉印度料理菜單)

捷運東門站甜點/大安區下午茶推薦【松薇PINE&ROSE】台北捷運東門站美食/生日蛋糕/日式洋菓子/手作甜點專賣店(臨近永康街商圈/師大商圈)寵物友善甜點店

台北好吃平價創意丼飯推薦/捷運中山站美食【新丼長安本店】多達25種美味丼飯!內用味噌湯/麥茶無限續!起司控必吃~浮誇起司瀑布熔岩起司系列(升級套餐最划算)新丼menu

台北東區美食/正統義式料理餐廳/捷運國父紀念館【 巧哚洋房 】約會慶生餐廳/生日送壽星生日蛋糕/餐食精緻好食又到味(巧哚洋房menu)