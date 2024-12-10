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新竹縣竹東鎮這家真的要等很久，卻甘願要等的麻油雞.海鮮麵！

2024-12-10 12:00:00 文字：踢小米
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新竹縣竹東鎮這家真的要等很久，卻甘願要等的麻油雞.海鮮麵！

竹東觀光夜市裡的南昌(仙草雞.麻油雞.鼎邊銼)是小米的愛店 新竹縣竹東鎮這家真的要等很久，卻甘願要等的麻油雞.海鮮麵！

除了招牌麻油雞、仙草雞、鼎邊銼是必點的，還有海鮮粥、雞肉飯等台灣小吃，份量多又好吃，所以每到晚上就人潮滿滿！

這次小米還吃到隱藏版的蛤蠣仙草雞！快跟著小米一起去看看吧。

 

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👉南昌(仙草雞麻油雞鼎邊銼)位置及停車方式

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南昌(仙草雞麻油雞鼎邊銼)位於竹東市場的天主教斜對面，看到人很多在排隊的就是他們了 新竹縣竹東鎮這家真的要等很久，卻甘願要等的麻油雞.海鮮麵！

開車的朋友可以把車停在竹東鎮公所前圓環附近的收費停車格囉！

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👉南昌(仙草雞麻油雞鼎邊銼)環境介紹

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真的不誇張，平日晚上7點就人潮滿滿了，大家要耐心等候餐點唷，手機滑一下就行新竹縣竹東鎮這家真的要等很久，卻甘願要等的麻油雞.海鮮麵！

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除外帶外，還有露天及一個小小的室內用餐區，點餐要去跟老闆口頭點囉，人多時的確會比較忙，互相體諒啦～

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👉南昌(仙草雞麻油雞鼎邊銼)菜單目錄搶先看

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菜單都在招牌上，仙草雞及麻油雞150元，海鮮烏龍麵/米粉/冬粉90元，魯肉飯/雞肉飯55元，大腸麵線/豬血湯50元，鼎邊銼90元。

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👉南昌(仙草雞麻油雞鼎邊銼)用餐心得分享

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拍到我肚子都餓了！馬上就開吃啦～～～

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麻油雞(150元)是必點的！上桌時麻油+酒香就讓人凍未條了新竹縣竹東鎮這家真的要等很久，卻甘願要等的麻油雞.海鮮麵！

雞肉很大塊，愛吃肉肉的朋友應該很滿足 新竹縣竹東鎮這家真的要等很久，卻甘願要等的麻油雞.海鮮麵！

<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>

新竹縣竹東鎮這家真的要等很久，卻甘願要等的麻油雞.海鮮麵！

麻油雞湯有濃郁的麻油香外，湯頭也很甜味，酒香也給足料，一個人喝完這個可能會有點HIGH唷！

提醒不開車的人喝或帶回家吃囉，但這真的必吃新竹縣竹東鎮這家真的要等很久，卻甘願要等的麻油雞.海鮮麵！

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記得用Ｇ湯淋一些在椒鹽，Ｇ肉再沾來吃的味道更為提昇！

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仙草雞(150元)不敢吃有酒的朋友也大推這一味，雞肉一樣很大塊，吃肉肉很滿足^^

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仙草的湯頭也有濃濃的仙草味，再帶上雞湯的甜味真是順口又好喝，喜歡溫和雞湯的朋友非喝這個莫屬了XD

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仙草雞(150元)+蛤蠣加價50元，內行人才會這樣點 新竹縣竹東鎮這家真的要等很久，卻甘願要等的麻油雞.海鮮麵！

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清甜的仙草雞，加上鮮甜海味有不一樣的風味，真的超補的！喜歡吃蛤蠣的朋友不妨嚐看看 新竹縣竹東鎮這家真的要等很久，卻甘願要等的麻油雞.海鮮麵！

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雞肉飯(70元)裡面有雞肉絲外，還有馬鈴薯絲、酸菜、豆干絲、筍乾及荷包蛋，吃一碗也很有飽足感了 新竹縣竹東鎮這家真的要等很久，卻甘願要等的麻油雞.海鮮麵！

再配一碗雞湯就更完美 新竹縣竹東鎮這家真的要等很久，卻甘願要等的麻油雞.海鮮麵！

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雞絲肉有嫩不會柴，配飯配酸菜吃很有客家風味，跟嘉義的雞肉飯有著不同風味的展示唷～

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鼎邊銼(90元)有滿滿的肉羹、蔬菜、摃丸，另有少量的魷魚及香菇，又是一份古早味份量大的美食！

聽老闆說鼎邊銼是他們開店前自己做的，吃起來比較Q及很有嚼勁的口感，沒吃過的朋友可以淺嚐一下，如果不喜歡太有嚼勁的建議點烏龍麵唷，現場看到蠻多人點烏龍麵～

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肉羹也是店家自己製作的喔！

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涼拌小黃瓜。

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豬頭肉。

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👉南昌(仙草雞麻油雞鼎邊銼)營業時間地址

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🌟店家資訊：南昌(仙草雞麻油雞鼎邊銼)
🏠地址：新竹縣竹東鎮仁愛路304號
☎電話：0928 637 451
⏰營業時間：16:30–00:00
➡️現金交易/無收取服務費

 

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

 

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南昌(仙草雞.麻油雞.鼎邊銼)

phone0928-637451
place新竹縣竹東鎮仁愛路304號
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裝潢氣氛
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