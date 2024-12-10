竹東觀光夜市裡的南昌(仙草雞.麻油雞.鼎邊銼)是小米的愛店

除了招牌麻油雞、仙草雞、鼎邊銼是必點的，還有海鮮粥、雞肉飯等台灣小吃，份量多又好吃，所以每到晚上就人潮滿滿！

這次小米還吃到隱藏版的蛤蠣仙草雞！快跟著小米一起去看看吧。

對餐飲想要創業的朋友可加LINE 洽詢：（請點我）

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s

(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

👉南昌(仙草雞麻油雞鼎邊銼)位置及停車方式

*******************

南昌(仙草雞麻油雞鼎邊銼)位於竹東市場的天主教斜對面，看到人很多在排隊的就是他們了

開車的朋友可以把車停在竹東鎮公所前圓環附近的收費停車格囉！

👉南昌(仙草雞麻油雞鼎邊銼)環境介紹

*******************

真的不誇張，平日晚上7點就人潮滿滿了，大家要耐心等候餐點唷，手機滑一下就行

除外帶外，還有露天及一個小小的室內用餐區，點餐要去跟老闆口頭點囉，人多時的確會比較忙，互相體諒啦～

👉南昌(仙草雞麻油雞鼎邊銼)菜單目錄搶先看

*******************

菜單都在招牌上，仙草雞及麻油雞150元，海鮮烏龍麵/米粉/冬粉90元，魯肉飯/雞肉飯55元，大腸麵線/豬血湯50元，鼎邊銼90元。

👉南昌(仙草雞麻油雞鼎邊銼)用餐心得分享

*******************

拍到我肚子都餓了！馬上就開吃啦～～～

麻油雞(150元)是必點的！上桌時麻油+酒香就讓人凍未條了

雞肉很大塊，愛吃肉肉的朋友應該很滿足

<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>

麻油雞湯有濃郁的麻油香外，湯頭也很甜味，酒香也給足料，一個人喝完這個可能會有點HIGH唷！

提醒不開車的人喝或帶回家吃囉，但這真的必吃

記得用Ｇ湯淋一些在椒鹽，Ｇ肉再沾來吃的味道更為提昇！

仙草雞(150元)不敢吃有酒的朋友也大推這一味，雞肉一樣很大塊，吃肉肉很滿足^^

仙草的湯頭也有濃濃的仙草味，再帶上雞湯的甜味真是順口又好喝，喜歡溫和雞湯的朋友非喝這個莫屬了XD

仙草雞(150元)+蛤蠣加價50元，內行人才會這樣點

清甜的仙草雞，加上鮮甜海味有不一樣的風味，真的超補的！喜歡吃蛤蠣的朋友不妨嚐看看

雞肉飯(70元)裡面有雞肉絲外，還有馬鈴薯絲、酸菜、豆干絲、筍乾及荷包蛋，吃一碗也很有飽足感了

再配一碗雞湯就更完美

雞絲肉有嫩不會柴，配飯配酸菜吃很有客家風味，跟嘉義的雞肉飯有著不同風味的展示唷～

鼎邊銼(90元)有滿滿的肉羹、蔬菜、摃丸，另有少量的魷魚及香菇，又是一份古早味份量大的美食！

聽老闆說鼎邊銼是他們開店前自己做的，吃起來比較Q及很有嚼勁的口感，沒吃過的朋友可以淺嚐一下，如果不喜歡太有嚼勁的建議點烏龍麵唷，現場看到蠻多人點烏龍麵～

肉羹也是店家自己製作的喔！

涼拌小黃瓜。

豬頭肉。

👉南昌(仙草雞麻油雞鼎邊銼)營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：南昌(仙草雞麻油雞鼎邊銼)

🏠地址：新竹縣竹東鎮仁愛路304號

☎電話：0928 637 451

⏰營業時間：16:30–00:00

➡️現金交易/無收取服務費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…

新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…

新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)

東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包

竹東美食古宅彩繪輕親子旅行

新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包

新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包

新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我