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白色老屋裡沉浸式著喝茶，由一杯茶找回內心久未出現的寧靜

台中茶館 台中泡茶 台中下午茶
2024-12-09 09:34:00 文字：果果愛Fruitlove
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果果愛Fruitlove

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位於台中文學館附近，在充滿綠意又適合散步的柳川旁，有一家以茶、美學和藝術結合茶館，點上一壺茶，還有贈送一份茶點，有少數的插座可以使用，好適合帶本書、筆電來這裡沈澱心靈充個電。

玖月九 茶塢⟩來台中白色老屋裡，沉浸式著喝茶，由一杯茶找回內心久未出現的寧靜 @果果愛Fruitlove

簡約白色的改造老宅裡，把冷冰冰的大門拿掉後，做成圓弧狀的開放式庭院造景，入口的階梯以木頭色系營造出大自然的氛圍感。

玖月九 茶塢⟩來台中白色老屋裡，沉浸式著喝茶，由一杯茶找回內心久未出現的寧靜 @果果愛Fruitlove

進門之前有DM可以先參考，以高山茶為主，茶點則是西式的。會來這家是因為我們家好愛喝茶，也很喜歡有可以坐下來泡茶的地方，雖然這家2024年2月才開，但已經很常聽到茶友跟我們推薦這家。

玖月九 茶塢⟩來台中白色老屋裡，沉浸式著喝茶，由一杯茶找回內心久未出現的寧靜 @果果愛Fruitlove

店裡的園藝與插花皆來自老闆的巧手打造，從不同的視角都能欣賞到不一樣的美感。

玖月九 茶塢⟩來台中白色老屋裡，沉浸式著喝茶，由一杯茶找回內心久未出現的寧靜 @果果愛Fruitlove

入口處有一段詩詞，是唐代皎然在僧院飲茶的創作，有提倡以茶代酒的寓意。

玖月九 茶塢⟩來台中白色老屋裡，沉浸式著喝茶，由一杯茶找回內心久未出現的寧靜 @果果愛Fruitlove進門後延續著大自然的元素，加上輕柔的音樂，讓人不自覺的放慢了步調。

玖月九 茶塢⟩來台中白色老屋裡，沉浸式著喝茶，由一杯茶找回內心久未出現的寧靜 @果果愛Fruitlove

這個座位是一樓最熱門的，拉開簾子後延伸的視野，加上自然的採光，讓這個空間更美了......( 繼續閱讀文章 )

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phone04-23720007
place台中市西區柳川東路二段176號
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裝潢氣氛
4.75
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